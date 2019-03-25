Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова

Экс-заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев перешел на сторону боевиков на Донбассе. Нацполиция отказывается от автоматов Калашникова, зато закупает немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5. Журналиста канала RAI Марка Иннаро, который работает в России, не пустили в Украину. Такими были главные новости 25 марта в Украине и мире.

Очередной офицер-предатель

Экс-заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев кроме того, что перешел на сторону врага, еще и прихватил с собой секретные документы, которые сейчас якобы исследуют спецслужбы так называемой "ДНР".

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Беглеца уже успели показать и на одном из российских телеканалов. Тамошним журналистам он рассказывал о нелегкой службе в ВСУ и о секретных файлах, которые он привез с собой – якобы для того, чтобы обеспечить себе и своей семье мирную жизнь.

По данным СБУ, мужчина проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года, его уволили из рядов ВСУ в запас 26 декабря 2018 года.

Что говорят про Аушева в эфире пропагандистского канала: смотрите видео

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Полиция отказывается от автоматов Калашникова: что придет на смену

Как отметил главный полицейский Украины Сергей Князев, возглавляемое им ведомство намерено на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ. Взамен планирует заменить их современным европейским оружием, а именно немецкими пистолетами-пулеметами Heckler & Koch MP5.

Как отметил Князев, новыми современными немецкими пистолетами-пулеметами МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд. Он пояснил, что такое оружие лучше всего подходит для выполнения функций полицейского.

"Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. В полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача – сохранить жизнь преступника и сохранить собственную", – подчеркнул он.

Что известно о немецком пистолете-пулемете MP5?

Его разработала фирма Heckler & Koch в 1966 году. Ключевыми особенностями оружия являются высокая надежность и мощность. Возможность использования прицелов различных типов, глушителя и боевого фонаря расширяет возможности оружия.



Эти пистолеты-пулеметы оснащены складным прикладом, они используют патроны 9×19 миллиметров. Скорострельность составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров. Сейчас MP5 используют правоохранительные органы и отряды специального назначения в более чем 50 странах мира.





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Журналиста, работающего в России, не пустили в Украину: что известно

Журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро, который работает в России, прилетел в Киев из Москвы через Минск. Однако украинские пограничники из киевского "Борисполя" отправили итальянца назад в столицу Беларуси и вручили ему акт, где сказано, что его действия представляют угрозу национальной безопасности.

Он улетел из Москвы в Киев через Минск с целью освещать президентские выборы в Украине. У него были запланированы различные интервью с представителями политических, религиозных кругов. Он прилетел вместе с российским оператором,

– рассказал вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини.



Итальянский журналист Марко Иннаро

В то же время он утверждает, что в Иннаро были "все необходимые аккредитации" для работы в Украине. Информацию о запрете въезда Иннаро опубликовал также "Миротворец".

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Голанские высоты – территория Израиля: историческое решение Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. По словам американского политика, такой шаг следовало сделать еще несколько десятилетий назад, хотя этот вопрос обсуждали длительное время.

Также он подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами – это "старт историческим изменениям и предоставление израильтянам возможности развивать способность защищать себя".

President Donald Trump signed a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the disputed Golan Heights territory.



"This was a long time in the making that should have taken place many decades ago," he said alongside Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House pic.twitter.com/C6R2FTtxBJ — POLITICO (@politico) 25 March 2019

Что означает такое решение Трампа для Украины? Это однозначно создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма российским.

В Кремле уже обвинили США в двойных стандартах, вспоминая Крым, хотя Москва и дальше утверждает, что никакого захвата и оккупации полуострова не было, а так называемому присоединению способствовало "волеизъявления народа".

В Вашингтоне, в свою очередь, все обвинения отвергают, подчеркивая, что это не является нарушением резолюции Совбеза ООН.

То, что президент Трамп сделал с Голанскими высами, – это признание реальности на местах и ​​ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства. То, что мы хотим для всего Ближнего Востока, – это работать на стабильность. США являются силой добра для этого региона. Наши намерения благородны. Мы хотим, чтобы для народа Ливана, народа Кувейта, народа Израиля и всех народов Ближнего Востока последствия такого шага были только положительными. А решение, которое принял Трамп, собственно увеличит возможность для стабильности здесь,

– отмечал госсекретарь США Майк Помпео.

Что такое Голанские высоты?

Это территория, располагающаяся между Израилем и Сирией. После завершения шестидневной войны в 1967 году она перешла под контроль первых. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Кроме того, в направлении Голанских высот со стороны Сирии периодически идут обстрелы, на что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошел в январе 2019 года. На Голанских высотах проживает около 40 тысяч человек, и только половина из них – еврейского происхождения. Другая половина – мусульмане.

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Как продлить жизнь: ученые нашли способ

Американские исследователи обнаружили, что у женщин, матери которых жили не менее 90 лет, шанс на долгую жизнь увеличивается на 25%. Теперь британские ученые доказывают: продолжительность жизни может зависеть от совместного воспитания потомства.

Соответствующее исследование эксперты из Университета Шеффилда в Великобритании проводили на птицах. Для этого ученые провели анализ собранных в течение 15 лет данных о типах репродуктивного поведения у птиц на Сейшельских островах.

Ученые выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов. В то же время матери, которые самостоятельно воспитывают свое потомство, быстрее стареют.

Результаты исследования помогут понять, почему социальные виды живут дольше рядом с себе подобными.