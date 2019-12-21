Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів

У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією. В українських містах масово закривають гральні заклади після указу Кабміну. Смертельна пожежа в Одесі: урядова комісія назвала причину. Застава для Колєснікова. Тріумф українського кіно. Такими були головні новини суботи, 21 грудня.

Найголовніші новини за сьогодні, 21 грудня в Україні та світі:

Новий газовий контракт між Україною і Росією: деталі

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Вдень 21 грудня відбувся спільний брифінг міністра енергетики Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка. Стосувався він нового газового контракту, про який домовилися українська та російська сторони за участі європейських наглядачів.

Особливості нової газової угоди між Україною та Росією:

В межах нового транзитного договору між Україною і Росією "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

Новий контракт підпишуть з оператором газотранспортної системи України, сертифікованим і відокремленим повністю від "Нафтогазу".

Водночас ця структура контрактів передбачатиме, що буде угода між "Газпромом" і "Нафтогазом" щодо організації транспортування.

Потім буде відповідна угода між "Нафтогазом" і відокремленим оператором ГТС на транспортування газу.

За європейськими правилами, ця транспортна угода є стандартною, тобто вона є стандартною для всіх учасників ринку. Це було суттєвим обмеженням для того, щоб укласти пряму угоду між "Газпромом" і відокремленим оператором ГТС. Тому і було задіяно цю структуру контрактів, але не одного контракту, коли є контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також контракт з оператором,

– пояснив Вітренко.

Він додав, що європейські правила також передбачають відповідні аукціони або, по-простому, потужності мають бути запропонованими всім зацікавленим користувачам у системі.

Новий газовий контракт також передбачає перегляд позиції щодо майбутніх арбітражів.

Одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем.

У новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.

Що відомо про нову домовленість між Україною та Росією?Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років. Відтак, блакитне паливо з Російської Федерації імпортуватиметься нашою ГТС у країни Європи без перебоїв.



Відповідний документ 20 грудня підписали представники "Газпрому" та "Нафтогазу" у Мінську. Згідно з ним, не лише продовжать договір про транзит, термін дії якого спливає 1 січня 2020 року, а й врегулюють взаємні претензії.

Масове закриття гральних закладів

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Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Усе після того, як 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей.

Зокрема, на Харківщині правоохоронці перевірили роботу 440 закладів, пов'язаних з гральним бізнесом.

Ось який вигляд вони там зараз мають:



Що відбувається із гральними закладами у Харкові/ фото з соцмереж

Тим часом в Одесі з деяких гральних закладів, які у народі називають "лотомаркетами" та "космолотами", почали знімати вивіски. Усіх їх закрили напередодні, згідно з рішенням Кабінету міністрів. Деякі з них напередодні ввечері все ж працювали, щоправда, двері відчиняли лише постійним гравцям і тільки після дзвінка.



Ситуація в Одесі/ фото з соцмереж

Причина смертельної пожежі в Одесі

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Урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в одеському Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що розташовується на вулиці Троїцькій.

Що відомо про цю пожежу:

Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.

Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.

Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

Так, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів був закритий.

Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

Застава для Колєснікова

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Вищий антикорупційний суд призначив заставу у розмірі 750 тисяч гривень колишньому народному депутату і ексміністру промислової політики Дмитру Колєснікову. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації за винаймання житла у Києві.

Він отримав 738 тисяч гривень компенсації за проживання в готелі, хоча мав житло у столиці.

Також на Дмитра Колєснікова поклали обов'язки повідомляти детективам про зміну місця свого проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками і здати закордонний паспорт на зберігання детективу.

Якщо він порушить одну з цих обов'язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід.

Що відомо про Дмитра Колєснікова:

З 2006 до 2007 року був першим заступником міністра промислової політики.

Потім був обраний народним депутатом 6 скликання.

У 2010 році був міністром промислової політики в уряді Миколи Азарова.

Після чого був призначений головою Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, а з грудня 2012 року – головою Дніпропетровської ОДА (обіймав цю посаду до весни 2014 року).

Був народним депутатом 8-го скликання від "Опозиційного блоку".

Є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо владних та податкових зловживань.

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Дебютний фільм режисера Мирослава Слабошпицького, який став проривом національного кінематографа, посів 48 позицію серед найуспішніших стрічок десятиліття за версією Rolling Stone.

Це фільм, у якому не сказано жодного слова, нема субтитрів, а усі актори спілкуються лише мовою жестів. Це – драматична історія дітей з вадами слуху. Картина побачила світ у травні 2014 року.

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