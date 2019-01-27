Головні новини 27 січня: "бідна" Тимошенко, вибух у Гаазі

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, що має намір брати участь у майбутніх виборах президента, оприлюднила свою декларацію. У нідерландському місті Гаага пролунав вибух, внаслідок чого обвалилися кілька житлових будинків. Окупанти на Донбасі вкотре розмістили важке озброєння. Світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту.

Декларація Тимошенко: якими статками володіє політикиня

Лідерка "Батьківщини" подала електронну декларацію про прибутки за 2017 рік. Відповідно до даних, які оприлюднено у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, вона не має власного житла, натомість орендує у Козині під Києвом будинок площею 588 квадратних метрів, який належить її сестрі. Також політикиня користується 4 суміжними земельними ділянками, які разом мають площу більше 6 тисяч метрів квадратних.

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Крім того, поки ще імовірна кандидатка у президенти має майже десяток ювелірних виробів від елітних японських та французьких марок Mikimoto, Chanel, Cartier, а її чоловік Олександр Тимошенко носить швейцарські годинники Vacheron Constantin та Corum.

Щодо авто, то такого Тимошенко, згідно з декларацією, не має, Щоправда, її чоловік їздить на іномарці Mercedes-Benz 2014 року випуску за 1,2 мільйона гривень та раритетному ГАЗ 1983 року за 80 тисяч гривень.

Дохід парламентарки за позаминулий рік становив 560 тисяч гривень, з яких 225,5 тисяч – депутатська зарплатня, 252,8 тисяч кошти на виконання депутатських повноважень та 81 тисяча процентів з Ощадбанку. До слова, її чоловік задекларував майже 3,4 мільйона гривень доходу від підприємництва.

Водночас Тимошенко тримає готівкою лише 290 тисяч гривень, а на рахунку в "Ощадбанку" зберігає 614 тисяч гривень.

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Потужний вибух у Гаазі: що відомо

Надвечір 27 січня у Гаазі стався вибух, який призвів до обвалення декількох житлових будинків. Про жертв чи потерпілих інформації немає, однак відомо, що під завалами перебували люди – про точну кількість даних немає. З місця події поки евакуйовано двох потерпілих.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) January 27, 2019

Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Рятувальнкии провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, оскільки ймовірність дальшого обвалу.

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"Гвоздики" від Кремля під Мирним

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість "Гвоздик" біля окупованого Мирного. Таким чином, бойовики традиційно розмістили важке озброєння та військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення.

З боку російсько-окупаційних військ продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Луганської області,

– зауважили у прес-центрі Об'єднаних сил.

У штабі також підкреслили, що окупаційна адміністрація та збройні формування Росії вкотре демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей. Також російсько-окупаційні війська знову наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах.

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Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня у всьому світу відзначається День пам’яті жервт Голокосту. Саме в цей день у 1945 році було звільнено в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

У зв’язку з такою подією до українців звернувся президент Петро Порошенко.

Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв Голокосту – жахливого злочину нацистів, який став однією з наймасштабніших катастроф в історії людства. З сумом у серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті,

– зазначив гарант

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