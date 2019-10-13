Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана

Олександр Усик у США переміг Чазза Візерспуна у дебютному поєдинку у суперважкій вазі. Турецький президент Реджеп Ердоган прийняв російську делегацію і вперше після окупації Криму до складу російської делегації увійшли "депутати" анексованого регіону. Вселенський патріарх Варфоломій привітав Православну церкву України з визнанням її церквою Еллади. Такими були головні новини 13 жовтня.

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Дебют Усика в суперважкій вазі

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У ніч на 13 жовтня Олександр Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна у дебютному поєдинку в суперважкій вазі. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. За сім раундів Візерспун завдав лише 21 точний удар. Натомість Усик завдав 347 ударів, 139 з яких були точними.



Олександр Усик – Чазз Візерспун / Фото boxingscene.com

Після поєдинку Олександр Усик з командою зустрілися з українцями, які прийшли на поєдинок проти Чазза Візерспун. Усі разом заспівали гімн України.

Після поєдинку Усик заявив , що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

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Дивіться відео бою Усик – Візерспун

Поклонська і кримські "депутати" у Туреччині

Детальніше: Вперше після анексії Криму: Ердоган прийняв російську делегацію з кримськими "депутатами"

Турецький президент Реджеп Ердоган приймав російську делегацію 12 жовтня і вперше після окупації Росією Криму до складу цієї делегації увійшли "депутати" анексованого регіону. Фото із зустрічі з турецьким лідером опублікувала зрадниця України Наталя Поклонська у своєму інстаграмі.



Ердоган вперше прийняв у Туреччині "депутатів" з анексованого Криму / інстаграм Поклонської

В МЗС України різко відреагували на інформацію про зустріч "депутатів" з анексованого Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС.

Реакція прокуратури Криму

Прокуратура АРК також повідомила, що дасть правову оцінку візиту до Туреччини "кримських депутатів".

У прокуратурі нагадали, що колишня "прокурорка Криму" Наталія Поклонська перебуває під персональними санкціями. Її оголосили в розшук за звинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Реакція представництва президента в АРК

13 жовтня у фейсбуці представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що готує запит до Міністерства закордонних справ України щодо "візиту до Туреччини представників кримських колаборантів".

Представництво президента проситиме МЗС вжити необхідних заходів, щоб іноземні партнери розуміли неприпустимість "допущення участі колаборантів в міжнародних заходах". Адже подібні інциденти – не що інше, як "спроби визнання анексії АР Крим і міста Севастополь Росією на міжнародній арені".

День захисника України: влада просить не провокувати правоохоронців

Важливо: "Будемо діяти суворо": спільна заява МВС, СБУ і РНБО напередодні акцій 14 жовтня

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України і Рада національної безпеки і оборони оприлюднили спільне попередження напередодні акцій 14 жовтня. Силовики діятимуть у цей день "суворо і уважно", щоб уникнути провокацій.



Нарада силовиків напередодні масових акцій у понеділок / mvs.gov.ua

Керівники правоохоронних органів зауважили, що учасники бойових дій є не лише зі сторони протестувальників. У заяві мовиться, що кожен третій поліцейський, нацгвардієць і співробітник СБУ брав участь у війні на Донбасі.

Більше про свято 14 жовтня: що потрібно знати про День захисника України

Силовики нагадали про величезну кількість загиблих українських воїнів. За їхніми словами, українці не можуть дозволити агресору використовувати чвари всередині держави.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців також закликав правоохоронців та учасників акцій у День захисника діяти у рамках закону та громадського порядку.

Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення,

– наголосив президент.

До теми: Чи заспокоїв президент тих, хто виходить протестувати?

Відзначимо, що День захисника України у 2019 році випадає на понеділок. Цей день буде офіційним вихідним.

Марші Захисників у Києві та Львові

14 жовтня об 11:00 на Михайлівській площі у Києві відбудеться марш на підтримку Віталія Марківа, ув’язненого в Італії вже третій рік.

На годину пізніше, о 12:00, до Офісу Президента України прийдуть активісти, мешканці прифронтової зони, переселенці, учасники АТО та ООС. Вони вимагатимуть не допустити розведення військ з прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні Сили України.

У Львові об 11:00 біля пам’ятника В. Чорноволу поруч зі Львівською обласною державною адміністрацією відбудеться мітинг "Ні Капітуляції". Опісля учасники пройдуть урочистим Маршем захисників до пам'ятника Тарасові Шевченку.

Визнання Православної церкви України

До слова: У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій привітав Православну церкву України з визнанням її церквою Еллади. Привітання він передав під час святкової літургії напередодні Покрови Пресвятої Богородиці.

Що відомо про визнання ПЦУ Грецькою церквою?

Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

"Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця", – повідомив голова ПЦУ митрополит Епіфаній.

Відреагувати на визнання ПЦУ вже встигли у Росії . Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін".



Конфесійний поділ українців / інфографіка 24 каналу