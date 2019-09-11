Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах

Рада поддержала в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха из свидетеля в деле об уничтожении малайзийского самолета МН17 в подозреваемого. На территории складов Минобороны в Калиновке прогремели взрывы. Такими были главные новости 11 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Наказание за незаконное обогащение

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о наказании для коррупционеров-чиновников за незаконное обогащение, в котором предлагается не только конфисковывать необоснованные активы, но и сажать их владельцев.

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Соответствующий законопроект поддержали 316 народных избранников.

В законопроекте говорится, что:

Законопроект позволяет взыскивать активы с чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их приобретения.

Законопроект регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими будут считаться те активы, стоимость которых в более 204 тысяч гривен превышает доходы чиновника.

Нарушение будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие законопроекта также будет попадать незаконное имущество, приобретенное за три года до того, как закон вступит в силу. Теперь законопроект должны принять во втором чтении и в целом.

Этот законопроект фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененный решением конституционного суда из-за его неконституционности.

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Цемах стал подозреваемым

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, которого ранее считали ключевым свидетелем в деле об уничтожении малазийского самолета MH17 в небе над Донбассом, в подозреваемого.

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В целом в Европарламенте считают, что Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение пленных. По мнению депутата Кати Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание,

– считает Пири.

Депутат боится, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля.

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Тем временем Владимир Цемах вместе с дочкой уже возвращается на оккупированную Донетчину. Его дочь Мария Левченко-Цемах в российской соцсети "ВКонтакте" написала, что "теперь жить станет немного легче".



Цемах с дочкой

Что известно о Владимире Цемахе?Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского БУКа, из которого сбили MH17. 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и РФ Цемаха вернули в Россию.

Взрывы на военных складах в Калиновке

На территории складов Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошел пожар и прогремели взрывы. Никто не пострадал.

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Из-за огня взорвались 6 боеприпасов. По предварительной версии, горела сухая трава. За два часа пожарные полностью ликвидировали пожар.



Так выглядел пожар на территории полигона в Калиновке/ Фото Генштаба

Угроз для военнослужащих и местного населения нет. Однако родители забрали детей из окружающих школ и садиков, поскольку сразу информации не было.

26 сентября 2017 года в Калиновке были масштабные взрывы на складе боеприпасов. Тогда эвакуировали около 30 тысяч человек.



Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине

Кстати: Компания вывозила опасные отходы на обычную свалку вместо утилизации: ужасные фото

Что можно купить вместо нового IPhone?

Во время осенней презентации Apple 2019 компания представила три новых смартфона из линейки iPhone 11.

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Цены в интернет-магазине estore.ua на новый iPhone Pro 11 Max такие:

iPhone Pro 11 Max с 64 ГБ встроенной памяти стоит 34 990 гривен; iPhone Pro 11 Max с 256 ГБ памяти оценен в 39 990 гривен; iPhone Pro 11 Max с объемом флэш-памяти 512 ГБ стоит 45 990 гривен;

Мы посчитали, что можно купить на эту сумму вместо телефона компании Apple.



Оригинальные варианиты вместо iPhone 11 Pro Max