Головні новини 10 грудня: реакція на саміт в Парижі і зниження ціни на газ

Україна, Росія та увесь світ аналізують результати нормандського саміту і роблять свої висновки. Вартість газу у грудні для побутових споживачів знизилася на 13%. США погодили нові санкції проти газопроводів в обхід України. Родинам жертв пожежі в Одесі виділять матеріальну допомогу. Такими були головні новини 10 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Як реагував світ на нормандську зустріч

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Реакція Росії

Після перемовин у нормандському форматі російська влада лише наступного дня почала реагувати на окремі заяви, що лунали в Парижі. Зокрема, Володимир Путін заявив, що коли офіційний Київ установить повний контроль на кордоні з Росією, це може призвести до геноциду на Донбасі.

Він порівняв імовірний геноцид на українському Сході з масовим вбивством боснійських мусульман в Сребрениці під час розпаду колишньої Югославії.

Крім того, у Росії прокоментували і заяву Зеленського про бажання залучити до ТКГ у Мінську переселенців з Донбасу, як представників окупованої території.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таку ініціативу потрібно погоджувати з бойовиками, але, підкреслив, будь-які формати не варто виключати.

Реакція України

Мабуть, найбільше обурилися кримські татари. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив: мало того, що тема Криму не обговорювалася на саміті, так ще й кримчани залишилися поза межами можливого списку на обмін.

У Міністерстві оборони України також відреагували на результати саміту. Там заявили, що Україна боротиметься за повернення своїх територій і миру на них.

Реакція світу

США відзначили важливий прогрес за результатами нормандського саміту, а також закликали Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.

У Польщі позитивно сприйняли ідею обміну за формулою "всіх на всіх".

Ще один партнер України Естонія висловила переконання, що нормандська зустріч абсолютно нічого не змінила.



Про що вдалося домовитися на нормандському саміті / інфографіка 24 каналу

Зниження ціни на газ

"Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення і теплокомуненерго на 13% у порівнянні з ціною в листопаді. Так, вартість газу впала до 4,277 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

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За результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася. Проте регульована ціна на газ у грудні все ж знизилася відповідно до заявленої митної вартості розмитненого в листопаді газу, повідомили в "Нафтогазі".

Там також нагадали, що такий рівень цін не є ринковим і визначається за формулою, встановленою постановою Кабміну. Але вже з 1 січня 2020 року Україна перейде на ринкове формування цін на газ для побутових споживачів.

Крім того, директор інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що гарантована ціна газу для населення на перший квартал 2020 року складе 5,5 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Пропонують українцям і цікаву пропозицію "Газовий запас", яка мала б дозволити заощадити на купівлі газу.

Що таке "Газовий запас"?Це послуга, яка дозволила українцям заплатити заздалегідь за газ, який вони споживають взимку під час опалювального сезону. За цей газ платили за цінами, які діяли влітку. Максимальний обсяг газу, який можна закупити, становив 25 тисяч кубометрів.

Підтримка родин загиблих у пожежі в коледжі Одеси

Поки Одеса продовжує оговтуватися від жахливої трагедії, у якій загинули 12 осіб, на місцевому та державному рівнях намагаються допомогти з ліквідацією наслідків пожежі та допомогою родинам загиблих.

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Зокрема, про допомогу родинам жертв і постраждалим у трагедії вже пообіцяли в Одеській ОДА. За словами облдержадміністрації, постраждалі отримають:

по 100 тисяч гривень – родини загиблих;

від 10 до 50 тисяч гривень – постраждалим у пожежі.

Пообіцяли допомогти з фінансами і у Кабінеті Міністрів України. Там для цього планують виділити 4 мільйони гривень.

Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.

Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.

Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.

Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкції США проти російських газопроводів

Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Зокрема, обмеження погодили щодо будівництва трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

Обмеження стосуватимуться суддів і керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", яким може бути відмовлено у візах. Будуть також заблоковані транзакції, пов'язані з їхнім майном або інтересами у США.

Голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш раніше заявляв, що ці обмеження можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2". Сенатор гадає, що тоді Росії доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдасться це зробити.

Що відомо про російські газопроводи в обхід України?"Північний потік-2" і "Турецький потік" є новими інструментами у газовій війні Росії проти України, яка загострилася після російської агресії у 2014 році. Завдяки ним росіяни хочуть відмовитися від транзиту газу Україною.



"Турецький потік" мав би забезпечити газом південні регіони Європи – Грецію, Болгарію, Італію, Сербію, Північну Македонію тощо. Натомість "Північний потік-2" росіяни будують для німецького, французького, бельгійського споживачів.