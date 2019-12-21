На митинг за объединение России и Беларуси в Минске никто не пришел: красноречивое видео

Митинг в поддержку интеграции России и Беларуси должен был состояться 20 декабря на Октябрьской площади, впрочем, на него пришли только журналисты. Один из организаторов – лидер общественного объединения "Бессмертный полк" Валерий Драко – пояснил ситуацию тем, что все просто "перегорели".

Кроме того, у организаторов не было денег на выплату вероятных штрафов в случае задержания участников акции. Об этом Драко рассказал TUT.BY.

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Белорусские организации, которые поддерживают интеграцию, 16 декабря попросили администрацию президента Лукашенко помочь получить разрешение на митинг у Минского горисполкома. В администрации их перенаправили в горисполком, а там заявили, что они должны были обратиться насчет согласования митинга за 10 дней до его проведения.

Мы перегорели, – это раз. Мы увидели предупреждение об опасности массовых мероприятий, – это два. Если выводить народ – это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции,

– пояснил Драко.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители "левопатриотических общественных объединений" Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq — DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Отметим, что 20 декабря в Беларуси началась новая волна протестов против объединения России и Беларуси. На акцию вышло несколько сотен человек. Там были люди из разных регионов Беларуси: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Пинска и Молодечно.

Основное об интеграции Беларуси с Россией: