В Украине создали Единую поместную православную церковь, ее возглавил митрополит Епифаний. На Житомирщине разбился истребитель Су-27, пилот погиб. Пятая волна протестов во Франции. Мужественный поступок пленного капитана "Никополя". Такими были главные новости в субботу, 15 декабря, в Украине и мире.

В Украине создали Единую поместную православную церковь

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15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного собора.

Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что состоялось в Святой Софии,

– сказал президент, обращаясь к людям, которые собрались у храма Святой Софии в Киеве.

Возглавлял собор Украинской православной церкви представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

Главой новообразованной Украинской поместной автокефальной православной церкви стал митрополит Епифаний.

"Сегодня действительно историческое событие – мы сумели объединить три ветви украинского православия в Единую поместную православную церковь. Господь услышал наши просьбы и дал нам долгожданную единство. Мы преодолели все эти преграды, которые были на этом нелегком пути. Мы сумели показать, что можем объединиться и создать в Украине Единую поместную православную церковь", – сказал предстоятель новосозданной Украинской православной церкви митрополит Епифаний перед украинцами на Софиевской площади.

К слову, первую литургию митрополит Епифаний проведет уже утром 16 декабря.