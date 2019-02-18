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      Главные новости 18 февраля: "азовский" пакет санкций против РФ и победные новости с фронта

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      Новости Украины сегодня 18 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 18 февраля / Коллаж 24 канала

      Совет министров ЕС принял "азовский" пакет санкций против России. Владимира Балуха тайно вывезли из Симферопольского СИЗО. В СБУ указали на виновных в попытке поджога церкви в Запорожье. Украинские военные взяли в плен оккупантов и уничтожили вражескую цель."Гонка легенд": украинский биатлонист Дериземля финишировал первым. Такими были главные новости понедельника, 18 февраля, в Украине и мире.

      Новые санкции против России

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      Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Эти ограничения нанесут в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

      Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Так, по его словам, ЕС после некоторой паузы принял важное решение относительно так называемого "азовского" пакета санкций.

      В свою очередь, глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что единогласное принятие решения относительно санкций возможно уже в ближайшее время – всего через несколько недель.

      На местах мы видим все больше негативных действий. Пока это будет продолжаться, я предвижу, что страны-члены ЕС продолжают оставаться сплоченными в их поддержке санкций. И тех что уже существуют, и возможных новых,
      – объяснила глава европейской дипломатии.

      О дополнительных санкциях от американской стороны рассказал и посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что власти США в сотрудничестве с европейскими союзниками готовят пакет санкций против России. Очередные ограничения связаны с российской агрессией в Черном и Азовском морях.

      Мы ожидаем в ближайшее время ряда решений, в частности, увеличение давления санкций на Россию в связи с ее агрессией и атакой в Керченском проливе,
      – отметил дипломат.

      По словам Чалого, американская реакция на российские действия уже была высказана на законодательном уровне.

      "В Сенате приняли резолюцию о чествовании 5-й годовщины Революции Достоинства. В документе Сенат также очень четко осудил атаку на украинские корабли и моряков, которые сейчас находятся в российском плену. Но я думаю, дальше будут еще совместные решения американцев и европейцев относительно усиления санкционного давления на Россию", – добавил посол.

      Балуха этапируют в Россию

      Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО. Скорее всего, оккупанты этапируют пленника в какую-то из российских колоний.

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      Об исчезновении Владимира Балуха крымским правозащитникам сообщила его жена Наталья. Она принесла мужу передачу, однако ее не приняли в СИЗО, пояснив, что Балуха там нет. В то же время, жене пленника Кремля не объяснили, куда именно его отправили.

      С ситуацией сейчас пытается разобраться адвокат Владимира Балуха. По его словам, вероятнее всего, украинца этапируют в Россию.

      Для Владимира Балуха с его открытой проукраинской позицией этапирование в российскую колонию – это прямая угроза жизни,
      – считает руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

      Она также подчеркнула, что этапирование Балуха за пределы Крыма нарушает международное гуманитарное право.

      Отметим, что 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольское СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию.

      Попытка поджога церкви УПЦ МП в Запорожье: комментарий СБУ

      В Запорожье задержали трех человек, которые пытались поджечь храм Иоанна Богослова, принадлежащих УПЦ МП. В СБУ прокомментировали это преступление и указали: ноги растут из России.

      Так, 16 февраля двое мужчин и женщина пытались поджечь храм. Один из мужчин житель Запорожья, а другой – одного из сел области.

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      Злоумышленники перелезли через ограждение вокруг двора церкви. Один из мужчин пытался поджечь церковь с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось, поэтому мужчины и женщина начали убегать, однако их задержали правоохранители.

      Это не первая попытка поджога церкви в Запорожье. До этого, 6 и 11 февраля, неизвестные также пытались поджечь храмы и нарисовали на его стене свастику.

      Ситуацию прокомментировал на своем брифинге глава СБУ Василий Грицак. По его словам, СБУ удалось разоблачить попытки спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве. Грицак продемонстрировал видеодоказательства поджога церквей в Запорожье.

      Заказчиками "акции" оказались экс-редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко, который находится в розыске и подозревается в совершении уголовных правонарушений, а также – житель Запорожья Кузьменко. Последний является членом так называемой "ДНР", его позывной – "Сармат". Тимченко просил ускорить процесс поджога церквей.

      Смотрите видео разговора между заказчиками поджога храма Запорожской епархии УПЦ МП:

      Ряд побед на фронте

      Военнослужащие из состава Операции объединенных сил захватили боевика оккупационных войск на оккупированном Донбассе и уничтожили укрепленную позицию врага.

      Так, 18 февраля военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы к наблюдательным постам ООС. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов было уничтожено, а одного удалось захватить в плен.

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      Украинские защитники допрашивают этого пленного.

      Кроме того, в социальных сетях появилось видео уничтожения украинскими военными укрепленной позиции врага. С этой позиции пророссийские боевики каждый день обстреливали бойцов ВСУ из пулеметов.

      "Решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины Осы запустили приветственный адрес от дружелюбных украинцев. Гостиная адрес зашла прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием" – подписал опубликованное видео офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

      Каждый день на одном из ВОПов противника не замолчал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ООС запустили приветственный адрес от дружелюбных украинцев. Приветственный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов. Шмаки-бум засчитан. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Кто забыл подписаться на ютуб-канал https://m.youtube.com/watch?v=duI7lFYhlzQ Все будет Украина и победа за нами!

      Опубликовано Анатолием Штефаном Штирлицом Воскресенье, 17 февраля 2019 г.

      Легендарная победа Дериземли

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      Во время "Гонки легенд" в белорусских Раубичах, где выступили известные биатлонисты, которые уже закончили профессиональную карьеру, победу в масс-старте одержал украинец Андрей Дериземля.


      Андрей Дериземля

      41-летний украинский биатлонист финишировал первым, показав время 5:29,4. Украинец допустил лишь один промах на втором огневом рубеже. Его главный конкурент – легендарный Уле Эйнар Бьорндален трижды промахнулся и уступил украинцу. Больше деталей об участии украинцев в "Гонке легенд" читайте по ссылке.

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      18 февраля
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Религия Санкции Владимир Балух СБУ
      Источник: 24 канал
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