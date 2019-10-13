Главные новости 13 октября: победа Усика и скандальный визит Поклонской к Эрдогану

Александр Усик в США победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе. Турецкий президент Реджеп Эрдоган принял российскую делегацию и впервые после оккупации Крыма в состав российской делегации вошли "депутаты" аннексированного региона. Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее церковью Эллады. Такими были главные новости 13 октября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Дебют Усика в супертяжелом весе

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В ночь на 13 октября Александр Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. За семь раундов Уизерспун нанес лишь 21 точный удар. Зато Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными.



Александр Усик – Чазз Уизерспун / Фото boxingscene.com

После поединка Александр Усик с командой встретились с украинцами, которые пришли на поединок против Чазза Уизерспуна. Все вместе спели гимн Украины.

После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хевивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

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Смотрите видео боя Усик – Уизерспун

Поклонская и крымские "депутаты" в Турции

Подробнее: Впервые после аннексии Крыма: Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими "депутатами"

Турецкий президент Реджеп Эрдоган принимал российскую делегацию 12 октября и впервые после оккупации Россией Крыма в состав этой делегации вошли "депутаты" аннексированного региона. Фото со встречи с турецким лидером опубликовала предательница Украины Наталья Поклонская в своем инстаграме.



Эрдоган впервые принял в Турции "депутатов" из аннексированного Крыма / инстаграм Поклонской

В МИД Украины резко отреагировали на информацию о встрече "депутатов" из аннексированного Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посол Турции в Украине приглашен в МИД.

Реакция прокуратуры Крыма

Прокуратура АРК также сообщила, что даст правовую оценку визита в Турцию "крымских депутатов".

В прокуратуре напомнили, что бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти Украины.

Реакция представительства президента в АРК

13 октября в фейсбуке представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что готовит запрос в Министерство иностранных дел Украины по "визиту в Турцию представителей крымских коллаборантов".

Представительство президента будет просить МИД принять необходимые меры, чтобы иностранные партнеры понимали недопустимость "допущения участия коллаборантов в международных мероприятиях". Ведь подобные инциденты – не что иное, как "попытки признания аннексии АР Крым и города Севастополь Россией на международной арене".

День защитника Украины: власть просит не провоцировать правоохранителей

Важно: "Будем действовать строго": совместное заявление МВД, СБУ и СНБО накануне акций 14 октября

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны обнародовали совместное предупреждение накануне акций 14 октября. Силовики будут действовать в этот день "строго и внимательно, чтобы избежать провокаций.



Совещание силовиков накануне массовых акций в понедельник / mvs.gov.ua

Руководители правоохранительных органов отметили, что участники боевых действий будут не только со стороны протестующих. В заявлении говорится, что каждый третий полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ участвовал в войне на Донбассе.

Больше о празднике 14 октября: Что нужно знать о Дне защитника Украины

Силовики напомнили об огромном количестве погибших украинских воинов. По их словам, украинцы не могут позволить агрессору использовать распри внутри государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал правоохранителей и участников акций в День защитника действовать в рамках закона и общественного порядка.

Верю, что в этот день горячие сердца не затмят здравого смысла. Прошу вас – будьте здравомыслящими, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения,

– подчеркнул президент.

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Отметим, что День защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник. Этот день будет официальным выходным.

Марши Защитников в Киеве и Львове

14 октября в 11:00 на Михайловской площади в Киеве состоится марш в поддержку Виталия Маркива, заключенного в Италии уже третий год.

На час позже, в 12:00, к Офису Президента Украины придут активисты, жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники АТО и ООС. Они будут требовать не допустить разведения войск из прифронтовых населенных пунктов, которые контролируют Вооруженные Силы Украины.

Во Львове в 11:00 возле памятника Чорновилу рядом со Львовской областной государственной администрацией состоится митинг "Нет Капитуляции". После этого участники пройдут торжественным Маршем защитников к памятнику Тарасу Шевченко.

Признание Православной церкви Украины

К слову: В Грузии поддержали решение греческой церкви в отношении ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее церковью Эллады. Поздравления он передал во время праздничной литургии накануне Покрова Пресвятой Богородицы.

Что известно о признании ПЦУ Греческой церковью?

Епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима.

"Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установления полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписан в нашу историю и наши сердца", – сообщил председатель ПЦУ митрополит Епифаний.

Отреагировать на признание ПЦУ уже успели в России. Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".

Конфессиональное разделение украинцев / инфографика 24 канала