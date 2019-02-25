Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
Бывшего начальника Генштаба ВСУ времен Януковича, Владимира Заману, задержали по подозрению в госизмене. Победительница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV не поедет на песенный конкурс в Израиль. Дополнительные выплаты для пенсионеров. Епифаний заявил об угрозе для ПЦУ на оккупированном Донбассе. Такими были главные новости понедельника, 25 февраля, в Украине и мире.
Подозрение в госизмене Замане
Читайте также: Подозрение в госизмене экс-начальнику Генштаба Замане: что известно о военнослужащем
Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Ему объявили подозрение в государственной измене. В Печерском райсуде Киева ему должны избрать меру пресечения.
Так, Владимира Заману обвиняют в сокращении состава Вооруженных сил в 2012 – 2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.
Кроме этого, главный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил Владимира Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества ЧФ РФ в контроле и блокировке дислоцированных в Крыму военнослужащих Вооруженных Сил.
Сам Замана заявил, что ему объявили подозрение из-за высказываний, в которых он обвинял действующую украинскую власть в "сдаче" Крыма. О вручении ему подозрения в суде он высказался так: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства – читать эту галиматью".
Отметим, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.
MARUV не едет на Евровидение
Победительница Национального отбора Евровидения-2019, певица MARUV, не будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Все потому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и исполнительница не подписали соглашение относительно участия MARUV в этом конкурсе.
Читайте также: Я не битая на политической арене, – MARUV остро прокомментировала отказ от Евровидения-2019
В НСТУ отметили, что Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, честно победила в конкурсе – получила высший бал от аудитории и высокие оценки жюри.
Однако у исполнителя, который будет представлять Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ПАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ПАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе,
– отметили в НСТУ.
Кроме того, согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Однако вокруг MARUV разгорелся скандал относительно ее будущих гастролей в России. Тогда она заявила, что готова отказаться от гастролей страной-агрессором.
"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора в этом году, имеет признаки политизации. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", – добавили в НСТУ.
Читайте также: MARUV не будет представлять Украину на Евровидении: появилась реакция Зураба Аласании
В свою очередь, MARUV отметила, что встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых певица должна была представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.
Дополнительные выплаты пенсионерам
Читайте также: Сколько зарабатывают министры и депутаты в Украине: известны самые высокие зарплаты
Украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015 – 2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года.
Так, компенсацию получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые раньше имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж: более 35 лет стажа – мужчины и 30 лет – женщины, которые вышли на пенсию после 2011 года; 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, которые вышли на пенсию до 2011 года.
Выплаты должны поступить в марте и апреле 2019 года. Подробнее – по ссылке.
Угроза для ПЦУ на оккупированном Донбассе
Читайте также: Отравление в Солсбери: появились подробности о третьем фигуранте резонансного дела
От марта для церквей ПЦУ на оккупированном Донбассе возникает новая серьезная угроза. По словам митрополита Епифания, деятельность Поместной украинской церкви пророссийские оккупанты на Донбассе могут полностью запретить.
Возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики",
– отметил настоятель ПЦУ.
Он подчеркнул: такое требование выполнить просто невозможно, ведь структуру, которая выдала такой "закон", Украина не признает.
Из-за этой ситуации под угрозу попадают 36 храмов, а также епархиальный Дом милосердия, которые перешли в ПЦУ и расположены в оккупированных районах Донецкой области. Так, храмы и имущество оккупанты могут конфисковать, а священников – депортировать.
Из-за таких угроз Епифаний обратился в ООН, ОБСЕ, ЕС и страны-гаранты Минского процесса с призывом повлиять на оккупантов.
Кто победил на премии Оскар-2019
Читайте также: Аласания обжаловал в суде свое увольнение
91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 25 февраля по киевскому времени. Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.
Так, лучшим фильмом года стала лента "Зеленая книга", статуэтку за лучшую мужскую роль получил актер Рами Малек за свою игру в фильме "Богемская рапсодия". Оскар за лучшую женскую роль на церемонии получила актриса Оливия Колман за игру в фильме "Фаворитки".
Смотрите официальный трейлер фильма "Зеленая книга":
С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.