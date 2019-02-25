Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу

Колишнього начальника Генштабу ЗСУ часів Януковича, Володимира Заману, затримали за підозрою у держзраді. Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV не поїде на пісенний конкурс до Ізраїлю. Додаткові виплати для пенсіонерів. Епіфаній заявив про загрозу для ПЦУ на окупованому Донбасі. Такими були головні новини понеділка, 25 лютого, в Україні та світі.

Підозра у держзраді Замані

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Співробітники військової прокуратури спільно з СБУ затримали колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману. Йому оголосили підозру у державній зраді. У Печерському райсуді Києва йому мають обрати запобіжний захід.

Так, Володимира Заману звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію військовослужбовців у 2014 році.

Окрім цього, головний прокурор України Анатолій Матіос звинуватив Володимира Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ: це переформатування у Криму дало значні переваги ЧФ РФ у контролі і блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних Сил.

Сам Замана заявив, що підозру йому оголосили через висловлювання, у яких він звинувачував чинну українську владу у "здачі" Криму. Про вручення йому підозри у суді він висловився так: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства – читати цю галіматью".

Зазначимо, що це вже четверта підозра вищим військовим керівникам за державну зраду.

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