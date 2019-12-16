Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Низка важливих держорганів отримала нових очільників. Скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі набрав оберти. Такими були головні новини 16 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Децентралізація: які зміни до Конституції запропонував Зеленський

З'явився текст закону Президента України Володимира Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації. Документ зареєстрував гарант ще у п’ятницю, 13 грудня. Його визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Суть закону

Закон пропонує зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Зокрема, відбудуться зміни в окремих положеннях Конституції щодо адміністративно-територіального устрою. Водночас запропоновано запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць:

громада;

округ;

область;

Автономна Республіка Крим.

Натомість місцеві адміністрації планують ліквідувати. Таким чином, буде запроваджено перехідний період.

Інститут префектів

На рівні округів і на рівні регіонів будуть префекти. Вони очолюватимуть невелику префектуру. Префект буде представником виконавчої влади на території і матиме статус держслужбовця. Призначає префекта терміном на 3 роки президент за подання уряду. Такою є процедура й щодо звільнення префекта. Також між префектами буде постійна ротація, щоправда один префект не може двічі поспіль бути на цій посаді на одній і тій самій територій. Однак, він може бути префектом іншої території.

Повноваження префекта:

забезпечування взаємодії територіальних органів і центральних органів виконавчої влади та дотримання ними Конституції та законів;

координація виконання держпрограм, спрямування та організація територіальних органів і забезпечення їхньої взаємодії з органами місцевого самоврядування у форс-мажорних умовах;

нагляд за додержанням законів і Конституції органами місцевого самоврядування.

Префект зможе призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до суду. До рішення суду акт не буде діяти. Якщо акт стосуватиметься територіальної цілісності або нацбезпеки, префект скасовуватиме його напряму.

Інші особливості закону

У тексті законопроєкту президент також наголошує, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях:

оборона;

зовнішня політика;

національна безпека;

верховенство права;

дотримання прав і свобод людини.



Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 канал

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В Україні з’явилися нові керівники

НАЗК

Конкурсна комісія провела співбесіди із кандидатами на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з результатами, НАЗК очолить Олександр Новіков.

За словами членкині комісії Ольги (Решетилової) Кобилинської, Новіков "об'єктивно був найсильнішим кандидатом на усіх етапах відбору".

Зауважимо, що у своєму мотиваційному листі Новіков зазначив, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК.

До фінального етапу пройшли ще 7 кандидатів – Микола Юпатін, Дмитро Булах, Юрій Кравченко, Олександр Цивінський, Іван Пресняков, Микола Хавронюк, Роман Осипчук.



Кандидати на посаду голови НАЗК

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Відповідальний за територіальну оборону України

На закритому засіданні Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення, що відповідальним за територіальну оборону України стане перший заступник секретаря РНБО Олександр Коваль.

До 31 грудня 2020 року має бути завершено всі установчі організаційно-правові питання. За словами Коваля, до цього процесу "долучатимуться добровольці, які мають бажання, і ті, хто повернулися з фронту".

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Посол України в США

Майбутнім послом України у США стане відомий дипломат Володимир Єльченко. Сполучені Штати вже дали згоду на його призначення та вже видали агреман – згоду уряду на перебування особи на чолі дипломатичного представництва іншої держави.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка з кандидатурою на посаду нового посла визначилися ще два місяці тому. Він додав, що найближчим часом МЗС оприлюднить укази щодо призначення цілої низки керівників "важливих місій".

Зауважимо, що посада посла України у США залишається вакантним після того, як Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку Валерія Чалого у липні 2019 року.

Наразі Єльченко перебуває на посаді постійного представника України в ООН. Натомість його місце може зайняти заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

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Скандал навколо українського футболіста Зозулі

Увечері 17 грудня матч другого футбольного дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" арбітр змушеним був зупинити. Причина – фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки у бік українського футболіста Романа Зозулі, який грає за команду-супернирцю. Фанати називали українця нацистом.

Образливі вигуки у бік українського футболіста Зозулі: дивіться відео

На захист українського футболіста стали як українське МЗС, так і президент Володимир Зеленський. Українські дипломати закликали офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому. А гарант назвав Зозулю патріотом і водночас заявив, що його підтримує вся України.

Тим часом, керівництво Чемпіонату Іспанії погодилося з рішенням арбітра зупинити матч. А сам Роман Зозуля наголосив, що його ображують не через те, що він є нацистом, а через те, що він приймає душ щодня та вміє читати. Так він підкреслив мізерність його кривдників.

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