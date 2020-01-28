Главные новости 28 января: санкции ЕС против России и новые цены на газ

ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. Цена на газ для населения в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике. В рейсовом автобусе Львов – Луцк возник скандал из-за фильма на русском языке. В Украину возвращаются снегопады. Такими были главные новости 28 января в Украине и мире.

Самые важные новости за вторник, 28 января, в Украине и мире:

Санкции ЕС против России

Евросоюз расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. В санкционный список попали 7 человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

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Кто попал в санкционный список ЕС:

Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";

Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";

Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" главы в этом ведомстве оккупантов;

С. Даниленко;

Л. Бачова;

К. Перкова;

В. Немуова.

Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

Однако в Кремле считают, что расширенные санкции никак не повлияют на аннексию полуострова. Мол, жители Крыма "видят экономический рост".

Подобная политика никоим образом не сможет повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны ЕС,

– сказал российский депутат Швиткин.

Справка. ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Сейчас в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании.



Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям.

Выросла цена на газ

Цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".

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Цена на газ для населения в январе не включает:

НДС;

наценки газсбытов;

расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Новая цена на газ рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Цены на транспортировку газа в Украине / Инфографика 24 канала

Главные лжецы страны

VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду.

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Чаще всего манипулируют фактами или просто обманывают представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

5 крупнейших лжецов:

Вадим Рабинович – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Нестор Шуфрич – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Александр Качный – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Юлия Тимошенко – "Батькивщина";

Петр Порошенко – "Европейская солидарность".

5 самых честных политиков:

Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;

Артур Герасимов – "Европейская солидарность";

Сергей Власенко – "Батькивщина";

Владимир Зеленский – Президент Украины;

Виктор Медведчук – "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Рейтинг лжецов, манипуляторов и "правдорубов" в украинской политике / Инфографика 24 канал

Больше про исследование – по ссылке.

Скандал из-за фильма на русском языке

В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке.

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Госпитальерка Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтер попросили водителя выключить фильм, несмотря на то, что "право не слышать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного".

Девушки как раз возвращались с похорон любимого Чороногуз Николая Сорочука, погибшего от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе. Водитель не выполнил просьбу и нахамил девушкам. После этого волонтеры сошли с автобуса, а водителя в Киеве уже ждали активисты.

Заметим, что перевозчик оперативно отреагировал на ситуацию, выразил возмущение и пообещал уволить водителя.

Фото и видео инцидента – здесь.

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Снег возвращается

Снег и метели ожидаются в Украине в течение 29 – 31 января. Ухудшение погоды в отдельных областях будет отвечать І уровню опасности, а в Карпатах – местами ІІ уровню.

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Синоптики прогнозируют умеренный снег ночью 29 января и в значительный – днем ​​31 января. Предусматриваются даже метели (на Закарпатье – значительный дождь с мокрым снегом). Снежный покров составит 20 – 30 сантиметров.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег образует снежный покров высотой 3 – 10 сантиметров. Ожидается местами налипание мокрого снега, метели.

Важно! Из-за непогоды ситуация на дорогах Украины будет крайне опасной.