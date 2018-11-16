Польська православна церква заборонила своїм священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ. У Росії пригрозили перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Миколаївський залізничний вокзал може стати першим, який передадуть у приватні руки. Державної служби статистики розповіла про зарплати українців. Такими були головні новини п'ятниці, 16 листопада, в Україні та світі.

Церковний скандал

Польська автокефальна православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками УПЦ КП та УАПЦ.

Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської автокефальної православної церкви вступати у літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського Патріархату та так званої "Автокефальної православної церкви",

– йдеться у документі.

У ППЦ зауважили, що причиною такого рішення є те, що "в минулому було багато зла".

Також, у Польській церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть бути лідерами у встановленні миру в Православній церкві України, а їх дії можуть привести до ще більшого безладу".

Читайте також: Прокуратура розслідує можливі махінації під час передачі Почаївської лаври УПЦ МП

Не тільки у Польщі відзначилися жорсткими заявами щодо Української православної церкви. Так, предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій сказав, що Єдина помісна церква – це приманка, на яку його патріархат "не клює".

"Те, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою "помісна церква" – це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією", – заявив Онуфрій.

Як виявилося, Україна могла отримати Томос ще у 2008 році. Так, третій Президент України Віктор Ющенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій десять років тому був готовий надати автокефалію Українській православній церкві, але цьому процесу завадив патріарх РПЦ Алексій ІІ.

Читайте також: Чи підтримують українці створення автокефальної помісної церкви: результати опитування

У липні 2008 року, коли Варфоломій приїздив з візитом до Києва, домовився з Ющенком підготувати "дорожну карту" для надання автокефалії.

Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви, української православної церкви київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви,

– сказав екс-президент.

Ющенко додав, що тоді до Києва терміново прилетів патріарх Російської православної церкви Алексій ІІ. Він запросив Варфоломія на обід під час якого і вирішилась доля Томосу для України.

"Базова домовленість, яка була досягнута – це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольского патріарха щодо скликання світового собору", – додав політик.

Додамо, що до Києва вже прибув митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення Об’єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви.

Нові погрози від РФ через Азовське море

Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич пригрозив що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Таку заяву він зробив, коментуючи затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.

"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські судна або судна іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - заявив Клінцевич.

Читайте також: Під час Другої світової війни за таку "політику" розстрілювали, – експерт про ситуацію на Азові

На цю гучну заяву відреагував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. за його словами, Росія дійсно має можливість в короткі терміни перекрити Керченську протоку і Азовське море для українських суден.

Дійсно, у Росії такі можливості є, і не треба на це заплющувати очі і робити вигляд ніби це нас не стосується. Дійсно, Росія має фізичні можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку, таким чином заблокувати рух будь-яких суден, українських чи міжнародних, через Керченську протоку. Це відповідає дійсності,

– сказав Тука.