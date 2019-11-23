Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
Украина и мир чтят память жертв Голодомора. Посольства и лидеры разных стран мира выражают поддержку нашей стране. Миссия Международного валютного фонда уехала из Украины. Результаты прокомментировал премьер-министр Гончарук. Шторм в Азовском море. Спасатели эвакуировали людей с острова Бирючий. Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика. Такими были главные новости 23 ноября.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире
Чествование памяти жертв Голодомора
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В Украине 23 ноября почтили память жертв Голодомора. Общенациональная акция памяти жертв Голодомора "Зажги свечу памяти" состоялась в 16:00.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора в Киеве.
Зеленский заявил, что украинцы никогда не смогут простить Голодомор, устроенный в 1932-1933 годах советским тоталитарным режимом. По его словам, можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии. Но, по его словам, кое-чего он не может понять.
Президент подчеркнул, что в результате Голодомора погибли от 4 до 8 миллионов украинцев, что сопоставимо с потерями во Второй Мировой войне. В конце выступления он объявил всеукраинскую минуту молчания в память о погибших.
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Кроме того, активисты провели акции под посольством России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Основная цель акции – напомнить "детоубийцам, кто виноват в смертях миллионов украинцев во время Голодомора".
Активисты наклеили на забор, окружающий посольство РФ в Киеве, плакаты разного размера с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".
Активисты наклеили плакаты на забор посольства РФ
Все мероприятия прошли мирно, к активистам никто из посольства не выходил.
Узнайте больше об истории Голодомора: почему уничтожали украинцев
День памяти жертв Голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.
Что известно о Голодоморе в Украине?
Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.
Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.
Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:
Миссия МВФ подтвердила, что покинула Киев: какие результаты
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По завершению работы миссии МВФ ее глава Рон ван Роден сделал заявление, в котором сказал, что команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.
Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.
Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.
Среди таких шагов:
- меры в денежно-кредитном секторе,
- налогово-бюджетном секторе,
- финансовом секторе,
- реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.
Реакция украинских властей
Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными. Премьер-министр добавил, что "работа над новой программой в тесном сотрудничестве" продолжается.
Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили, что результативно обсудили основу для новой программы МВФ. В частности, есть прогресс в переговорах "о поддержке денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".
Алексей Гончарук
Однако СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.
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Переговоры с МВФ: главное
- Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
- Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.
- Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
- Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
- НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.
Шторм в Азовском море
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Остров Бирючий в Запорожской области практически отрезало от суши и оборвало линии электропередач. Спасатели эвакуировали людей. Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий.
По данным спасателей, медицинская помощь спасенным не понадобилась.
Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели извлекли из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.
Смотрите видео спасательной операции в Азовском море:
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Что известно о шторме в Азовском море?23 ноября на побережье Азовского моря сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/сек. С 20 по 22 ноября в течение которых на Азовском побережье бушевала непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в Кирилловке Акимовского района.
Так, остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога покрыта водой. Спасатели эвакуировали 11 человек с острова.
Когда начнется настоящая зима: прогноз синоптика
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Зима в 2020 году может быть любой: теплой или холодной. Точный прогноз давать рано. Но однозначно на температурный режим будет влиять парниковый эффект.
Об этом 24 каналу рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.
Какой будет зима в Украине?
Украинцам стоит ждать контрастную зимнюю погоду: от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.
Начнется холодная зима с 7-12 декабря, а температура воздуха понизится до -15 градусов. Однако декабрь будет более влажным и теплым, чем в предыдущие годы.
Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом, а температура воздуха понизится до 20-ти градусов мороза. Они будут сильнейшими за последние 30 лет.
В Украину идет холодная зима
Парниковый эффект
В то же время специалист отмечает: аномальная жара летом и осенью связана с изменением климата и парниковым эффектом. По словам эксперта, пока прогноза на зиму 2020 года нет. Ориентировочный прогноз составляется по схеме первые и пятые сутки месяца. А на следующий месяц в конце предыдущего. То есть, какой будет погода в декабре, – узнаем в конце ноября. Тогда станет известно, как декабрь будет отличаться от среднестатистической нормы.
Фактор парникового эффекта будет влиять на нынешнюю зиму. Сейчас многие говорят об изменениях климата на международном уровне. Поэтому ничего нельзя исключать. Теплой или холодной будет зима – все из-за изменения климата. Венецию затопило – и в этом виноват парниковый эффект,
– подчеркивает Владислав Билык.
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Как поясняет синоптик, парниковый эффект – результат деятельности человека. Выбросы различных вредных газов, которые повышают температуру земли. И природа на это реагирует тоже непонятно. Люди, по словам Билыка, переживают, что в Украине через сто лет будет пустыня. Тенденция к этому есть.
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