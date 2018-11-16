Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
Польська православна церква заборонила своїм священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ. У Росії пригрозили перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Миколаївський залізничний вокзал може стати першим, який передадуть у приватні руки. Державної служби статистики розповіла про зарплати українців. Такими були головні новини п'ятниці, 16 листопада, в Україні та світі.
Церковний скандал
Польська автокефальна православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками УПЦ КП та УАПЦ.
Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської автокефальної православної церкви вступати у літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського Патріархату та так званої "Автокефальної православної церкви",
– йдеться у документі.
У ППЦ зауважили, що причиною такого рішення є те, що "в минулому було багато зла".
Також, у Польській церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть бути лідерами у встановленні миру в Православній церкві України, а їх дії можуть привести до ще більшого безладу".
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Не тільки у Польщі відзначилися жорсткими заявами щодо Української православної церкви. Так, предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій сказав, що Єдина помісна церква – це приманка, на яку його патріархат "не клює".
"Те, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою "помісна церква" – це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією", – заявив Онуфрій.
Як виявилося, Україна могла отримати Томос ще у 2008 році. Так, третій Президент України Віктор Ющенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій десять років тому був готовий надати автокефалію Українській православній церкві, але цьому процесу завадив патріарх РПЦ Алексій ІІ.
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У липні 2008 року, коли Варфоломій приїздив з візитом до Києва, домовився з Ющенком підготувати "дорожну карту" для надання автокефалії.
Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви, української православної церкви київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви,
– сказав екс-президент.
Ющенко додав, що тоді до Києва терміново прилетів патріарх Російської православної церкви Алексій ІІ. Він запросив Варфоломія на обід під час якого і вирішилась доля Томосу для України.
"Базова домовленість, яка була досягнута – це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольского патріарха щодо скликання світового собору", – додав політик.
Додамо, що до Києва вже прибув митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення Об’єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви.
Нові погрози від РФ через Азовське море
Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич пригрозив що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Таку заяву він зробив, коментуючи затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.
"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські судна або судна іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - заявив Клінцевич.
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На цю гучну заяву відреагував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. за його словами, Росія дійсно має можливість в короткі терміни перекрити Керченську протоку і Азовське море для українських суден.
Дійсно, у Росії такі можливості є, і не треба на це заплющувати очі і робити вигляд ніби це нас не стосується. Дійсно, Росія має фізичні можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку, таким чином заблокувати рух будь-яких суден, українських чи міжнародних, через Керченську протоку. Це відповідає дійсності,
– сказав Тука.
Чиновник зазначив, відповідь РФ, якщо вона буде, варто очікувати протягом найближчих днів.
Тука переконаний, що Клінцевич є "невдалою копією" лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жириновського і не має влади в Росії, а лише робить такі гучні заяви в ефірах.
Перший приватний вокзал в Україні
Залізничний вокзал Миколаєва може стати першим, який передадуть в концесію приватним компаніям. Відповідне рішення було прийнято під час переговорів між міністерством інфраструктури та в.о. голови Укрзалізниці Євгеном Кравцовим.
"На цьому етапі необхідно вирішити, яким чином буде ця концесія – або з місцевими органами влади, або ми шукаємо приватного партнера. Якщо ми шукаємо приватного партнера, то яким чином це буде і які терміни, терміни і бачення цього комплексу", – заявив Володимир Омелян.
За словами міністра, після завершення електрифікації залізниці в Миколаїв подорожі в цьому напрямку стануть більш швидкими і дешевими, а сам вокзальний комплекс набуде кращого стану.
Скільки заробляють українці?
В Україні мінімальну зарплату у розмірі 3723 гривні у вересні цього року мали 7,4% штатних працівників. Більшим виявився відсоток працівників, які заробляють від 3723 до 6 тисяч гривень – 39,5%. Водночас, 53,1% працівників в Україні заробляють понад 6000 гривень.
Більше, ніж 10 тисяч заробляють 26,8% штатних працівників, серед яких 11,8% отримують більше 15 тисяч гривень.
Статистика про розміри зарплат в Україні та кількість людей, які їх отримують
На Закарпатті зацвіли сакури
Допоки центр, північ України та Карпати засипає снігом, у Мукачеві зацвіла неймовірна сакура. Цікаво, що на дереві цвіт з'являється по кілька разів на рік, винятком не є навіть зима.
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Цвіт сакури тільки починає з'являтися і є лише на кількох гілках, тому його не так легко розгледіти. Найімовірніше, причиною цвітіння японської вишні стала надзвичайно тепла листопадова погода, яка й досі тримається на Закарпатті.
На Закарпатті зацвіли сакури
У Мукачево розцвіла сакура
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