Главные новости 24 апреля: заседание Рады и отчет о пожаре на складах боеприпасов

Верховная Рада Украины провела продуктивное внеочередное заседание. Парламентская следственная комиссия опубликовала отчет о взрывах на складах боеприпасов в Балаклее и Калиновке. Голов таможни и налоговой Нефедова и Верланов отправили в отставку. Большинство стран Европы прошли пик пандемии коронавируса. Такими были главные новости Украины и мира за 24 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада 24 апреля собралась на очередное внеочередное заседание. Во время пандемии коронавируса и карантина в Украине парламент работает только так, под это даже специально изменили расписание сессии.

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До назначения Михаила Саакашвили или одобрения "антиколомойского" закона, чего в Украине ждут больше всего, дело пока не дошло, но день выдался плодотворным.

Что одобрила Рада 24 апреля:

разблокирование законопроекта про "поправочный спам" :

законопроект, который должен упростить рассмотрение "антиколомойского" проекта, уже одобрен и подписан Разумковым;

: законопроект, который должен упростить рассмотрение "антиколомойского" проекта, уже одобрен и подписан Разумковым; штрафные баллы для водителей :

Рада отменила начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме;

: Рада отменила начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме; ВСК касательно коррупции :

создана временная следственная комиссия, которая займется исследованием вероятной коррупции в налоговой и таможни;

: создана временная следственная комиссия, которая займется исследованием вероятной коррупции в налоговой и таможни; законопроект о ядерной энергетике ;

; законопроект о внутреннем водном транспорте.

Народные депутаты уже говорят, что следующее внеочередное заседание должно состояться на следующей неделе. Пока не ясно, в какой именно день, и уже через неделю Совет может принять "антиколомойський" законопроект и назначить Саакашвили в правительство.

Расследование пожаров на складах боеприпасов

ВСК в Раде исследовала факты взрывов на складах боеприпасов в Балаклее и в Калиновке в 2017 году. По результатам рассмотрения комиссия отметила четкие факты, указывающие, что пожары были не случайностью и не диверсией.

К слову Взрывы в Балаклее: где еще в Украине взрывались боеприпасы

В случае с Балаклее есть четкие факты того, что военные и работники склада знали о подготовке взрыва. Специфика взрывчатки такова, что ее нужно было или прикопать в землю, или привезти 760 килограммов.

Более того, одинаковых воронок по всей территории склада было сразу 10. То есть взрывчатки там было или более 7,5 тонн, или военные просто "не заметили", как у них под носом установили взрывчатку в 10 различных местах.

Что до Калиновки – там уже нет таких доказательств, что военные должны были знать о подготовке взрыва. Впрочем, есть доказательства, намекающие, что они могли сами устроить такие взрывы.

Дело в том, что на складе в Винницкой области еще до пожара не хватало снарядов почти 500 миллионов гривен.

Что будет дальше

Следственная комиссия направила запросы в инспекцию Министерства обороны о проведенных внутренних расследованиях. В случаях с двумя пожарами следственная комиссия начала собственное расследование.

Также ожидаются заседания на которых комиссия рассмотрит еще три пожара на складах боеприпасов:

город Ичня (Черниговская область) – 9 октября 2018 года;

город Сватово (Луганская область) – 29 октября 2015 года;

город Кривой Рог (Днепропетровская область) – 20 марта 2014 года.

Увольнение Верланова и Нефедова

Кроме Верховной Рады, внеочередное заседание 24 апреля провел и Кабинет Министров Украины. Здесь уже загремели громкие отставки.

К слову экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ

Так, украинское правительство решило отправить на отдых главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланов.

Если не принимать во внимание голову ОПУ Андрея Ермака и нардепа Гео Лероса, то именно Верланов и Нефедов сейчас больше всего в государственных органах ассоциируются со скандалами.

Сначала, Президент Украины Владимир Зеленский перед отставкой премьера Алексея Гончарука едва ли не основной причиной называл 13 миллиардов дефицита бюджета, которые недополучили из-за таможни.

Впоследствии в правительство пришел новый министр финансов Игорь Уманский. Говорят, именно он больше всего и агитировал за отставку Нефедова и Верланова. Мол, те организовали огромную коррупционную схему.

Впоследствии Уманского уволили из правительства, но спустя еще некоторое время он стал помощником Андрея Ермака.



Сергей Верланов и Максим Нефедов / Коллаж 24 канала

Конец пике пандемии коронавируса

В Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что в большинстве стран Евросоюза пандемия коронавируса уже ослабла. При этом очень помогли строгие карантинные меры.

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Похоже, что в 20 странах Евросоюза первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев,

– заявили в Центре.

В частности, отмена массовых собраний, закрытия учебных заведений и ограничений в общественных местах помогли уменьшить скорость распространения коронавируса и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС и Великобритании снизился на 18%.

В то же время, в Европейском центре контроля заболеваний предупреждают, что слишком быстрая отмена карантинных мероприятий, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.