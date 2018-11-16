Польская православная церковь запретила своим священникам общаться с УПЦ КП и УАПЦ. В России пригрозили перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Николаевский железнодорожный вокзал может стать первым, который передадут в частные руки. Государственная служба статистики рассказала о зарплатах украинцев. Такими были главные новости пятницы, 16 ноября, в Украине и мире.

Церковный скандал

Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "Автокефальной православной церкви",

– говорится в документе.

В ППЦ отметили, что причиной такого решения является то, что "в прошлом было много зла".

Также, в Польской церкви заявили, что лица, лишенные епископских и священнических освящений, "не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины, а их действия могут привести к еще большему беспорядку".

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Не только в Польше отметились жесткими заявлениями относительно Украинской православной церкви. Так, предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий сказал, что Единая поместная церковь – это приманка, на которую его патриархат "не клюет".

"То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" – это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", – заявил Онуфрий.

Как оказалось, Украина могла получить Томос еще в 2008 году. Так, третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей десять лет назад был готов предоставить автокефалию Украинской православной церкви, но этому процессу помешал патриарх РПЦ Алексий II.

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В июле 2008 года, когда Варфоломей приезжал с визитом в Киев, договорился с Ющенко подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка автокефальной церкви, украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха о его поддержке и желании создания единой украинской поместной церкви,

– сказал экс-президент.

Ющенко добавил, что тогда в Киев срочно прилетел патриарх Русской православной церкви Алексий II. Он пригласил Варфоломея на обед, во время которого и решилась судьба Томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута – это то, что они возвращаются к церковному общению, и в пределах этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве всемирного собора", – добавил политик.

Добавим, что в Киев уже прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчинен Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви.

Новые угрозы от РФ из-за Азовского моря

Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских судах или судах иностранных государств – и те, и другие абсолютно законно вошли в порты Крыма", – заявил Клинцевич.

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На это громкое заявление отреагировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, Россия действительно имеет возможность в короткие сроки перекрыть Керченский пролив и Азовское море для украинских судов.

Действительно, у России такие возможности есть, и не надо на это закрывать глаза и делать вид будто это нас не касается. Действительно, Россия имеет физические возможности в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив, таким образом заблокировать движение любых судов, украинских или международных, через Керченский пролив. Это соответствует действительности,

– сказал Тука.

Чиновник отметил, ответ РФ, если он будет, стоит ожидать в течение ближайших дней.

Тука убежден, что Клинцевич является "неудачной копией" лидера ЛДПР в российской Госдуме Владимира Жириновского и не имеет власти в России, а лишь делает такие громкие заявления в эфирах.