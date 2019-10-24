Головні новини 24 жовтня: перевірка Арахамії на поліграфі і переатестація прокурорів

Давид Арахамія услід за Олександром Дубінським пройшов перевірку на детекторі брехні. У ГПУ провели перший етап переатестації прокурорів. Результати свіжого соцопитування показали зниження рівня довіри до Володимира Зеленського. "Олександрія" зіграла свій матч у Лізі Європи. Такими були головні новини 24 жовтня.

Найважливіші новини за четвер, 24 жовтня, в Україні:

Давид Арахамія пройшов перевірку на детекторі брехні

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі. Такий крок був відповіддю на перевірку Олександра Дубінського, яку той пройшов напередодні.

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За результатами перевірки поліграфолог заявив, що результати Давида Арахамії є дещо переконливішими, ніж у його більш емоційного колеги.

Перевірка Арахамії, найцікавіші моменти:

Арахамія впевнений у корупції "слуг народу" :

під час проходження перевірки на детекторі брехні Арахамія ствердно відповів на питання чи підозрює він когось з членів своєї фракції в участі у проплаченому голосуванні;

: під час проходження перевірки на детекторі брехні Арахамія ствердно відповів на питання чи підозрює він когось з членів своєї фракції в участі у проплаченому голосуванні; Найбільш емоційно Арахамія відреагував на питання про "Опозиційну платформу – За життя":

поліграф показав, що лідер "Слуги народу" найбільш емоційно відреагував на питання про "Опозиційну платформу – За життя". Сам Арахамія пояснив: він аж надто емоційно до них ставиться, а під час запитання уявив, як Віктор Медведчук дає йому гроші;

поліграф показав, що лідер "Слуги народу" найбільш емоційно відреагував на питання про "Опозиційну платформу – За життя". Сам Арахамія пояснив: він аж надто емоційно до них ставиться, а під час запитання уявив, як Віктор Медведчук дає йому гроші; Арахамії сподобалася перевірка поліграфом:

після проходження перевірки на детекторі Давид Арахамія заявив, що усі працівники державних органів вищої ланки повинні регулярно проходити схожі тести.

Перевірка Арахамії на поліграфі: дивіться відео

Чому Дубінський та Арахамія вирішили пройти детектор брехні?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

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Через цю схему при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

За знищення корупційної схеми виступили тільки 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". При цьому 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми:

Ірина Аллахвердієва,

Ольга Василевська-Смаглюк,

Дар'я Володіна,

Юлія Діденко,

Олександр Дубінський,

Вікторія Кінзбурська,

Олексій Ковальов,

Ганна Колісник,

Олексій Леонов,

Анастасія Ляшенко,

Євген Петруняк.

Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

Перший етап переатестації прокурорів

Генеральна прокуратура України провела перший етап переатестації прокурорів. На цьому етапі бажаючих продовжити роботу в органах прокурати перевіряли на знання законодавства.

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За попередніми результатами перевірки, з 1088 прокурорів, які брали участь у переатестації, лише 774 проходять далі. Таким чином відсів людей, які не відповідають посадам, становить 29%.

Голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов підкреслив, що питання були прості і стосувалися базових тем. Для того щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.

Коротко про переатестацію прокурорів

Вона проводиться у три етапи:

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.



До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.



Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних відомств.

Рейтинг довіри до Зеленського знижується

Опитування, проведене групою "Рейтинг" показало, що Президентові України Володимирові Зеленському довіряють 66% українців станом на кінець жовтня. Це на 4% менше, ніж на початку місяця.

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Водночас рейтинг довіри очолили волонтери, а органи прокуратури та суди поділили "золото" і "срібло" антирейтингу.

Яким інституціям довіряють українці:

волонтерам довіряють – 69% опитаних,

ветеранам АТО – 67%,

Президенту України – 66%,

армії – 65%,

церкві – 56%,

громадським організаціям – 48%,

міським/сільським головам – 47%,

Нацгвардії – 46%,

уряду – 45%,

Верховній Раді – 44%,

місцевим ЗМІ – 43%,

загальнонаціональним ЗМІ – 42%,

СБУ – 38%,

обласним державним адміністраціям – 32%.



Скільки українців довіряють різним інституціям / інфографіка 24 каналу



Яким інституціям довіряють українці / інфографіка 24 каналу

Яким інституціям українці швидше не довіряють, аніж довіряють:

поліції не довіряють 49%, довіряють – 31%,

прикордонній службі – 41% та 23% відповідно,

Державному бюро розслідувань – 41% та 23%,

податковим органам – 50% та 20%,

митним органам – 51% та 19%,

НАБУ – 49% та 17%,

Нацагентству з питань запобігання корупції – 48% та 15%,

органам прокуратури – 62% та 14%,

судам – 66% та 15%.



Яким інституціям українці довіряють найменше / інфографіка 24 каналу

Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Матч "Олександрії" у Лізі Європи

"Олександрія" зуміла набрати очки в другому поспіль матчі в Лізі Європи. Після нічиєї з "Гентом" у Львові підопічні Володимира Шарана поділили очки у Франції із "Сент-Етьєном".

Після двох турів "Сент-Етьєн" та "Олександрія" були аутсайдерами групи I, оскільки набрали тільки по одному балу. Для обох команд у цій групі нічого не втрачено, відтак гра мала принципове турнірне значення.

Сент-Етьєн – Олександрія 1:1

Голи: Сілва, 8 – Сілва, 14 (авт.)

Сент-Етьєн – Олександрія: відеоогляд матчу

Паралельно свій матч ще грає київське "Динамо".