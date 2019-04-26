Наемники "Вагнера" в составе группы "Карпаты": СБУ установила еще 8 человек

Служба безопасности обнародовала новые доказательства вербовки Россией граждан Украины. В основном это участники незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Кремль перевозит их на своих военных кораблях в Сирию, и здесь уже они участвуют в военных действиях в составе частной военной компании "Вагнера", что на самом деле является подразделением российской военной разведки.

СБУ удалось идентифицировать 8 таких человек. Всех их летом 2016 года доставили в Сирию на большом десантном корабле "Цезарь Куников" Черноморского флота ВМФ РФ.

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Установлена конкретная локация фото наемников ЧВК "Вагнера" на борту корабля "Цезарь Куников": кормовая спаренная 57-миллиметровая артиллерийская установка АК-725 (фото 1) и межкормовая артиллерийская палуба, правый борт (фото 2)

По информации спецслужбы, вышеупомянутые наемники входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" ЧВК "Вагнера". Это вооруженное формирование также известно под названием "Весна" по позывному ее командира – гражданина России Алексея Дмитриева (родился 16 ноября 1977 года).

Среди лиц, которых СБУ идентифицировала, – 7 граждан Украины и 1 гражданин России:

– так называемый "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", гражданин Украины Юрий Сафоненко, родился 4 февраля 1967 года в Донецке, имеет прозвище "Батя";

– "есаул и заместитель атамана КСОВД", "депутат парламента "ДНР", гражданин Украины Алексей Богданов, родился 17 июля 1975 года в Донецке, имеет прозвище "Сеня";



Украинские наемники "Вагнера" Сафоненко и Боданов

В 2014 году Сафоненко и Богданов под руководством российских спецслужб сформировали в Донецке так называемый "отряд КСОВД", основу которого составили представители криминалитета. В течение двух лет его члены под прикрытием российских кураторов терроризировали население Донбасса. На их счету – многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка.

В 2018 году даже пропагандистские ресурсы были вынуждены признать дерзкие преступления этой банды. В частности они их наделили таким эпитетами: "образчики феерического скотства и жестокости; прикрывшиеся казачеством отморозки; стая шакалов" и тому подобное.



Что писали пропагандисты о преступлениях банды Сафоненко и Богданова – так называемого "отряда КСОВД"

Из-за того, что местное население возмущалось преступлениями группировки, российские спецслужбы расформировали отряд. Правда, почти всех его членов зачислили на должности "стрелков" в ЧВК "Вагнера". В конце 2015 года их отправили в первую командировку в Сирию.

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– "командир взвода отряда КСОВД", стрелок группы "Карпаты", гражданин Украины Сергей Ященко, родился 4 октября 1972 года в Донецке, имеет прозвище "Ящер";

– "боец отряда КСОВД", стрелок группы "Карпаты", гражданин Украины Артем Шепель, родился 24 января 1989 года в Горловке на Донетчине;



Украинские наемники "Вагнера" Ященко и Шепель

– "боец отряда КСОВД", стрелок группы "Карпаты", гражданин Украины Евгений Майоров, родился 21 августа 1976 года в Донецке, имеет прозвище "Макар";

– "боец отряда КСОВД", стрелок группы "Карпаты", гражданин Украины Олег Григорьев, родился 1 декабря 1974 года в Старобешево на Донетчине, имеет прозвище "Гриша";



Украинские наемники "Вагнера" Майоров и Григорьев

– стрелок группы "Карпаты", гражданин Украины Юрий Кулица, родился 15 июля 1994 года в Краснодонском районе Луганской области;

– командир отделения группы "Карпаты", гражданин России Юрий Бусыгин, родился 10 декабря 1979 года в Элисте (Республика Калмыкия, РФ).



Наемники "Вагнера" гражданин Украины Кулица и гражданин России Бусыгин

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Кроме того, в СБУ выяснили, что по меньшей мере двое наемников из состава "отряда КСОВД", которые были лично причастны к тяжким преступлениям этой банды на Донбассе в 2014-2015 годах, погибли во время одной из первых командировок группы "Карпаты" в Сирии. Это:

– гражданин Украины Эдуард Приходько: имеет прозвище "Боцман", родился 27 февраля 1968 года в Горловке Донецкой области, погиб 8 марта 2016 года;

– гражданин Украины Александр Кияшко: имеет прозвище "Кеша", родился 19 июня 1993 года в Донецке, погиб в ночь на 8 апреля 2016 года;



Погибшие в Сирии украинские наемники "Вагнера" Кияшко и Приходько

В общем Служба безопасности Украины установила лица 125 граждан Украины, которые причастны к террористической деятельности российских спецслужб в составе ЧВК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, Центральной Африканской Республики и Судана. Также СБУ обнародовала фамилии более 200 наемников, погибших на Донбассе и в Сирии, и смерть которых цинично скрывает Кремль. Одновременно спецслужба разоблачила многочисленные факты вербовки российской военной разведкой в состав ЧВК "Вагнера" граждан Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Таджикистана, Сербии.

Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания Вагнера" – это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация вспоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".