Главные новости 18 февраля: "азовский" пакет санкций против РФ и победные новости с фронта

Совет министров ЕС принял "азовский" пакет санкций против России. Владимира Балуха тайно вывезли из Симферопольского СИЗО. В СБУ указали на виновных в попытке поджога церкви в Запорожье. Украинские военные взяли в плен оккупантов и уничтожили вражескую цель."Гонка легенд": украинский биатлонист Дериземля финишировал первым. Такими были главные новости понедельника, 18 февраля, в Украине и мире.

Новые санкции против России

Читайте также: Следующей целью Путина может стать агрессия относительно порта Одессы, – британский полковник

Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Эти ограничения нанесут в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Так, по его словам, ЕС после некоторой паузы принял важное решение относительно так называемого "азовского" пакета санкций.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что единогласное принятие решения относительно санкций возможно уже в ближайшее время – всего через несколько недель.

На местах мы видим все больше негативных действий. Пока это будет продолжаться, я предвижу, что страны-члены ЕС продолжают оставаться сплоченными в их поддержке санкций. И тех что уже существуют, и возможных новых,

– объяснила глава европейской дипломатии.

О дополнительных санкциях от американской стороны рассказал и посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что власти США в сотрудничестве с европейскими союзниками готовят пакет санкций против России. Очередные ограничения связаны с российской агрессией в Черном и Азовском морях.

Мы ожидаем в ближайшее время ряда решений, в частности, увеличение давления санкций на Россию в связи с ее агрессией и атакой в Керченском проливе,

– отметил дипломат.

По словам Чалого, американская реакция на российские действия уже была высказана на законодательном уровне.

"В Сенате приняли резолюцию о чествовании 5-й годовщины Революции Достоинства. В документе Сенат также очень четко осудил атаку на украинские корабли и моряков, которые сейчас находятся в российском плену. Но я думаю, дальше будут еще совместные решения американцев и европейцев относительно усиления санкционного давления на Россию", – добавил посол.

Балуха этапируют в Россию

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО. Скорее всего, оккупанты этапируют пленника в какую-то из российских колоний.

Читайте также: В центре Донецка прогремели три мощных взрыва: первые фото

Об исчезновении Владимира Балуха крымским правозащитникам сообщила его жена Наталья. Она принесла мужу передачу, однако ее не приняли в СИЗО, пояснив, что Балуха там нет. В то же время, жене пленника Кремля не объяснили, куда именно его отправили.

С ситуацией сейчас пытается разобраться адвокат Владимира Балуха. По его словам, вероятнее всего, украинца этапируют в Россию.

Для Владимира Балуха с его открытой проукраинской позицией этапирование в российскую колонию – это прямая угроза жизни,

– считает руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она также подчеркнула, что этапирование Балуха за пределы Крыма нарушает международное гуманитарное право.

Отметим, что 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольское СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию.

Попытка поджога церкви УПЦ МП в Запорожье: комментарий СБУ

В Запорожье задержали трех человек, которые пытались поджечь храм Иоанна Богослова, принадлежащих УПЦ МП. В СБУ прокомментировали это преступление и указали: ноги растут из России.

Так, 16 февраля двое мужчин и женщина пытались поджечь храм. Один из мужчин житель Запорожья, а другой – одного из сел области.

Читайте также: Замкнутый круг: в Киеве люди за деньги пришли митинговать против проплаченных митингов

Злоумышленники перелезли через ограждение вокруг двора церкви. Один из мужчин пытался поджечь церковь с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось, поэтому мужчины и женщина начали убегать, однако их задержали правоохранители.

Это не первая попытка поджога церкви в Запорожье. До этого, 6 и 11 февраля, неизвестные также пытались поджечь храмы и нарисовали на его стене свастику.

Ситуацию прокомментировал на своем брифинге глава СБУ Василий Грицак. По его словам, СБУ удалось разоблачить попытки спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве. Грицак продемонстрировал видеодоказательства поджога церквей в Запорожье.

Заказчиками "акции" оказались экс-редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко, который находится в розыске и подозревается в совершении уголовных правонарушений, а также – житель Запорожья Кузьменко. Последний является членом так называемой "ДНР", его позывной – "Сармат". Тимченко просил ускорить процесс поджога церквей.

Смотрите видео разговора между заказчиками поджога храма Запорожской епархии УПЦ МП:

Ряд побед на фронте Военнослужащие из состава Операции объединенных сил захватили боевика оккупационных войск на оккупированном Донбассе и уничтожили укрепленную позицию врага. Так, 18 февраля военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы к наблюдательным постам ООС. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов было уничтожено, а одного удалось захватить в плен. Читайте также: Мы должны там быть, – воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево Украинские защитники допрашивают этого пленного. Кроме того, в социальных сетях появилось видео уничтожения украинскими военными укрепленной позиции врага. С этой позиции пророссийские боевики каждый день обстреливали бойцов ВСУ из пулеметов. "Решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины Осы запустили приветственный адрес от дружелюбных украинцев. Гостиная адрес зашла прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием" – подписал опубликованное видео офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Каждый день на одном из ВОПов противника не замолчал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ООС запустили приветственный адрес от дружелюбных украинцев. Приветственный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов. Шмаки-бум засчитан. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Кто забыл подписаться на ютуб-канал https://m.youtube.com/watch?v=duI7lFYhlzQ Все будет Украина и победа за нами! Опубликовано Анатолием Штефаном Штирлицом Воскресенье, 17 февраля 2019 г. Легендарная победа Дериземли Читайте также: Лучше не ехать туда вообще, – Кириленко резко высказался об участии Украины в Евровидении Во время "Гонки легенд" в белорусских Раубичах, где выступили известные биатлонисты, которые уже закончили профессиональную карьеру, победу в масс-старте одержал украинец Андрей Дериземля.