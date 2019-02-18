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      Несколько недель, – Могерини сделала заявление относительно новых санкций против России

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      Новые санкции против России могут ввести через несколько недель, - Могерини
      Новые санкции против России могут ввести через несколько недель, - Могерини / Фото из открытых источников

      Негативные действия со стороны России становятся все активнее. Единодушное решение ЕС о новых санкциях в отношении России может быть принято в течение нескольких следующих недель.

      Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что положительных сдвигов не видит, пишет "Радио Свобода".

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      "Поэтому страны ЕС по сей день всегда отмечали, что санкции будут действующими. В то же время, учитывая последние события, могут быть приняты единогласные решения по новым санкциям в течение следующих нескольких недель", – заявила Могерини.

      Она пояснила, что ЕС "ослабил бы санкционное давление в случае позитивных шагов". Однако, по ее словам, нынешняя ситуация свидетельствует об обратном.

      "На местах мы видим все больше негативных действий. Пока это продолжится, я предвижу, что страны-члены ЕС продолжают оставаться сплоченными в их поддержке санкций. И тех что уже существуют, и возможных новых", – пояснила глава европейской дипломатии.

      Отметим, новые санкции против России планируют и в США – там группа сенаторов , который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.
      Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
      США и ЕС могут пугать Россию санкциями с определенной целью, – эксперт
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 Канал
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