Главные новости 26 апреля: взрыв на шахте в "ЛНР", Зеленский встретился с Гройсманом
На шахте "Схидкарбон" (оккупированная Луганщина) взорвался метан. Премьер Владимир Гройсман приехал в офис "Квартала 95", учредителем которого является будущий президент Владимир Зеленский. В ЦИК заявили, что уже 30 апреля они смогут объявить окончательные результаты выборов президента. Украина отметила 33 годовщину аварии на ЧАЭС. Такими были главные новости 25 апреля в Украине и мире.
Смертельная авария на шахте на оккупированной Луганщине
Инцидент произошел еще 25 апреля, однако его последствия оккупанты чувствуют до сих пор. В частности известно, что в результате взрыва метана на шахте в Юрьевке погибли уже, по меньшей мере, 5 горняков: их тела извлекли на поверхность. Также есть информация и о шестом погибшем, но она не подтверждена. Еще по меньшей мере 12 человек остаются под завалами.
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Заметим, что взрывы на шахте продолжались и в ночь на 26 апреля, поскольку выделялся метан из вырубок. Теперь все, что могут спасатели – это проветривать ствол шахты и работать над укреплением породы для продолжения спасательной операции.
Как происходит спасательная операция на шахте "Схидкарбон": смотрите видео
По словам председателя Независимого профсоюза шахтеров Михаила Волынца, всего в шахте в момент взрыва находилось 19 человек.
Мало надежд, что там мог кто-то остаться в живых при такой аварии. Длина шахтного ствола пологого – 400 метров. Поскольку вовремя не было соответствующего реагирования и не были проведены поисково-спасательные работы в начале аварии, ситуация только усугубилась,
– подчеркнул он.
В то же время он подчеркнул, что ближайший отряд горноспасательной службы располагается в Лисичанске, а это подконтрольная Киеву территория. Впрочем оккупационная власть Луганщины "решила обратиться к спасателям из Ростовской области, более чем в 200 километрах от места инцидента, зато к украинской власти или украинским спасателям они не обращались.
"Очевидно, что жизнь мирных людей на той территории для них ничего не стоит", – отметил Волынец.
Что известно о шахте "Схидкарбон"?Она является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями работа "Схидкарбона" была прекращена.
Смотрите сюжет 24 канала о взрыве на шахте "Схидкарбон"
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Встреча Зеленского и Гройсмана
Мероприятие состоялось еще 24 апреля, но его не афишировали, ни команда премьера, ни представители бывшего шоумена. По словам представителя "Зе! Команды" Дмитрия Разумкова, Гройсман приехал к Зеленскому, чтобы "познакомиться", и у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге. Во время встречи, добавляет он, будущий президент и действующий премьер не обсуждали государственную политику и различные рабочие моменты.
Владимир Гройсман, со своей стороны, отметил, что они общались "о жизни, об Украине, о будущем государства, и это самое главное". В то же время, премьер подчеркнул, что если у новоизбранного президента будут планы по изменению состава правительства, то он сам об этом сообщит обществу.
Если же говорить сугубо по закону, у президента есть право вносить кандидатуры двух министров. Это министр обороны и министр иностранных дел. Это право, которое определено законом для него,
– сказал глава Кабинета министров.
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Когда будут официальные результаты выборов: названа дата
В Центральной избирательной комиссии приняли протоколы с "мокрыми печатями" от всех 199 окружных избирательных комиссий и 26 апреля закрыли соответствующее непрерывное заседание, продолжавшееся от 22 числа.
По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, составление протокола о результатах выборов Президента Украины 2019 запланировано на 30 апреля. В течении 27-29 апреля комиссия должна изучить протоколы с мокрыми печатями, поступившие 25 и 26 апреля, а также дождаться окончания законного срока для их обжалования.
Ранее в ЦИК предупреждали, что объявление официальных результатов выборов президента может состояться несколько позже. Член комиссии Евгений Радченко объяснял, что в период Пасхальных праздников могут возникнуть определенные задержки с судами.
"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – убеждал он.
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Чернобыльская катастрофа: прошло 33 года
В разных городах Украины прошли мероприятия по чествованию жертв Чернобыльской катастрофы. В частности, в Киеве на территорию Мемориального комплекса "Героям Чернобыля" пришли люди с красными гвоздиками. А вблизи Припяти, где располагается ЧАЭС, воссоздали события 33-летней давности – в 2:23 тут раздался предупредительный сигнал. Кроме того, вспомнили о трагедии и в Черкассах, где местные курсанты института пожарной безопасности имени героев Чернобыля зажгли лампадки. Выпускники именно этого заведения были первыми, кто начал борьбу с огнем.
Как чествовали в Украине жертв Чернобыльской катастрофы
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Что известно об аварии на ЧАЭС: смотрите сюжет 24 канала
Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который располагается в Киевской области, произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где было обнаружено радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году
Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.
Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Да, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.
Чернобыльская катастрофа в цифрах