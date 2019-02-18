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      Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту

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      Новини України сьогодні 18 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 18 лютого / Колаж 24 каналу

      Рада міністрів ЄС прийняла "азовський" пакет санкцій проти Росії. Володимира Балуха таємно вивезли із Сімферопольського СІЗО. У СБУ вказали на винних у спробі підпалу церкви у Запоріжжі. Українські військові взяли у полон окупанта і знищили ворожу ціль."Гонка легенд": український біатлоніст Дериземля фінішував першим. Такими були головні новини понеділка, 18 лютого, в Україні та світі.

      Нові санкції проти Росії

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      Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Ці обмеження нанесуть у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

      Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Так, за його словами, ЄС після деякої паузи ухвалив важливе рішення щодо так званого "азовського" пакету санкцій.

      Своєю чергою, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні вважає, що одностайне прийняття рішення стосовно санкцій можливе вже найближчим часом – всього через кілька тижнів.

      На місцях ми бачимо дедалі більше негативних дій. Доки це триватиме, я передбачаю, що країни-члени ЄС далі залишатимуться згуртованими у їхній підтримці санкцій. І тих що вже існують, і можливих нових,
      – пояснила голова європейської дипломатії.

      Про додаткові санкції від американської сторони розповів і посол України у США Валерій Чалий. Він зазначив, що влада США у взаємодії із європейськими союзниками готує пакет санкцій проти Росії. Чергові обмеження пов’язані із російською агресією у Чорному та Азовському морях.

      Ми очікуємо найближчим часом низки рішень, зокрема, збільшення тиску санкцій на Росію у зв’язку з її агресією та атакою у Керченській протоці,
      – зазначив дипломат.

      За словами Чалого, американська реакція на російські дії вже була висловлена на законодавчому рівні.

      "У Сенаті прийняли резолюцію щодо вшанування 5-ї річниці Революції Гідності. В документі Сенат також дуже чітко засудив атаку на українські кораблі і моряків, які зараз утримуються у російському полоні. Але я думаю, далі будуть ще спільні рішення американців і європейців стосовно підсилення санкційного тиску на Росію", – додав посол.

      Балуха етапують в Росію

      Українського політв’язня Володимира Балуха вивезли із Сімферопольського СІЗО. Найімовірніше, окупанти етапують бранця до якоїсь із російських колоній.

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      Про зникнення Володимира Балуха кримським правозахисникам повідомила його дружина Наталія. Вона принесла чоловіку передачу, проте її не прийняли у СІЗО, пояснивши, що Балуха там немає. Водночас, дружині бранця Кремля не пояснили, куди саме його відправили.

      Із ситуацією наразі намагається розібратись адвокат Володимира Балуха. За його словами, найімовірніше, українця етапують у Росію.

      Для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза життю,
      – вважає керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

      Вона також наголосила, що етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

      Зазначимо, що 13 лютого російські окупанти у Криму перевели незаконно засудженого Балуха із Керченської колонії у Сімферопольське СІЗО. Причина таких дій теж невідома. Найімовірніше, вже тоді окупанти готувалися до переведення бранця в російську колонію.

      Спроба підпалу церкви УПЦ МП у Запоріжжі: коментар СБУ

      У Запоріжжі затримали трьох осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП. У СБУ прокоментували цей злочин та вказали: ноги ростуть із Росії.

      Так, 16 лютого двоє чоловіків та жінка намагалися підпалити храм. Один з чоловіків мешканець Запоріжжя, а інший – одного з сіл області.
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      Зловмисники перелізли через огорожу довкола подвір’я церкви. Один з чоловіків намагався підпалити церкву за допомогою займистої речовини та саморобного смолоскипа. Однак у нього нічого не вийшло, тож чоловіки та жінка почали тікати, проте їх затримали правоохоронці.

      Це не перша спроба підпалу церкви у Запоріжжі. До цього, 6 та 11 лютого, невідомі також намагалися підпалити храми та намалювали на його стіні свастику.

      Ситуацію прокоментував на своєму брифінгу голова СБУ Василь Грицак. За його словами, СБУ вдалося викрити спроби спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному підґрунті. Грицак продемонстрував відеодокази підпалу церков у Запоріжжі.

      Замовниками "акції" виявилися екс-редактор одного із запорізьких інтернет-видань Артем Тимченко, який перебуває у розшуку та підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а також – мешканець Запоріжжя Кузьменко. Останній є членом так званої "ДНР", його позивний – "Сармат". Тимченко просив пришвидшити процес підпалу церков.

      Дивіться відео розмови між замовниками підпалу храму Запорізької єпархії УПЦ МП:

      Низка перемог на фронті

      Військовослужбовці зі складу Операції об'єднаних сил захопили бойовика окупаційних військ на окупованому Донбасі та знищили укріплену позицію ворога.

      Так, 18 лютого військові виявили висування ворожої диверсійно-розвідувальної групи до спостережних постів ООС. У ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, а одного вдалося захопити в полон.

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      Українські оборонці допитують цього полоненого.

      Окрім того, у соціальних мережах з'явилося відео знищення українськими військовими укріпленої позиції ворога. З цієї позиції проросійські бойовики кожного дня обстрілювали бійців ЗСУ з кулеметів.

      "Рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав "200 бригади" російського кулеметника разом зі зброєю" – підписав оприлюднене відео офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

      Кожного дня на одному з ВОПів противника не замовкав кулемет. Тож рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги, воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав #200_бригади російського кулеметника разом зі зброєю. На позиції ворогів ще трохи диміло близько двох годин. Шмакі - бум зараховано. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Хто забув підписатися на ютуб-канал https://m.youtube.com/watch?v=duI7lFYhlzQ Все буде Україна і перемога за нами!

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 17 лютого 2019 р.

      Легендарна перемога Дериземлі

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      Під час "Гонки легенд" у білоруських Раубичах, де виступили відомі біатлоністи, що вже закінчили професійну кар'єру, перемогу у мас-старті здобув українець Андрій Дериземля.


      Андрій Дериземля

      41-літній український біатлоніст фінішував першим, показавши час 5:29,4. Українець допустив лише один промах на другому вогневому рубежі. Його головний конкурент – легендарний Уле Ейнар Бйорндален тричі промахнувся і поступився українцю. Більше деталей про участь українців у "Гонці легенд" читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Санкції Володимир Балух Релігія СБУ
      Джерело: 24 канал
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