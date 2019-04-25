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      Главные новости 25 апреля: закон о языке, захват храма ПЦУ и реакция Путина на выборы

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      Новости Украины сегодня 25 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 25 апреля в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Депутаты приняли закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного. Пророссийские боевики и представители Московского патриархата захватили на Донбассе храм ПЦУ. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал результаты выборов президента Украины. Епифаний и Филарет освятили паски и писанки для воинов на передовой. Такими были главные новости 25 апреля.

      Рада приняла закон о языке

      25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты в Верховной Раде проголосовали за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.


      Закон об украинском языке: что он предусматривает

      Утром 25 апреля под стены парламента пришли активисты, писатели, языковеды и военные с флагами и плакатами в поддержку языкового закона. На голосование в Раду, чтобы поддержать депутатов, пришли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

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      Когда законопроект был принят, большинство нардепов искренне радовались, а в зале прозвучало: "Слава Украине" – "Героям Слава!". Также все присутствующие спели Гимн Украины.

      Однако не все народные избранники обрадовались принятию закона о языке. Депутаты от "Оппозиционного блока", двое – из "Возрождения" и часть внефракционных откровенно выступали против этого решения. Оппоблоковцы даже заблокировали подписание закона и уже зарегистрировали два проекта постановления о его отмене.

       

      Как отреагировали Порошенко и Зеленский?

      Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению томоса. Он подчеркнул, что украинский язык – это символ нашего народа, государства и нации. Глава государства пообещал подписать закон, как только получит этот документ.

      Это – еще один важный шаг на пути нашей ментальной независимости,
      – отметил Порошенко.

      В то же время, будущий президент Владимир Зеленский не поздравил украинцев с принятым решением, а лишь пообещал тщательно проанализировать документ, как только вступит на пост главы государства.

      "Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения. Закон о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Он был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде", – заявил Зеленский.

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      Кроме того, на принятие закона уже отреагировали звезды: Святослав Вакарчук, Джамала, Андрей Любка, политики – Арсений Яценюк, Ульяна Супрун, Ирина Геращенко, Павел Климкин, Андрей Садовый, журналист Роман Скрыпин, историк Владимир Вятрович, шоумен Сергей Притула и миллионы украинцев. Они отметили важность принятия закона о языке, ведь он формирует основу государственности и патриотизма.

       

      Как будут наказывать нарушителей?

      За невыполнение норм закона об украинском языке предусмотрена ответственность перед специальным уполномоченным и общая административная. Однако действовать система наказаний и штрафов начнет аж через три года.

      Штрафы за нарушение закона о языке:

      В делопроизводстве и правоохранителями предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен.

      В сфере культуры, образования, рекламы – штраф от 3 400 до 6 800 гривен.

      В печатных СМИ – штраф от 6 800 до 8 500 гривен.

      В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.

      На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен

      В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.

      Публичное унижение или неуважение государственного языка – штраф 850 гривен.

      В других случаях предусмотрен штраф размером от 3 400 до 5 100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8 500 – 11 900 гривен.

      24 канал предлагает вам проверить свои знания по украинскому языку и пройти интересный тест.

       

       

      Захват храма ПЦУ на Донбассе

      Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе вместе с представителями Московского патриархата захватили храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке Донецкой области.

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      Почти разрушенный храм передали в собственность бывшей УПЦ МП еще в 90-годах ХХ века. Его помогали восстановить украинские меценаты и сам патриарх Филарет.

      Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" надавили на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм... Нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения,
      – сообщили в ПЦУ.

      Храм ценен монументальной живописью и уникальными иконами на стенах. В течение многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.


      Храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке

      Реакция Путина на выборы в Украине

      Президент России Владимир Путин заявил, что результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют о "полном провале политики" действующего главы государства Петра Порошенко.

      Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новая власть не может этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (Зеленского, – 24 канал). Понимать – это одно, а выстроить реалистическую политику, отвечающую интересам своего народа – это другое
      – сказал он.

      Глава Кремля цинично добавил, что Россия якобы готова к восстановлению отношений с Украиной, но "не может это делать в одностороннем порядке".

      "Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому способствовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – заявил Путин.

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      К слову, президент РФ пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Он решил посмотреть, что политик начнет делать на посту главы государства. Также у Путина подчеркнули, что пока ЦИК не обнародовала официальных итогов.

      Однако Путин всегда затягивает с поздравлением победителей президентских выборов в Украине.

      Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.

      Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.

      Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.

      Пасхальные угощения для воинов на Донбассе

      Уже в воскресенье, 28 апреля христиане православного обряда будут отмечать светлый праздник Пасхи. К сожалению, не все украинцы смогут отпраздновать в семейном кругу, а военные встретят Пасху, защищая страну на Донбассе. Поэтому, в Киеве почетный патриарх Филарет и глава Православной церкви Украины Епифаний освятили несколько тысяч пасок и писанок для воинов на передовой.


      Писанки для военных на передовой Донбасса

      Пасхальные яйца из разных уголков мира собрали в резиденции патриарха Филарета. К миротворческой акции подключилась диаспора из Германии, Италии, Канады и еще 21 страны. После освящения патриарх призвал молитвой поддерживать наших защитников и их семьи.


      Филарет освятил писанки для украинских воинов

      "Мы в группе офицеров выезжаем с этими подарками в район проведения ООС в город Славянск. Оттуда уже по спланированному маршруту – это Лисичанск, Покровское, Донецкая и Луганская области", – рассказал начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной Гвардии Украины Александр Издебский, который повезет паски на фронт.


      Епифаний освятил паски для воинов в Михайловском соборе в городе Киеве

      Освящение пасок Филаретом для воинов Украины: видео

       

       

       

       

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      25 апреля
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      Теги: Новости России Война на Донбассе Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Выборы Президента 2019 языковый вопрос Законодательство Верховная Рада Новости политики УПЦ МП Пасха Филарет Епифаний Православная церковь Украины Петр Порошенко Украинский язык
      Источник: 24 канал
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