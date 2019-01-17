Главные новости 17 января: "антибандеровский" закон изменят, правила перехода в другие приходы

Конституционный суд Польши признал неконституционными определения "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Верховная Рада утвердила правила перехода религиозных организаций в других приходы. На Волыни на встречу с Порошенко слушать о Томосе людей привозили на автобусах. Российская пропагандистка, которую выгнали из РФ, попала в СБУ. Такими были главные новости 17 января в Украине и мире

Польский "антибандеровский закон" ждут изменения

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Конституционный суд Польши наконец признал неконституционными положения обновленного Закона об Институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

Эти положения на просмотр еще в феврале 2018 года опротестовал президент Польши Дуда, однако Сейм и генеральный прокурор страны имеют другое мнение.

Однако судьи поддержали позицию президента Польши – они утверждают, что определение "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными. Со своей стороны, это препятствует точному признанию запрещенного деяния и, таким образом, это нарушает конституционный принцип точности права.

Решение Конституционного трибунала Польши приветствовал Президент Украины Петр Порошенко.

Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства,

– написал глава государства в Facebook.

Комментируя долгожданные изменения, политолог Валерий Дымов отметил, что провокация Москвы не удалась.

Конституционный суд Польши показал, что территориальные претензии со стороны поляков, перекладывание ответственности за то, что происходило во время Второй мировой войны в Польше с еврейской меньшинством или на Волыни с поляками – нельзя толковать такими, которые совершал целый народ или организации, на которые положили ответственность без суда,

– отметил Дымов.

Политолог отмечает, что поляки и украинцы понимают, что нельзя переносить сложные исторические процессы на долю целых народов.

Рада утвердила правила перехода религиозных общин в другие приходы

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В четверг, 17 января, Верховная Рада утвердила законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". Свои голоса за законопроект отдали 229 народных депутатов. В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

В частности, одобренные изменения в закон определяют, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав принимают на общем собрании религиозной общины – их могут созвать члены религиозной общины.

Для принятия упомянутых выше решений нужны голоса не менее двух третей количества членов религиозной общины. Далее решение об изменении подчиненности свидетельствуют своими подписями члены соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение. Другие важные положения закона перечислены в материале.

К слову, часть общества, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о пользовании церковью и имуществом с их владельцем.

И без "нечистого" в Верховной Раде 17 января не обошлось. Так, при рассмотрении законопроекта о переходе религиозных общин спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал оппоблокивца Вадима Новинского "нечистью", когда тот подошел к президиуму.

https://24tv.ua/vidiydi_vid_mene_nechist_parubiy_pid_chas_zasidannya_radi_prognav_novinskogo_iz_prezidiyi_n1097704

Томос-тур Порошенко и автобусы с людьми

Президент Украины продолжает ездить с Томосом по Украине. Еще 15 января глава государства побывал на Волыни. Всех желающих посетить послушать Президента в Луцке и Киверцах привозили на автобусах. Так, активисты зафиксировали, как десятки людей после визита Порошенко собирались в группы и возвращались к автобусам, припаркованным на нескольких улицах

А еще присутствовали и депутаты Верховной Рады. Все происходило в рабочее время, в момент проведения сессии парламента.

Активисты уточнили, что в Луцке они заметили, как автобусы подвозили сотни волынян к окраинам города. Оттуда люди небольшими группами прибывали на Театральную площадь к Свято-Троицкому собору.



Автобусы, на которых людей организованно свозили и отвозили из Луцка // Фото: ОПОРА

Кроме того, зафиксировали не менее 9 автобусов, которые отвозили людей в райцентры после того, как в городе завершились мероприятия. Такие же автобусы заметили и в городе Киверцы.



Автобусы, на которых людей свозили на "Томос-тур" в Киверцы // Фото: ОПОРА

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Пророссийскую пропагандистскую из Львова выдворили из РФ – ее ждет суд

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистскую Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. Туда любительница РФ сбежала в 2015 году из Львова.

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Еще с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины.

Что известно о Елене Бойко?​

После бегства в Россию женщина неоднократно обращалась к российским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, однако ей отказывали. 13 декабря суд Москвы решил депортировать Бойко из России из-за нарушения миграционного законодательства, а 16 января ее таки депортировали.



Бойко известна регулярным участием в прокремлевских программах на российском телевидении, в которых критикует украинскую власть и с ненавистью говорит о самой Украине. Российские СМИ называют ее "известным критиком политики Президента Украины Петра Порошенко", хотя до своего бегства из Львова она отмечалась скорее провокационной, чем журналистской деятельностью.



Бойко представлялась журналисткой коммунистического издания "Галицкий ястреб". Они вместе с Дмитрием Лященко неоднократно пытались устроить провокации с коммунистической символикой во Львове, предварительно афишируя это в соцсетях. В частности, в один из дней победы, 9 мая, оба разгуливали во Львове с коммунистическим флагом и "георгиевской лентой", после чего мужчину избили.

В августе 2015 года пропагандистка выехала на временно оккупированные территории Украины, а затем и в Россию. Женщина в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

4 декабря 2018 года пропагандистскую объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий райсуд Львова разрешил ее задержать, чтобы избрать меру пресечения – содержание под стражей. Теперь она в Украине – и ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Снова время для пампушек – второй Сочельник на пороге

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Второй Сочельник – это вечер 18 января накануне Крещения. По традиции, вечером семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами. Что приготовить на Второй Сочельник, кроме традиционных блюд, и как сделать кутью вкуснее – далее в материале.