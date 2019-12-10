Главные новости 10 декабря: реакция на саммит в Париже и снижение цены на газ

Украина, Россия и весь мир анализируют результаты нормандского саммита и делают свои выводы. Стоимость газа в декабре для бытовых потребителей снизилась на 13%. США согласовали новые санкции против газопроводов в обход Украины. Семьям жертв пожара в Одессе выделят материальную помощь. Такими были главные новости 10 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Как реагировал мир на нормандскую встречу

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Реакция России

После переговоров в нормандском формате российская власть только на следующий день начала реагировать на отдельные заявления, звучавшие в Париже. В частности, Владимир Путин заявил, что если официальный Киев установит полный контроль на границе с Россией, это может привести к геноциду на Донбассе.

Он сравнил возможный геноцид на украинском Востоке с массовым убийством боснийских мусульман в Сребренице во время распада бывшей Югославии.

Кроме того, в России прокомментировали и заявление Зеленского о желании привлечь к ТКГ в Минске переселенцев с Донбасса, как представителей оккупированной территории.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такую ​​инициативу нужно согласовывать с боевиками, но подчеркнул, любые форматы не стоит исключать.

Реакция Украины

Пожалуй, больше всего возмутились крымские татары. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул: мало того, что тема Крыма не обговаривалась на саммите, так еще и крымчане остались за пределами возможного списка на обмен.

В Министерстве обороны Украины также отреагировали на результаты саммита. Там заявили, что Украина будет бороться за возвращение своих территорий и мира на них.

Реакция мира

США отметили важный прогресс по результатам нормандского саммита, а также призвали Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.

В Польше положительно восприняли идею обмена по формуле "всех на всех".

Еще один партнер Украины Эстония выразила убеждение, что нормандская встреча абсолютно ничего не изменила.



О чем удалось договориться на нормандском саммите / инфографика 24 канала

Снижение цены на газ

"Нафтогаз" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Так, стоимость газа упала до 4,277 тысячи гривен за тысячу кубометров.

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По результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась. Однако регулируемая цена на газ в декабре все же снизилась в соответствии с заявленной таможенной стоимости растаможенного в ноябре газа, сообщили в "Нафтогазе".

Там также напомнили, что такой уровень цен не является рыночным и определяется по формуле, установленной постановлением Кабмина. Но уже с 1 января 2020 года Украина перейдет на рыночное формирование цен на газ для бытовых потребителей.

Кроме того, директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что гарантированная цена газа для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров.

Предлагают украинцам и интересное предложение "Газовый запас", которое должнопозволить сэкономить на покупке газа.

Что такое "Газовый запас"?

Это услуга, которая позволила украинцам заплатить заранее за газ, который они потребляют зимой во время отопительного сезона. За этот газ платили по ценам, которые действовали летом. Максимальный объем газа, который можно закупить, составил 25 тысяч кубометров.

Поддержка семей погибших в пожаре в колледже Одессы

Пока Одесса продолжает оправляться от страшной трагедии, в которой погибли 12 человек, на местном и государственном уровнях пытаются помочь с ликвидацией последствий пожара и помощи семьям погибших.

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В частности, о помощи семьям жертв и пострадавшим в трагедии уже пообещали в Одесской ОГА. По словам облгосадминистрации, пострадавшие получат:

по 100 тысяч гривен – семьи погибших;

от 10 до 50 тысяч гривен – пострадавшие в пожаре.

Пообещали помочь с финансами и в Кабинете Министров Украины. Там для этого планируется выделить 4 миллиона гривен.

Пожар в колледже на Троицкой в ​​Одессе: главное

Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице, в следствии тяжелых травм скончался спасатель Сергей Шатохин .

Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

Санкции США против российских газопроводов

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения согласовали по строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

Ограничения будут касаться судей и руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Глава Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш ранее заявлял, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2". Сенатор полагает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

Что известно о российских газопроводах в обход Украины?

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" является новыми инструментами в газовой войне России против Украины, которая обострилась после российской агрессии в 2014 году. Благодаря им россияне хотят отказаться от транзита газа через Украину.



"Турецкий поток" должен обеспечить газом южные регионы Европы – Грецию, Болгарию, Италию, Сербию, Северную Македонию и т.п.. А "Северный поток-2" россияне строят для немецких, французских, бельгийских потребителей.