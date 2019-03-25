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      Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова

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      Новини України сьогодні 25 березня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 25 березня в Україні та світі: зрада екс-офіцера ЗСУ, поліція відмовляється від автоматів Калашникова / Колаж 24 канал

      Екс-заступник начальника служби захисту інформації Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев перейшов на бік бойовиків на Донбасі. Нацполіція відмовляється від автоматів Калашникова, натомість закупляє німецькі пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5. Журналіста каналу RAI Марка Іннаро, що працює в Росії, не пустили до України. Такими були головні новини 25 березня в Україні та світі.

      Черговий офіцер-зрадник

      Екс-заступник начальника служби захисту інформації Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев корім того, що перейшов на бік ворога, ще й прихопив з собою секретні документи, які зараз нібито досліджують спецслужби так званої "ДНР".

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      Втікача вже встигли показати й на одному з російських телеканалів. Тамтешнім журналістам він розповідав про нелегку службу в ЗСУ і про секретні файли, які він привіз з собою – нібито для того, щоб забезпечити собі та своїй сім'ї мирне життя.

      За даними СБУ, чоловік проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року, його звільнили з лав ЗСУ в запас 26 грудня 2018 року.

      Що говорять у Аушева у ефірі пропагандистського каналу: дивіться відео

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      Поліція відмовляється від автоматів Калашникова: що прийде на зміну

      Як зазначив головний поліцейський України Сергій Князєв, очолюване ним відомство має намір на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ. Натомість планує замінити їх сучасною європейською зброєю, а саме німецькими пістолета-кулеметами Heckler & Koch MP5.

      Як зауважив Князєв, новими сучасними німецькими пістолетами-кулеметами МР5 буде забезпечено кожен патрульний наряд. Він пояснив, що така зброя найкраще підходить для виконання функцій поліцейського.

      "Простіше кажучи, автомат Калашникова створювався для військових, щоб вбивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання – зберегти життя злочинця і зберегти власну", – підкреслив він.

      Що відомо про німецький пістолет-кулемет MP5? Його розробила фірма Heckler & Koch у 1966 році. Ключовими особливостями зброї є висока надійність і потужність. Можливість використання прицілів різних типів, глушника і бойового ліхтаря розширює її можливості зброї.

      Ці пістолети-кулемети оснащено складним прикладом, вони використовують патрони 9×19 міліметрів. Скорострільність становить 800 пострілів у хвилину, а прицільна дальність – 200 метрів. Нині MP5 використовують правоохоронні органи та загони спеціального призначення у понад 50 країнах світу.

      Німеччина, кулемети-автомати, Heckler & Koch MP5, Нацполіція

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      Журналіста, що працює у Росії, не пустили в Україну: що відомо

      Журналіст італійського державного телебачення RAI Марк Іннаро, що працює в Росії, прилетів до Києва із Москви через Мінськ. Однак українські прикордонники з київського "Борисполя" відправили італійця назад до столиці Білорусі та вручили йому акт, де сказано, що його дії становлять загрозу національній безпеці.

      Він полетів з Москви до Києва через Мінськ з метою висвітлювати президентські вибори в Україні. У нього були заплановані різні інтерв'ю з представниками політичних, релігійних кіл. Він прилетів разом з російським оператором,
      – розповів віце-президент Асоціації італійських підприємців у Росії, почесний консул Італії в Липецьку Вітторіо Торрембіні,

      Марко Іннаро, журналіст, Італія, Росія, вибори
      Італійський журналіст Марко Іннаро 

      Водночас він стверджує, що у Іннаро були "всі необхідні а акредитації" для роботи на Україні. Інформацію про заборону в'їзду Іннаро опублікував також "Миротворець".

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      Голанські висоти – територія Ізраїлю: історичне рішення Трампа

      Президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. За словами американського політика, такий крок варто було зробити ще кілька десятиліть тому, хоча це питання обговорювали тривалий час.

      Також він підкреслив, що визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами – це «старт історичним змінам та надання ізраїльтянам змоги розвивати здатність захищати себе".

      Що означає таке рішення Трампа для України? Це однозначно створює міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.

      У Кремлі уже звинуватили США у подвійних стандартах, згадуючи Крим, хоча Москва й надалі переконує, що ніякого захоплення та окупації півострова не було, а так званому приєднання сприяло "волевиявлення народу".

      У Вашингтоні, зі свого боку, усі обвинувачення відкидають, підкреслюючи, що не є і порушенням резолюції Радбезу ООН.

      Те, що президент Трамп зробив з Голанськими висотами, – це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльського держави. Те, що ми хочемо для всього Близького Сходу, – це працювати на стабільність. США є силою добра для цього регіону. Наші наміри є благородними. Ми хочемо, щоб для народу Лівану, народу Кувейту, народу Ізраїлю та всіх народів Близького Сходу наслідки такого кроку були лише позитивними. А рішення, яке ухвалив Трамп, власне збільшить можливість для стабільності тут,
      – наголошував держсекретар США Майк Помпео.

      Що таке Голанські висоти? Це територія, що розташовується між Ізраїлем і Сирією. Після завершення шестиденної війни у 1967 році вона перейшла під контроль перших. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. Крім того, у напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року. На Голанських висотах мешкає приблизно 40 тисяч людей, і тільки половина з них – єврейського походження. Інша половина – мусульмани.

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      Як продовжити життя: вчені знайшли спосіб

      Американські дослідники виявили, що у жінок, матері яких жили не менше за 90 років, шанс на довге життя зростає на 25%. Тепер британські вчені доводять: тривалість життя може залежати від спільного виховання потомства.

      Відповідне дослідження експерти з Університету Шеффілда у Великобританії проводили на птахах. Для цього науковці провели аналіз зібраних протягом 15 років даних про типи репродуктивної поведінки у птахів на Сейшельських островах.

      Вчені з'ясували, що самки птахів живуть довше, якщо їм допомагають виховувати пташенят. Водночас матері, які самостійно виховують своє потомство, швидше старіють.

      Результати дослідження допоможуть зрозуміти, чому соціальні види живуть довше поруч з собі подібними.

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      Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків
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      Теги: Новини України Україна – Росія Близький Схід Новини США Новини Ізраїля Поліція Зброя Збройні сили України Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 канал
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