Главные новости 27 января: "бедная" Тимошенко, взрыв в Гааге

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая намерена участвовать в предстоящих выборах президента, обнародовала свою декларацию. В нидерландском городе Гаага прогремел взрыв, в результате чего обрушились несколько жилых домов. Оккупанты на Донбассе в очередной раз разместили тяжелое вооружение. Мир отмечает День памяти жертв Холокоста.

Декларация Тимошенко: каким состоянием владеет политик

Лидер "Батькивщины" подала электронную декларацию о доходах за 2017 год. Согласно данным, которые были обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, она не имеет собственного жилья, зато арендует в Козине под Киевом дом площадью 588 квадратных метров, который принадлежит ее сестре. Также политик пользуется 4 смежными земельными участками, которые вместе имеют площадь более 6 тысяч квадратных метров.

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Кроме того, пока еще возможная кандидат в президенты имеет почти десяток ювелирных изделий от элитных японских и французских марок Mikimoto, Chanel, Cartier, а ее муж Александр Тимошенко носит швейцарские часы Vacheron Constantin и Corum.

Что касается авто, то такого Тимошенко, согласно декларации, не имеет. Правда, ее муж ездит на иномарке Mercedes-Benz 2014 года выпуска за 1,2 миллиона гривен и раритетном ГАЗ 1983 за 80 тысяч гривен.

Доход парламентария за позапрошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч – депутатская зарплата, 252,8 тысяч средства на выполнение депутатских полномочий и 81 тысяча процентов из Ощадбанка. К слову, ее муж задекларировал почти 3,4 миллиона гривен дохода от предпринимательства.

В то же время Тимошенко держит наличными только 290 тысяч гривен, а на счете в "Ощадбанке" сохраняет 614 тысяч гривен.

Что следует знать о Юлии Тимошенко: видео

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Мощный взрыв в Гааге: что известно

Под вечер 27 января в Гааге произошел взрыв, приведший к обрушению нескольких жилых домов. О жертвах или пострадавших информации нет, однако известно, что под завалами находились люди – о точном количестве данных нет. С места происшествия пока эвакуированы двое пострадавших.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) January 27, 2019

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасатели провели эвакуацию жителей соседних домов, поскольку есть вероятность дальнейшего обвала.

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"Гвоздики" от Кремля под Мирным

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть "Гвоздик" возле оккупированного Мирного. Таким образом, боевики традиционно разместили тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

Со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Луганской области,

– отметили в пресс-центре Объединенных сил.

В штабе также подчеркнули, что оккупационная администрация и вооруженные формирования России в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности. Также российско-оккупационные войска вновь подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах.

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Международный день памяти жертв Холокоста

27 января во всем мире отмечается День памяти жервт Холокоста. Именно в этот день в 1945 году были освобождены заключенные крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

В связи с таким событием к украинцам обратился президент Петр Порошенко.

Сегодня Украина вместе со всем миром чтит память жертв Холокоста – ужасного преступления нацистов, которое стало одной из самых масштабных катастроф в истории человечества. С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти,

– отметил гарант

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История о спасении из первых уст: как украинцы помогали евреям во время Холокоста. Сюжет 24 канала