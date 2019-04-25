Главные новости 25 апреля: закон о языке, захват храма ПЦУ и реакция Путина на выборы

Депутаты приняли закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного. Пророссийские боевики и представители Московского патриархата захватили на Донбассе храм ПЦУ. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал результаты выборов президента Украины. Епифаний и Филарет освятили паски и писанки для воинов на передовой. Такими были главные новости 25 апреля.

Рада приняла закон о языке

25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты в Верховной Раде проголосовали за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.



Закон об украинском языке: что он предусматривает

Утром 25 апреля под стены парламента пришли активисты, писатели, языковеды и военные с флагами и плакатами в поддержку языкового закона. На голосование в Раду, чтобы поддержать депутатов, пришли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

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Когда законопроект был принят, большинство нардепов искренне радовались, а в зале прозвучало: "Слава Украине" – "Героям Слава!". Также все присутствующие спели Гимн Украины.

Однако не все народные избранники обрадовались принятию закона о языке. Депутаты от "Оппозиционного блока", двое – из "Возрождения" и часть внефракционных откровенно выступали против этого решения. Оппоблоковцы даже заблокировали подписание закона и уже зарегистрировали два проекта постановления о его отмене.

Как отреагировали Порошенко и Зеленский?

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению томоса. Он подчеркнул, что украинский язык – это символ нашего народа, государства и нации. Глава государства пообещал подписать закон, как только получит этот документ.

Это – еще один важный шаг на пути нашей ментальной независимости,

– отметил Порошенко.

В то же время, будущий президент Владимир Зеленский не поздравил украинцев с принятым решением, а лишь пообещал тщательно проанализировать документ, как только вступит на пост главы государства.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения. Закон о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Он был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде", – заявил Зеленский.

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Кроме того, на принятие закона уже отреагировали звезды: Святослав Вакарчук, Джамала, Андрей Любка, политики – Арсений Яценюк, Ульяна Супрун, Ирина Геращенко, Павел Климкин, Андрей Садовый, журналист Роман Скрыпин, историк Владимир Вятрович, шоумен Сергей Притула и миллионы украинцев. Они отметили важность принятия закона о языке, ведь он формирует основу государственности и патриотизма.

Как будут наказывать нарушителей?

За невыполнение норм закона об украинском языке предусмотрена ответственность перед специальным уполномоченным и общая административная. Однако действовать система наказаний и штрафов начнет аж через три года.

Штрафы за нарушение закона о языке:



В делопроизводстве и правоохранителями предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен.



В сфере культуры, образования, рекламы – штраф от 3 400 до 6 800 гривен.



В печатных СМИ – штраф от 6 800 до 8 500 гривен.



В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.



На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен



В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.



Публичное унижение или неуважение государственного языка – штраф 850 гривен.



В других случаях предусмотрен штраф размером от 3 400 до 5 100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8 500 – 11 900 гривен.

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Захват храма ПЦУ на Донбассе

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе вместе с представителями Московского патриархата захватили храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке Донецкой области.

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Почти разрушенный храм передали в собственность бывшей УПЦ МП еще в 90-годах ХХ века. Его помогали восстановить украинские меценаты и сам патриарх Филарет.

Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" надавили на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм... Нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения,

– сообщили в ПЦУ.

Храм ценен монументальной живописью и уникальными иконами на стенах. В течение многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.



Храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке

Реакция Путина на выборы в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют о "полном провале политики" действующего главы государства Петра Порошенко.

Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новая власть не может этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (Зеленского, – 24 канал). Понимать – это одно, а выстроить реалистическую политику, отвечающую интересам своего народа – это другое

– сказал он.

Глава Кремля цинично добавил, что Россия якобы готова к восстановлению отношений с Украиной, но "не может это делать в одностороннем порядке".

"Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому способствовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – заявил Путин.

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К слову, президент РФ пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Он решил посмотреть, что политик начнет делать на посту главы государства. Также у Путина подчеркнули, что пока ЦИК не обнародовала официальных итогов.

Однако Путин всегда затягивает с поздравлением победителей президентских выборов в Украине.

– Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.



– Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.



– Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.

Пасхальные угощения для воинов на Донбассе

Уже в воскресенье, 28 апреля христиане православного обряда будут отмечать светлый праздник Пасхи. К сожалению, не все украинцы смогут отпраздновать в семейном кругу, а военные встретят Пасху, защищая страну на Донбассе. Поэтому, в Киеве почетный патриарх Филарет и глава Православной церкви Украины Епифаний освятили несколько тысяч пасок и писанок для воинов на передовой.



Писанки для военных на передовой Донбасса

Пасхальные яйца из разных уголков мира собрали в резиденции патриарха Филарета. К миротворческой акции подключилась диаспора из Германии, Италии, Канады и еще 21 страны. После освящения патриарх призвал молитвой поддерживать наших защитников и их семьи.



Филарет освятил писанки для украинских воинов

"Мы в группе офицеров выезжаем с этими подарками в район проведения ООС в город Славянск. Оттуда уже по спланированному маршруту – это Лисичанск, Покровское, Донецкая и Луганская области", – рассказал начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной Гвардии Украины Александр Издебский, который повезет паски на фронт.



Епифаний освятил паски для воинов в Михайловском соборе в городе Киеве

Освящение пасок Филаретом для воинов Украины: видео