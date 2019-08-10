Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві

На Донбасі загинув боєць Нацгвардії. У Москві вкотре відбулися мітинги проти режиму Кремля. У Танзанії вибухнула заповнена пальним автоцистерна, внаслідок чого щонайменше 150 осіб загинули. Такими були головні новини 10 серпня.

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Перемир’я на Донбасі: вже загинули 7 героїв

Схоже, перемир’я на Донбасі триває лише на папері. Бойовики вкотре цинічно обстріляли українські позиції і знову з летальними наслідками – загинув український воїн. За словами журналіста Юрія Бутусова, атака сталася удень 10 серпня в районі Новолуганського на Донеччині. Обстрілювали окупанти українських воїнів з автоматичного гранатомета.

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Інформацію про загибель військового підтвердив волонтер Мирослав Гай, однак, за його даними, загинули дві особи. Згодом у прес-центрі Об’єднаних сил сповістили про смерть військовослужбовця Нацгвардії. Військові кажуть, це сталося, коли він виконував бойове завдання. Інші подробиці у штабі не оприлюднили.

Зауважимо, що це вже сьома втрата України на Донбасі за час перемир’я, яке тут набуло чинності від початку доби 21 липня. До цього часу на Донбасі гинули солдати Семен Румігін і Микита Скітченко (внаслідок підриву на боєприпасі, який встановили диверсанти бойовиків), а також старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов (внаслідок обстрілу з гранатомета поблизу Павлополя).

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Нова сила протестів у Москві

У Москві люди з новою силою вийшли на протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. До слова, аби завадити заходу, російська влада провела фестиваль у парку Горького, на який запросила музикантів. Участь у заході про режиму Кремля взяли близько 50 тисяч осіб.

Хоча і мітинг проходив мирно, але, традиційно для Росії, відбулися затримання його учасників. Зокрема, силовики повалили обличчям до підлоги журналіста, який чекав на члена команди Навального Любов Соболь, яка також хотіла брати участь у виборах до Мосміськдуми, але їй ЦВК відмовила. Загалом, попередньо, правоохоронці затримали понад 200 осіб.

Ну как бы проходу мешает только недостаточное количество рамок pic.twitter.com/8OfYvhFqJT — Женюсик1990 (@kvamdoctor) 10 August 2019

Чому люди вийшли на протести у Москві? Ці заходи відбуваються на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

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Страшний вибух у Танзанії: загинули понад півсотні людей

На сході Танзанії вибухнула автоцистерна з пальним. У результаті загинули 57 осіб і ще десятки людей отримали травми та опіки різної важкості. Причиною трагедії могла стати сигара, яку поряд з розлитим пальним закурив чоловік, що збирав пальне. Зауважимо, що це не зупинило танзанійців, і ті продовжили збирати пальне, яке вилилося з танкера, коли той спалахнув і вибухнув.

Вибух автоцистерни у Танзанії: дивіться відео

Цікаво, що масові загибелі людей під час крадіжок палива у Східній Африці – не рідкість. Через високі бідність та ціни на пальне, люди часто змушені вдаватися до крадіжок, що іноді має фатальні наслідки.

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Нові фішечки від Зеленського

В Офісі Президента погодили план заходів на День Незалежності. Водночас у Зеленського наголосили, що святкування проходитимуть у новому для України форматі. Як наголосили в ОПУ, головний акцент урочистостей 2019 року робитимуть на дітей, адже вони – майбутнє країни.

Як святкуватимуть головне свято України

– Уранці 24 серпня – вшанування пам'яті героїв, які віддали життя за незалежність країни. Церемонія почнеться о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

– Під час заходу відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а потім пролунає сто ударів дзвона (символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв).

– Президент України Володимир Зеленський, рідні та близькі полеглих захисників України та ветерани АТО покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

Цікаво, що на головній площі країни під час урочистостей також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: звучатимуть знакові українські пісні у сучасному аранжуванні.

– Після цього на Майдані Незалежності піднімуть Національний прапор України, військовий хор виконає Гімн України.

– Приблизно о 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

– Завершать урочистості святковою ходою, а об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

Зауважимо, що 30 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду у День Незалежності у 2019 році. Потім доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності, а ще пізніше вирішив, що парад замінить Хода Гідності.