Главные новости 16 декабря: изменения в Конституции от Зеленского, новые громкие назначения

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти. Ряд важных госорганов получил новых руководителей. Скандал вокруг украинского футболиста Романа Зозули набрал обороты. Такими были главные новости 16 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Децентрализация: какие изменения в Конституцию предложил Зеленский

Появился текст закона Президента Украины Владимира Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации. Документ зарегистрировал гарант еще в пятницу, 13 декабря. Его определили как неотложный к рассмотрению в парламенте.

Суть закона

Закон предлагает изменения относительно децентрализации государственной власти, совершенствования территориальной организации власти и усиления конституционно-правового статуса местного самоуправления.

В частности, произойдут изменения в отдельных положениях Конституции относительно административно-территориального устройства. В то же время предложено ввести такой перечень административно-территориальных единиц:

громада;

округ;

область;

Автономная Республика Крым.

Взамен местные администрации планируют ликвидировать. Таким образом, будет введен переходный период.

Институт префектов

На уровне округов и на уровне регионов будут префекты. Они будут возглавлять небольшую префектуру. Префект будет представителем исполнительной власти на территории и иметь статус госслужащего. Назначает префекта сроком на 3 года президент по представлению правительства. Такова процедура и об увольнении префекта. Также между префектами будет постоянная ротация, правда один префект не может дважды подряд быть на этой должности на одной и той же территорий. Однако, он может быть префектом другой территории.

Полномочия префекта:

обеспечение взаимодействия территориальных органов и центральных органов исполнительной власти и соблюдения ими Конституции и законов;

координация выполнения госпрограмм, направления и организация территориальных органов и обеспечение их взаимодействия с органами местного самоуправления в форс-мажорных условиях;

надзор за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.

Префект сможет приостанавливать акты местных органов власти с одновременным обращением в суд. До решения суда акт не будет действовать. Если акт будет касаться территориальной целостности или нацбезопасности, префект будет отменять его напрямую.

Другие особенности закона

В тексте законопроекта президент также отмечает, что децентрализация не означает ослабление центральной власти в таких вопросах:

оборона;

внешняя политика;

национальная безопасность;

верховенство права;

соблюдение прав и свобод человека.



Что изменится в Конституции по децентрализации / инфографика 24 канал

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В Украине появились новые руководители

НАЗК

Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Согласно результатам, НАЗК возглавит Александр Новиков.

По словам участницы комиссии Ольги (Решетиловой) Кобилинськой, Новиков "объективно был самым сильным кандидатом на всех этапах отбора".

Заметим, что в своем мотивационном письме Новиков отметил, что имеет длительный и результативный опыт работы по полномочиями НАЗК.

В финальный этап прошли еще 7 кандидатов – Николай Юпатин, Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Александр Цивинский, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Роман Осипчук.



Кандидаты на должность председателя НАЗК

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Ответственный за территориальную оборону Украины

На закрытом заседании Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что ответственным за территориальную оборону Украины станет первый заместитель секретаря СНБО Александр Коваль.

До 31 декабря 2020 года должны быть завершены все учредительные организационно-правовые вопросы. По словам Коваля, к этому процессу "присоединятся добровольцы, которые имеют желание, и те, кто вернулись с фронта".

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Посол Украины в США

Будущим послом Украины в США станет известный дипломат Владимир Ельченко. Соединенные Штаты уже дали согласие на его назначение и уже выдали агреман – согласие правительства на пребывание лица во главе дипломатического представительства другого государства.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко с кандидатурой на должность нового посла определились еще два месяца назад. Он добавил, что в ближайшее время МИД обнародует указы о назначении ряда руководителей "важных миссий".

Заметим, что должность посла Украины в США остается вакантной после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Валерия Чалого в июле 2019 года.

Сейчас Ельченко находится на посту постоянного представителя Украины в ООН. Взамен его место может занять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

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Скандал вокруг украинского футболиста Зозули

Вечером 17 декабря матч второго футбольного дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" арбитр вынужден был остановить. Причина – фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в сторону украинского футболиста Романа Зозули, который играет за команду-соперника. Фанаты называли украинца нацистом.

Оскорбительные возгласы в сторону украинского футболиста Зозули: смотрите видео

На защиту украинского футболиста стали как украинский МИД, так и президент Владимир Зеленский. Украинские дипломаты призвали официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем. А гарант назвал Зозулю патриотом и в то же время заявил, что его поддерживает вся Украина.

Тем временем, руководство Чемпионата Испании согласилось с решением арбитра остановить матч. А сам Роман Зозуля отметил, что его оскорбляют не за то, что он является нацистом, а за то, что он принимает душ каждый день и умеет читать. Так он подчеркнул скудность его обидчиков.

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