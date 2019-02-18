Кілька тижнів, – Могеріні зробила заяву щодо нових санкцій проти Росії

Негативні дії з боку Росії стають дедалі активнішими. Одностайне рішення ЄС щодо нових санкцій стосовно Росії може бути ухвалене протягом кількох наступних тижнів.

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що позитивних зрушень не бачить, пише "Радіо Свобода".

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"Тому країни ЄС донині завжди наголошували, що санкції будуть чинними. Водночас, з огляду на останні події, можуть бути ухвалені одноголосні рішення щодо нових санкцій протягом наступних кількох тижнів", – заявила Могеріні.

Вона пояснила, що ЄС "послабив би санкційний тиск у разі позитивних кроків". Однак, за її словами, теперішня ситуація свідчить про протилежне.

"На місцях ми бачимо дедалі більше негативних дій. Доки це триватиме, я передбачаю, що країни-члени ЄС далі залишатимуться згуртованими у їхній підтримці санкцій. І тих що вже існують, і можливих нових", – пояснила голова європейської дипломатії.

Зазначимо, нові санкції проти Росії планують і у США – там група сенаторів представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.