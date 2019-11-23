Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев

Украина и мир чтят память жертв Голодомора. Посольства и лидеры разных стран мира выражают поддержку нашей стране. Миссия Международного валютного фонда уехала из Украины. Результаты прокомментировал премьер-министр Гончарук. Шторм в Азовском море. Спасатели эвакуировали людей с острова Бирючий. Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика. Такими были главные новости 23 ноября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире

Чествование памяти жертв Голодомора

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В Украине 23 ноября почтили память жертв Голодомора. Общенациональная акция памяти жертв Голодомора "Зажги свечу памяти" состоялась в 16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора в Киеве.

Зеленский заявил, что украинцы никогда не смогут простить Голодомор, устроенный в 1932-1933 годах советским тоталитарным режимом. По его словам, можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии. Но, по его словам, кое-чего он не может понять.

Президент подчеркнул, что в результате Голодомора погибли от 4 до 8 миллионов украинцев, что сопоставимо с потерями во Второй Мировой войне. В конце выступления он объявил всеукраинскую минуту молчания в память о погибших.

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Кроме того, активисты провели акции под посольством России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Основная цель акции – напомнить "детоубийцам, кто виноват в смертях миллионов украинцев во время Голодомора".

Активисты наклеили на забор, окружающий посольство РФ в Киеве, плакаты разного размера с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".



Активисты наклеили плакаты на забор посольства РФ

Все мероприятия прошли мирно, к активистам никто из посольства не выходил.

Узнайте больше об истории Голодомора: почему уничтожали украинцев

День памяти жертв Голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

Что известно о Голодоморе в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.



Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

Миссия МВФ подтвердила, что покинула Киев: какие результаты

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По завершению работы миссии МВФ ее глава Рон ван Роден сделал заявление, в котором сказал, что команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Среди таких шагов:

меры в денежно-кредитном секторе,

налогово-бюджетном секторе,

финансовом секторе,

реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Реакция украинских властей

Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными. Премьер-министр добавил, что "работа над новой программой в тесном сотрудничестве" продолжается.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили, что результативно обсудили основу для новой программы МВФ. В частности, есть прогресс в переговорах "о поддержке денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".



Алексей Гончарук

Однако СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

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Переговоры с МВФ: главное

Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.

Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.

Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.

НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

Шторм в Азовском море

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Остров Бирючий в Запорожской области практически отрезало от суши и оборвало линии электропередач. Спасатели эвакуировали людей. Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий.

По данным спасателей, медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели извлекли из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

Смотрите видео спасательной операции в Азовском море:

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Что известно о шторме в Азовском море?23 ноября на побережье Азовского моря сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/сек. С 20 по 22 ноября в течение которых на Азовском побережье бушевала непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в Кирилловке Акимовского района.



Так, остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога покрыта водой. Спасатели эвакуировали 11 человек с острова.

Когда начнется настоящая зима: прогноз синоптика

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Зима в 2020 году может быть любой: теплой или холодной. Точный прогноз давать рано. Но однозначно на температурный режим будет влиять парниковый эффект.

Об этом 24 каналу рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.