Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів

Верховна Рада України провела продуктивне позачергове засідання. Парламентська слідча комісія опублікувала звіт щодо вибухів на складах боєприпасів у Балаклії та Калинівці. Голів митниці та податкової Нефьодова і Верланова відправили у відставку. Більшість країн Європи минули пік пандемії коронавірусу. Такими були головні новини України та світу за 24 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Позачергове засідання Верховної Ради

Верховна Рада 24 квітня зібралася на чергове позачергове засідання. Під час пандемії коронавірусу та карантину в Україна парламент працює тільки так, під це навіть спеціально змінили розклад сесії.

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Так, до призначення Міхеїла Саакашвілі чи схвалення "антиколомойського" закону, чого в Україні чекають найбільше, справа поки не дійшла, та день видався трудовим.

Що схвалила Рада 24 квітня:

розблокування законопроєкту про "поправочний спам":

законопроєкт, який має спростити розгляд "антиколомойського" проєкту, вже схвалений і підписаний Разумковим;

штрафні бали для водіїв:

Рада скасувала нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

ТСК щодо корупції:

створено тимчасову слідчу комісію, яка займеться дослідженням імовірної корупції у податковій та митниці;

законопроєкт про ядерну енергетику;

законопроєкт про внутрішній водний транспорт.

Народні депутати вже кажуть, що наступне позачергове засідання має відбутися наступного тижня. Поки не зрозуміло, у який саме день, та вже через тиждень Рада може схвалити "антиколомойський" законопроєкт і призначити Саакашвілі в уряд.

Розслідування пожеж на складах боєприпасів

ТСК у Раді дослідила факти вибухів на складах боєприпасів у Балаклії та в Калинівці у 2017 році. За результатами розгляду комісія зауважила чіткі факти, які вказують, що пожежі були не випадковістю і не диверсією.

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У випадку з Балаклією є чіткі факти того, що військові і працівники складу знали про підготовку вибуху. Специфіка вибухівки така, що її потрібно було або прикопати в землю, або привезти 760 кілограмів.

Ба більше, однакових воронок по усій території складу було одразу 10. Отже вибухівки там було або понад 7,5 тонн, або військові просто "не помітили", як у них під носом встановили вибухівку у 10 різних місцях.

Щодо Калинівки – там уже немає таких доказів, що військові мали б знати про підготовку вибуху. Втім є докази, які натякують, що вони могли самі влаштувати такі вибухи.

Справа в тім, що на складі у Вінницькій області ще до пожежі бракувало снарядів на майже 500 мільйонів гривень.

Що буде далі

Слідча комісія надіслала запити до інспекції Міністерства оборони щодо проведених внутрішніх розслідувань. У випадках з цими двома пожежами слідча комісія розпочала власне розслідування.

Також очікуються засідання на яких комісія розгляне ще три пожежі на складах боєприпасів:

місто Ічня (Чернігівська область) – 9 жовтня 2018 рік;

місто Сватове (Луганська область) – 29 жовтня 2015 рік;

місто Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – 20 березня 2014 року.

Звільнення Верланова і Нефьодова

Крім Верховної Ради, позачергове засідання 24 квітня провів і Кабінет Міністрів України. Тут уже загриміли гучні відставки.

До слова Ексміністр фінансів Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової, – ЗМІ

Так, український уряд вирішив відправити на відпочинок голову Державної митної служби Максима Нефьодова та голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Якщо не брати до уваги голову ОПУ Андрія Єрмака та нардепа Гео Лероса, то саме Верланов і Нефьодов нині чи не найбільше у державних органах асоціюються зі скандалами.

Спершу, Президент України Володимир Зеленський перед відставкою прем'єра Олексія Гончарука чи не основною причиною називав 13 мільярдів дефіциту бюджету, яку недоотримали через митницю.

Згодом в уряд прийшов новий міністр фінансів Ігор Уманський. Кажуть, саме він найбільше й агітував за відставку Нефьодова і Верланова. Мовляв, ті організували величезну корупційну схему.

Згодом Уманського звільнили з уряду, але через ще деякий час він став помічником Андрія Єрмака.



Сергій Верланов і Максим Нефьодов / колаж 24 каналу

Кінець піку пандемії коронавірусу

У Європейському центрі контролю і профілактики захворювань заявили, що у більшості країн Євросоюзу пандемія коронавірусу вже послабилася. У цьому значно допомогли суворі карантинні заходи.

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Схоже, що у 20 країнах Євросоюзу перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків,

– заявили у Центрі.

Зокрема, скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та обмежень у громадських місцях допомогли зменшити швидкість поширення коронавірусу і з 8 квітня рівень захворюваності в ЄС та Великій Британії знизився на 18%.

Водночас, у Європейському центрі контролю захворювань застерігають, що занадто швидке скасування карантинних заходів, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.