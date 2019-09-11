Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха з свідка у справі про знищення малайзійського літака МН17 у підозрюваного. На території складів Міноборони в Калинівці прогриміли вибухи. Такими були головні новини 11 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Покарання за незаконне збагачення

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про покарання для корупціонерів-високопосадовців за незаконне збагачення, у якому пропонується не лише конфісковувати необґрунтовані активи, а й ув'язнювати їх власників.

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Відповідний законопроєкт підтримали 316 народних обранців.

У законопроєкті йдеться, що:

Законопроєкт дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.

Законопроєкт урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 204 тисячі гривень перевищує доходи чиновника.

Порушення каратиметься позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію законопроєкту також потраплятиме незаконне майно, набуте за три роки до того, як закон набуде чинності. Тепер законопроєкт мають ухвалити у другому читанні та в цілому.

Цей законопроєкт, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасоване рішенням конституційного суду через його неконституційність.

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Цемах став підозрюваним

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 у небі над Донбасом, у підозрювані.

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Загалом у Європарламенті вважають, що Україна заплатила занадто високу ціну за повернення полонених. На думку депутатки Каті Пірі, рішення Києва включити Цемаха у список для обміну стало вкрай болючим і для Нідерландів, і для родичів жертв збитого MH17.

З міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво у спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку,

– вважає Пірі.

Депутатка боїться, що Цемах більше ніколи не з'явиться у суді у якості свідка.

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Тим часом Володимир Цемах разом з донькою уже повертається на окуповану Донеччину. Його донька Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі "ВКонтакте" написала, що "тепер жити стане трохи легше".



Цемах з донькою

Що відомо про Володимира Цемаха?Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17. 7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною та РФ Цемаха повернули у Росію.

Вибухи на військових складах в Калинівці

На території складів Міністерства оборони України в Калинівці, що на Вінниччині, сталася пожежа та прогриміли вибухи. Ніхто не постраждав.

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Через вогонь вибухнули 6 боєприпасів. За попередньою версією, горіла суха трава. За дві години вогнеборці повністю ліквідували пожежу.



Так виглядала пожежа на території полігону у Калинівці/ Фото Генштабу

Загроз для військовослужбовців та місцевого населення немає. Однак батьки забрали дітей із навколишній шкіл та садочків, оскільки відразу інформації не було.

26 вересня 2017 року у Калинівці були масштабні вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали близько 30 тисяч осіб.



Найбільші вибухи на військових складах в Україні

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Що можна купити замість нового IPhone?

Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія представила три нових смартфони з лінійки iPhone 11.

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Ціни в інтернет-магазині estore.ua на новий iPhone Pro 11 Max такі:

iPhone Pro 11 Max з 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 34 990 гривень; iPhone Pro 11 Max з 256 ГБ пам'яті оцінена у 39 990 гривень; iPhone Pro 11 Max з обсягом флеш-пам'яті 512 ГБ коштує 45 990 гривень;

Ми порахували, що можна купити на цю суму замість телефону компанії Apple.



Оригінальні варіанити замість iPhone 11 Pro Max