Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба

Бывшего начальника Генштаба ВСУ времен Януковича, Владимира Заману, задержали по подозрению в госизмене. Победительница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV не поедет на песенный конкурс в Израиль. Дополнительные выплаты для пенсионеров. Епифаний заявил об угрозе для ПЦУ на оккупированном Донбассе. Такими были главные новости понедельника, 25 февраля, в Украине и мире.

Подозрение в госизмене Замане

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Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Ему объявили подозрение в государственной измене. В Печерском райсуде Киева ему должны избрать меру пресечения.

Так, Владимира Заману обвиняют в сокращении состава Вооруженных сил в 2012 – 2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.

Кроме этого, главный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил Владимира Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества ЧФ РФ в контроле и блокировке дислоцированных в Крыму военнослужащих Вооруженных Сил.

Сам Замана заявил, что ему объявили подозрение из-за высказываний, в которых он обвинял действующую украинскую власть в "сдаче" Крыма. О вручении ему подозрения в суде он высказался так: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства – читать эту галиматью".

Отметим, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

MARUV не едет на Евровидение

Победительница Национального отбора Евровидения-2019, певица MARUV, не будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Все потому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и исполнительница не подписали соглашение относительно участия MARUV в этом конкурсе.

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В НСТУ отметили, что Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, честно победила в конкурсе – получила высший бал от аудитории и высокие оценки жюри.

Однако у исполнителя, который будет представлять Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ПАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ПАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе,

– отметили в НСТУ.

Кроме того, согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Однако вокруг MARUV разгорелся скандал относительно ее будущих гастролей в России. Тогда она заявила, что готова отказаться от гастролей страной-агрессором.

"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора в этом году, имеет признаки политизации. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", – добавили в НСТУ.

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В свою очередь, MARUV отметила, что встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых певица должна была представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.