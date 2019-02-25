Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
Колишнього начальника Генштабу ЗСУ часів Януковича, Володимира Заману, затримали за підозрою у держзраді. Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV не поїде на пісенний конкурс до Ізраїлю. Додаткові виплати для пенсіонерів. Епіфаній заявив про загрозу для ПЦУ на окупованому Донбасі. Такими були головні новини понеділка, 25 лютого, в Україні та світі.
Підозра у держзраді Замані
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Співробітники військової прокуратури спільно з СБУ затримали колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману. Йому оголосили підозру у державній зраді. У Печерському райсуді Києва йому мають обрати запобіжний захід.
Так, Володимира Заману звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію військовослужбовців у 2014 році.
Окрім цього, головний прокурор України Анатолій Матіос звинуватив Володимира Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ: це переформатування у Криму дало значні переваги ЧФ РФ у контролі і блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних Сил.
Сам Замана заявив, що підозру йому оголосили через висловлювання, у яких він звинувачував чинну українську владу у "здачі" Криму. Про вручення йому підозри у суді він висловився так: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства – читати цю галіматью".
MARUV не їде на Євробачення
Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі,
– зазначили у НСТУ.
Крім того, згідно з правилами Євробачення, мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу. Проте навколо MARUV розгорівся скандал щодо її майбутніх гастролей у Росії. Тоді вона заявила, що готова відмовитися від гастролей країною-агресором.
"Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації. Суспільний мовник також вбачає в цій ситуації небезпеку ескалації розколу українського суспільства, що суперечить завданням Суспільного мовника", – додали в НСТУ.
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Своєю чергою, MARUV зазначила, що зустріч з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії тривала близько 7 годин. Обидві сторони обговорювали договір, в якому прописані всі умови, за яких співачка мала б представляти країну на Євробаченні-2019. Однак перемовини завершились без очікуваного результату.
Додаткові виплати пенсіонерам
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Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають компенсацію у розмірі 2410 гривень за невиплачену індексацію 2015 – 2016 років. Нарахування пройде у два етапи – в березні та квітні цього року.
Виплати мають надійти у березні та квітні 2019 року. Детальніше – за посиланням.
Загроза для ПЦУ на окупованому Донбасі
Від березня для церков ПЦУ на окупованому Донбасі виникає нова, серйозна загроза. За словами митрополита Епіфанія, діяльність Помісної української церкви проросійські окупанти на Донбасі можуть повністю заборонити.
Виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів нашої церкви, повної конфіскації майна громад та депортації священиків із підконтрольної так званій "ДНР" території. Підставою для цього є незаконна вимога до громад "зареєструватися за законами республіки",
– зазначив настоятель ПЦУ.
Він наголосив: таку вимогу виконати просто неможливо, адже структуру, яка видала такий "закон", Україна не визнає.
Через цю ситуацію під загрозу потрапляють 36 храмів, а також єпархіальний Будинок милосердя, які перейшли до ПЦУ і є розташованими в окупованих районах Донецької області. Так, храми та майно окупанти можуть конфіскувати, а священиків – депортувати.
Через такі загрози Епіфаній звернувся до ООН, ОБСЄ, ЄС і країн-гарантів Мінського процесу із закликом вплинути на окупантів.
Хто переміг на премії Оскар-2019
91 церемонія нагородження преміями Оскар відбулась 25 лютого за київським часом. Найвідоміші зірки Голлівуду традиційно побували в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі, щоб отримати заповітні статуетки та підтримати своїх колег. Стало відомо, хто увійшов в число щасливців та став переможцем премії.
Так, найкращим фільмом року стала стрічка "Зелена книга", статуетку за найкращу чоловічу роль отримав актор Рамі Малек за свою гру у фільмі "Богемна рапсодія". Оскар за найкращу жіночу роль на церемонії отримала актриса Олівія Колман за гру у фільмі "Фаворитки".
Дивіться офіційний трейлер фільму "Зелена книга":
Із повним списком переможців можна ознайомитись за посиланням.
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