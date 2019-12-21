На митинг за объединение России и Беларуси в Минске никто не пришел: красноречивое видео
Митинг в поддержку интеграции России и Беларуси должен был состояться 20 декабря на Октябрьской площади, впрочем, на него пришли только журналисты. Один из организаторов – лидер общественного объединения "Бессмертный полк" Валерий Драко – пояснил ситуацию тем, что все просто "перегорели".
Кроме того, у организаторов не было денег на выплату вероятных штрафов в случае задержания участников акции. Об этом Драко рассказал TUT.BY.
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Белорусские организации, которые поддерживают интеграцию, 16 декабря попросили администрацию президента Лукашенко помочь получить разрешение на митинг у Минского горисполкома. В администрации их перенаправили в горисполком, а там заявили, что они должны были обратиться насчет согласования митинга за 10 дней до его проведения.
Мы перегорели, – это раз. Мы увидели предупреждение об опасности массовых мероприятий, – это два. Если выводить народ – это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции,
– пояснил Драко.
Отметим, что 20 декабря в Беларуси началась новая волна протестов против объединения России и Беларуси. На акцию вышло несколько сотен человек. Там были люди из разных регионов Беларуси: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Пинска и Молодечно.
Основное об интеграции Беларуси с Россией:
- Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.
- Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центральных банка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.
- Накануне очередной акции протеста состоялась встреча президентов России и Беларуси. На переговорах президенты Путин и Лукашенко согласовали очередные условия интеграции. Согласно информации министра экономического развития России Максима Орешкина, несогласованные карты касаются газовой, нефтяной и налоговой отраслей.