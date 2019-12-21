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      Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений

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      Главные новости 21 декабря / коллаж 24 канала

      В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией. В украинских городах массово закрывают игорные заведения после указа Кабмина. Смертельный пожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причину. Залог для Колесникова. Триумф украинского кино. Такими были главные новости субботы, 21 декабря.

      Главные новости за сегодня, 21 декабря в Украине и мире:

      Новый газовый контракт между Украиной и Россией: детали

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      Днем 21 декабря состоялся совместный брифинг министра энергетики Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. Касался он нового газового контракта, о котором договорились украинская и русская стороны при участии европейских наблюдателей.

      Особенности нового газового соглашения между Украиной и Россией:

      • В рамках нового транзитного договора между Украиной и Россией "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.
      • Новый контракт подпишут с оператором газотранспортной системы Украины, сертифицированным и обособленным полностью от "Нафтогаза".
      • В то же время эта структура контрактов будет предусматривать, что будет соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" по организации транспортировки.
      • Затем будет соответствующее соглашение между "Нафтогазом" и обособленным оператором ГТС на транспортировку газа.

      По европейским правилам, это транспортное соглашение является стандартным, то есть оно является стандартным для всех участников рынка. Это было существенным ограничением для того, чтобы заключить прямое соглашение между "Газпромом" и обособленным оператором ГТС. Поэтому и была задействована эта структура контрактов, но не одного контракта, когда есть контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также контракт с оператором,
      – пояснил Витренко.

      Он добавил, что европейские правила также предусматривают соответствующие аукционы или, по-простому, мощности должны быть предложенны всем заинтересованным пользователям в системе.

      Что известно о новой договоренности между Украиной и Россией?Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет. Поэтому, голубое топливо из Российской Федерации будет импортироваться нашей ГТС в страны Европы без перебоев.

      Соответствующий документ 20 декабря подписали представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Минске. Согласно ему, не только продолжат договор о транзите, срок действия которого истекает 1 января 2020 года, но и урегулируют взаимные претензии.

      Массовое закрытие игорных заведений

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      Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игровых заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Все после того, как 20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей.

      В частности, на Харьковщине правоохранители проверили работу 440 заведений, связанных с игорным бизнесом.

      Вот какой вид они там сейчас имеют:


      Что происходит с игорными заведениями в Харькове / фото из соцсетей

      Между тем в Одессе с некоторых игорных заведений, которые в народе называют "лотомаркетамы" и "космолотами", начали снимать вывески. Все они были закрыты накануне, согласно решению Кабинета министров. Некоторые из них накануне вечером все же работали, правда, двери открывали только постоянным игрокам и только после звонка.


      Ситуация в Одессе / фото из соцсетей

      Причина смертельного пожара в Одессе

      К теме: Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших и пострадавшим выплатили частичную компенсацию

      Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой.

      Что известно об этом пожаре:

      • Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
      • Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, однако не всех.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

      Так, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

      Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

      Залог для Колесникова

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      Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тысяч гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

      Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в гостинице, хотя имел жилье в столице.

      Также на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

      Если он нарушит одну из этих обязанностей, суд может применить более жесткую меру пресечения.

      Что известно о Дмитрии Колесникове:

      • С 2006 до 2007 год был первым заместителем министра промышленной политики.
      • Затем был избран народным депутатом 6 созыва.
      • В 2010 году был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова.
      • После чего был назначен председателем Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а с декабря 2012 года – председателем Днепропетровской ОГА (занимал эту должность до весны 2014 года).
      • Был народным депутатом 8-го созыва от "Оппозиционного блока".
      • Фигурант антикоррупционных расследований в отношении властных и налоговых злоупотреблений.

      Триумф украинского кино

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      Дебютный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого, который стал прорывом национального кинематографа, занял 48 позицию среди самых успешных лент десятилетия по версии Rolling Stone.

      Это фильм, в котором не сказано ни слова; нет субтитров, а все актеры общаются только языком жестов. Это драматическая история детей с проблемами слуха. Картина вышла в свет в мае 2014 года.

      "Племя": смотрите трейлер

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Колесников Пожар в Одессе на Троицкой Игорный бизнес Газовый контракт
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