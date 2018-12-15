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15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час Об'єднавчого собору.

Вітаю всіх зі створенням Української помісної автокефальної православної церкви, яка тільки що відбулася в Святій Софії,

– сказав президент, звертаючись до людей, які зібралися біля храму Святої Софії в Києві.

Очолював собор Української православної церкви представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

Главою новоствореної Української помісної автокефальної православної церкви став митрополит Епіфаній.

"Сьогодні справді історична подія – ми зуміли об’єднати три гілки українського православ’я в Єдину помісну православну церкву. Господь почув наші прохання і подав нам довгоочікувану єдність. Ми подолали всі ці перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що можемо об’єднатися і створити в Україні Єдину помісну православну церкву", – сказав предстоятель новоствореної Української православної церкви митрополит Епіфаній перед українцями на Софіївській площі.

До слова, першу літургію митрополит Епіфаній проведе вже вранці 16 грудня.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.



Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.





Митрополит Епіфаній

Зазначимо, що на Софійській площі очікувати рішення Об’єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної української православної церкви понад 35 тисяч українців.

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Додамо, що в Об'єднавчому соборі, який пройшов у Софійському соборі взяв участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, серед яких митрополит Симеон і митрополит Софроній.

На Житомирщині розбився винищувач, загинув пілот

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15 грудня під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.

Літак впав поблизу населеного пункту Озерне. Винищувач розбився при заході на посадку.

В результаті авіакатастрофи загинув пілот – майор та начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" повітряних сил ЗСУ Олександр Фоменко.

Як повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ, Фоменко був військовим льотчиком 1-го класу. Освоїв такі типи літаків: Л-39, МіГ-29, Су-27. Він мав загальний наліт – 482 години, а у 2018 році – 45 годин.

Фоменко брав участь в АТО у 2014 році. Без нього залишились дружина та донька.

На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія Командування Повітряних Сил ЗС України, фахівці літаючої авіаційно-технічної лабораторії. Причини та обставини катастрофи встановлюються,

– йдеться у офіційному повідомленні командування.

П'ята хвиля протестів у Франції

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У Франції вже п'ятий тиждень тривають масові протести "жовтих жилетів". Щосуботи демонстранти виходять на масові акції, аби влада задовольнила їхні вимоги. Станом на 21:00 15 грудня відомо про 120 затриманих.

#YellowVest demonstrators began gathering in #Paris on Saturday morning for a fifth weekend of protests in defiance of calls by the French government to stay home. . ️ Follow our live coverage on , on social media and on… https://t.co/Ec9ff6y6gW pic.twitter.com/6tM4GS9Lsl — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 декабря 2018 г.

Однак, це значно менше, аніж кількість арештованих під час попередніх протестів. Так, минулої суботи у цей час було затримано вже 300 людей, а під кінець дня рахунок вівся вже на тисячі.

У зв'язку із протестами, деякі музеї 15 грудня закрили, проте це не стосується Лувру та Ейфелевої вежі.

Правопорядок у французькій столиці охороняють 8 тисяч поліцейських.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



За останні кілька тижнів акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті вже заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

Мужній вчинок полоненого капітана українського "Нікополя"

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Капітан захопленого у полон у Керченській протоці судна "Нікополь" Богдан Небилиця повідомив російським слідчим, що його потрібно вважати військовополоненим.

Про це сповістив його адвокат Микола Полозов.

Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з декількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит, в ході якого він заявив, що є військовополоненим,

– заявив Полозов.

Він зазначив, що за словами адвоката капітана Еміля Курбедінова, Небилиця за час перебування в СІЗО "Лефортово" був чотири рази з невідомих причин переведений в різні камери.

Богдан Небилиця став десятим моряком, який заявив, що вважає себе військовополоненим і відмовився давати свідчення.