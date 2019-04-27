Главные новости 26 апреля: взрыв на шахте в "ЛНР", Зеленский встретился с Гройсманом

На шахте "Схидкарбон" (оккупированная Луганщина) взорвался метан. Премьер Владимир Гройсман приехал в офис "Квартала 95", учредителем которого является будущий президент Владимир Зеленский. В ЦИК заявили, что уже 30 апреля они смогут объявить окончательные результаты выборов президента. Украина отметила 33 годовщину аварии на ЧАЭС. Такими были главные новости 25 апреля в Украине и мире.

Смертельная авария на шахте на оккупированной Луганщине

Инцидент произошел еще 25 апреля, однако его последствия оккупанты чувствуют до сих пор. В частности известно, что в результате взрыва метана на шахте в Юрьевке погибли уже, по меньшей мере, 5 горняков: их тела извлекли на поверхность. Также есть информация и о шестом погибшем, но она не подтверждена. Еще по меньшей мере 12 человек остаются под завалами.

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Заметим, что взрывы на шахте продолжались и в ночь на 26 апреля, поскольку выделялся метан из вырубок. Теперь все, что могут спасатели – это проветривать ствол шахты и работать над укреплением породы для продолжения спасательной операции.

Как происходит спасательная операция на шахте "Схидкарбон": смотрите видео

По словам председателя Независимого профсоюза шахтеров Михаила Волынца, всего в шахте в момент взрыва находилось 19 человек.

Мало надежд, что там мог кто-то остаться в живых при такой аварии. Длина шахтного ствола пологого – 400 метров. Поскольку вовремя не было соответствующего реагирования и не были проведены поисково-спасательные работы в начале аварии, ситуация только усугубилась,

– подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что ближайший отряд горноспасательной службы располагается в Лисичанске, а это подконтрольная Киеву территория. Впрочем оккупационная власть Луганщины "решила обратиться к спасателям из Ростовской области, более чем в 200 километрах от места инцидента, зато к украинской власти или украинским спасателям они не обращались.

"Очевидно, что жизнь мирных людей на той территории для них ничего не стоит", – отметил Волынец.

Что известно о шахте "Схидкарбон"?Она является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями работа "Схидкарбона" была прекращена.

Смотрите сюжет 24 канала о взрыве на шахте "Схидкарбон"

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Встреча Зеленского и Гройсмана

Мероприятие состоялось еще 24 апреля, но его не афишировали, ни команда премьера, ни представители бывшего шоумена. По словам представителя "Зе! Команды" Дмитрия Разумкова, Гройсман приехал к Зеленскому, чтобы "познакомиться", и у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге. Во время встречи, добавляет он, будущий президент и действующий премьер не обсуждали государственную политику и различные рабочие моменты.

Владимир Гройсман, со своей стороны, отметил, что они общались "о жизни, об Украине, о будущем государства, и это самое главное". В то же время, премьер подчеркнул, что если у новоизбранного президента будут планы по изменению состава правительства, то он сам об этом сообщит обществу.

Если же говорить сугубо по закону, у президента есть право вносить кандидатуры двух министров. Это министр обороны и министр иностранных дел. Это право, которое определено законом для него,

– сказал глава Кабинета министров.

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Когда будут официальные результаты выборов: названа дата

В Центральной избирательной комиссии приняли протоколы с "мокрыми печатями" от всех 199 окружных избирательных комиссий и 26 апреля закрыли соответствующее непрерывное заседание, продолжавшееся от 22 числа.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, составление протокола о результатах выборов Президента Украины 2019 запланировано на 30 апреля. В течении 27-29 апреля комиссия должна изучить протоколы с мокрыми печатями, поступившие 25 и 26 апреля, а также дождаться окончания законного срока для их обжалования.

Ранее в ЦИК предупреждали, что объявление официальных результатов выборов президента может состояться несколько позже. Член комиссии Евгений Радченко объяснял, что в период Пасхальных праздников могут возникнуть определенные задержки с судами.

"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – убеждал он.

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Чернобыльская катастрофа: прошло 33 года

В разных городах Украины прошли мероприятия по чествованию жертв Чернобыльской катастрофы. В частности, в Киеве на территорию Мемориального комплекса "Героям Чернобыля" пришли люди с красными гвоздиками. А вблизи Припяти, где располагается ЧАЭС, воссоздали события 33-летней давности – в 2:23 тут раздался предупредительный сигнал. Кроме того, вспомнили о трагедии и в Черкассах, где местные курсанты института пожарной безопасности имени героев Чернобыля зажгли лампадки. Выпускники именно этого заведения были первыми, кто начал борьбу с огнем.



Как чествовали в Украине жертв Чернобыльской катастрофы Как чествовали в Украине жертв Чернобыльской катастрофы

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Что известно об аварии на ЧАЭС: смотрите сюжет 24 канала

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который располагается в Киевской области, произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где было обнаружено радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.





Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Да, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.



Чернобыльская катастрофа в цифрах