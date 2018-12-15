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      Главные новости 15 декабря: Единая поместная православная церковь в Украине и катастрофа СУ-27

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      Новости Украины сегодня 15 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 15 декабря в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Украине создали Единую поместную православную церковь, ее возглавил митрополит Епифаний. На Житомирщине разбился истребитель Су-27, пилот погиб. Пятая волна протестов во Франции. Мужественный поступок пленного капитана "Никополя". Такими были главные новости в субботу, 15 декабря, в Украине и мире.

      В Украине создали Единую поместную православную церковь

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      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

      Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного собора.

      Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что состоялось в Святой Софии,
      – сказал президент, обращаясь к людям, которые собрались у храма Святой Софии в Киеве.

      Возглавлял собор Украинской православной церкви представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

      Главой новообразованной Украинской поместной автокефальной православной церкви стал митрополит Епифаний.

      "Сегодня действительно историческое событие – мы сумели объединить три ветви украинского православия в Единую поместную православную церковь. Господь услышал наши просьбы и дал нам долгожданную единство. Мы преодолели все эти преграды, которые были на этом нелегком пути. Мы сумели показать, что можем объединиться и создать в Украине Единую поместную православную церковь", – сказал предстоятель новосозданной Украинской православной церкви митрополит Епифаний перед украинцами на Софиевской площади.

      К слову, первую литургию митрополит Епифаний проведет уже утром 16 декабря.

      Что известно о митрополите Епифании?
      Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году.

      Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90–х годов.митрополит ЕпіфанійМитрополит Епифаний

      Отметим, что на Софийской площади ожидая решение Объединительного собора по созданию Единой поместной украинской православной церкви собралось более 35 тысяч украинцев.

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      Добавим, что в Объединительном соборе, который прошел в Софийском соборе приняли участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, среди которых митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      На Житомирщине разбился истребитель, погиб пилот

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      15 декабря во время военных учений в Житомирской области разбился многоцелевой истребитель Су-27, в результате чего погиб пилот.

      Самолет упал неподалёку от населенного пункта Озерное. Истребитель разбился при заходе на посадку.

      В результате авиакатастрофы погиб пилот – майор и начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ Александр Фоменко.

      Как сообщают в командовании воздушных сил ВСУ, Фоменко был военным летчиком 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27. Он имел общий налет – 482 часа, а в 2018 году – 45 часов.

      Фоменко участвовал в АТО в 2014 году. Без него остались жена и дочь.

      На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальная комиссия Командования Воздушных Сил ВС Украины, специалисты летающей авиационно-технической лаборатории. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются,
      – говорится в официальном сообщении командования.

      Пятая волна протестов во Франции

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      Во Франции уже пятую неделю продолжаются массовые протесты "жёлтых жилетов". Каждую субботу демонстранты выходят на массовые акции, чтобы власть удовлетворила их требования. По состоянию на 21:00 15 декабря известно о 120 задержанных.

      Однако, это значительно меньше, чем количество арестованных во время предыдущих протестов. Так, в минувшую субботу в это время были задержаны уже 300 человек, а к концу дня счет велся уже на тысячи.

      В связи с протестами, некоторые музеи 15 декабря закрыли, однако это не касается Лувра и Эйфелевой башни.

      Правопорядок во французской столице охраняют 8 тысяч полицейских.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      Мужественный поступок пленного капитана украинской "Никополя"

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      Капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна "Никополь" Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

      Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

      Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным,
      – заявил Полозов.

      Он отметил, что по словам адвоката капитана Эмиля Курбединова, Небылица за время пребывания в СИЗО "Лефортово" был четыре раза по неизвестным причинам переведен в разные камеры.

      Богдан Небылица стал десятым моряком, который заявил, что считает себя военнопленным и отказался давать показания.

      Теги: Томос Религия Новости Украины Протесты "желтых жилетов" Конфликт в Азовском море авиация
      Источник: 24 канал
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