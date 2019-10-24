Главные новости 24 октября: проверкаАрахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров

Давид Арахамия вслед за Александром Дубинским прошел проверку на детекторе лжи. В ГПУ провели первый этап переаттестации прокуроров. Результаты свежего соцопроса показали снижение уровня доверия к Владимиру Зеленскому. "Александрия" сыграла свой матч в Лиге Европы. Такими были главные новости 24 октября.

Главные новости за четверг, 24 октября, в Украине:

Давид Арахамия прошел проверку на детекторе лжи

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. Такой шаг был ответом на проверку Александра Дубинского, которую тот прошел накануне.

Важно: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы

По результатам проверки полиграфолог заявил, что результаты Давида Арахамии несколько убедительнее, чем у его более эмоционального коллеги.

Проверка Арахамии, самые интересные моменты:

Арахамия уверен в коррупции "слуг народа":

во время прохождения проверки на детекторе лжи Арахамия утвердительно ответил на вопрос подозревает ли он кого-то из членов своей фракции в участия в проплаченном голосовании;

во время прохождения проверки на детекторе лжи Арахамия утвердительно ответил на вопрос подозревает ли он кого-то из членов своей фракции в участия в проплаченном голосовании; Наиболее эмоционально Арахамия отреагировал на вопрос об "Оппозиционной платформе – За жизнь": полиграф показал, что лидер "Слуги народа" наиболее эмоционально отреагировал на вопрос об "Оппозиционной платформе – За жизнь". Сам Арахамия пояснил: он слишком эмоционально к ним относится, а во время вопроса представил, как Виктор Медведчук дает ему деньги;

полиграф показал, что лидер "Слуги народа" наиболее эмоционально отреагировал на вопрос об "Оппозиционной платформе – За жизнь". Сам Арахамия пояснил: он слишком эмоционально к ним относится, а во время вопроса представил, как Виктор Медведчук дает ему деньги; Арахамии понравилась проверка на полиграфе:

после прохождения проверки на детекторе Давид Арахамия заявил, что все работники государственных органов высшего звена должны регулярно проходить похожие тесты.

Проверка Арахамии на полиграфе: смотрите видео

Почему Дубинский и Арахамия решили пройти детектор лжи?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

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Из-за этой схемы при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За последними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

За уничтожение коррупционной схемы выступили только 5 членов финансового комитета от "Слуги народа". При этом 11 "слуг народа" отказались голосовать за уничтожение схемы:

Ирина Аллахвердиева,

Ольга Василевская-Смаглюк,

Дарья Володина,

Юлия Диденко,

Александр Дубинский,

Виктория Кинзбурская,

Алексей Ковалев,

Анна Колесник,

Алексей Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Евгений Петруняк.

После того, как вспыхнул скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

Первый этап переаттестации прокуроров

Генеральная прокуратура Украины провела первый этап переаттестации прокуроров. На этом этапе желающих продолжить работу в органах прокуратуры проверяли на знание законодательства.

К слову: Переаттестация для ГПУ: что вызвало возмущение у прокуроров

По предварительным результатам проверки, из 1088 прокуроров, участвовавших в переаттестации, только 774 проходят дальше. Таким образом отсев людей, которые не соответствуют должностям, составляет 29%.

Председатель аттестационной комиссии Александр Леменов подчеркнул, что вопросы были просты и касались базовых тем. Для того, чтобы пройти в следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Коротко о переаттестации прокуроров

Она проводится в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных ведомств.

Рейтинг доверия к Зеленскому снижается

Опрос, проведенный группой "Рейтинг" показал, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% украинцев по состоянию на конец октября. Это на 4% меньше, чем в начале месяца.

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В то же время рейтинг доверия возглавили волонтеры, а органы прокуратуры и суды поделили "золото" и "серебро" антирейтинга.

Каким институтам доверяют украинцы:

волонтерам доверяют – 69% опрошенных,

ветеранам АТО – 67%,

Президенту Украины – 66%,

армии – 65%,

церкви – 56%,

общественным организациям – 48%,

городским / сельским головам – 47%,

Нацгвардии – 46%,

правительству – 45%,

Верховной Раде – 44%,

местным СМИ – 43%,

общенациональным СМИ – 42%,

СБУ – 38%,

областным государственным администрациям – 32%.



Сколько украинцев доверяют различным институтам / инфографика 24 канала



Каким институтам доверяют украинцы / инфографика 24 канала

Каким институтам украинцы скорее не доверяют, чем доверяют:

полиции не доверяют 49%, доверяют – 31%,

пограничной службе – 41% и 23% соответственно,

Государственном бюро расследований – 41% и 23%,

налоговым органам – 50% и 20%,

таможенным органам – 51% и 19%,

НАБУ – 49% и 17%,

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции – 48% и 15%,

органам прокуратуры – 62% и 14%,

судам – 66% и 15%.



Каким институтам украинцы доверяют меньше всего / инфографика 24 канала

Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Матч "Александрии" в Лиге Европы

"Александрия" сумела набрать очки во втором подряд матче в Лиге Европы. После ничьей с "Гентом" во Львове подопечные Владимира Шарана поделили очки во Франции с "Сент-Этьеном".

После двух туров "Сент-Этьен" и "Александрия" были аутсайдерами группы I, так как набрали только по одному баллу. Для обеих команд в этой группе ничего не потеряно, поэтому игра имела принципиальное турнирное значение.

Сент-Этьен – Александрия 1:1

Голы: Силва, 8 – Силва, 14 (авт.)

Сент-Этьен – Александрия: видеообзор первого тайма

Параллельно свой матч еще играет киевское "Динамо".

"Олександрія" зуміла набрати очки в другому поспіль матчі в Лізі Європи. Після нічиєї з "Гентом" у Львові підопічні Володимира Шарана поділили очки у Франції із "Сент-Етьєном".

Після двох турів "Сент-Етьєн" та "Олександрія" були аутсайдерами групи I, оскільки набрали тільки по одному балу. Для обох команд у цій групі нічого не втрачено, відтак гра мала принципове турнірне значення.

Сент-Етьєн – Олександрія 1:1

Голи: Сілва, 8 – Сілва, 14 (авт.)

Сент-Етьєн – Олександрія: відеоогляд першого тайму

Паралельно свій матч ще грає кивїське "Динамо".