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      Главные новости 28 января: санкции ЕС против России и новые цены на газ

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      Главные новости 28 января / Коллаж 24 канала

      ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. Цена на газ для населения в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике. В рейсовом автобусе Львов – Луцк возник скандал из-за фильма на русском языке. В Украину возвращаются снегопады. Такими были главные новости 28 января в Украине и мире.

      Самые важные новости за вторник, 28 января, в Украине и мире:

      Санкции ЕС против России

      Евросоюз расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. В санкционный список попали 7 человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

      Обратите внимание: Евросоюз может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича, – СМИ

      Кто попал в санкционный список ЕС:

      • Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
      • Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";
      • Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" главы в этом ведомстве оккупантов;
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

      Однако в Кремле считают, что расширенные санкции никак не повлияют на аннексию полуострова. Мол, жители Крыма "видят экономический рост".

      Подобная политика никоим образом не сможет повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны ЕС,
      – сказал российский депутат Швиткин.

      Справка. ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Сейчас в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании.

      Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям.

      Выросла цена на газ

      Цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".

      К теме: Украинцам вернут переплату за газ, купленный по страховой цене

      Цена на газ для населения в январе не включает:

      • НДС;
      • наценки газсбытов;
      • расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

      Новая цена на газ рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

      тарифи на транспортування газу в УкраїніЦены на транспортировку газа в Украине / Инфографика 24 канала

      Главные лжецы страны

      VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду.

      Это интересно: Кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде в январе: инфографика

      Чаще всего манипулируют фактами или просто обманывают представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      5 крупнейших лжецов:

      • Вадим Рабинович – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Нестор Шуфрич – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Александр Качный – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Юлия Тимошенко – "Батькивщина";
      • Петр Порошенко – "Европейская солидарность".

      5 самых честных политиков:

      • Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;
      • Артур Герасимов – "Европейская солидарность";
      • Сергей Власенко – "Батькивщина";
      • Владимир Зеленский – Президент Украины;
      • Виктор Медведчук – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Найбільші брехуни і маніпулятори в політиці інфографіка 24 канал
      Рейтинг лжецов, манипуляторов и "правдорубов" в украинской политике / Инфографика 24 канал

      Больше про исследование – по ссылке.

      Скандал из-за фильма на русском языке

      В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке.

      Обратите внимание: Работники Aroma Kava в Киеве унизили ветерана АТО: в заведении уже извинились

      Госпитальерка Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтер попросили водителя выключить фильм, несмотря на то, что "право не слышать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного".

      Девушки как раз возвращались с похорон любимого Чороногуз Николая Сорочука, погибшего от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе. Водитель не выполнил просьбу и нахамил девушкам. После этого волонтеры сошли с автобуса, а водителя в Киеве уже ждали активисты.

      Заметим, что перевозчик оперативно отреагировал на ситуацию, выразил возмущение и пообещал уволить водителя.

      Фото и видео инцидента – здесь.

      Читайте также: Украина отреагировала на название "малая Россия" на итальянском телевидении

      Снег возвращается

      Снег и метели ожидаются в Украине в течение 29 – 31 января. Ухудшение погоды в отдельных областях будет отвечать І уровню опасности, а в Карпатах – местами ІІ уровню.

      Прогноз здесь: Снег, дождь и штормовой ветер накроют Украину

      Синоптики прогнозируют умеренный снег ночью 29 января и в значительный – днем ​​31 января. Предусматриваются даже метели (на Закарпатье – значительный дождь с мокрым снегом). Снежный покров составит 20 – 30 сантиметров.

      В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег образует снежный покров высотой 3 – 10 сантиметров. Ожидается местами налипание мокрого снега, метели.

      Важно! Из-за непогоды ситуация на дорогах Украины будет крайне опасной.

      Снег и метели накроют Украину: выпадет до 30 сантиметров снега
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости политики Война на Донбассе Скандал Деньги Цены Нафтогаз Тарифы на газ Газ Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия Санкции Евросоюз
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