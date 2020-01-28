Головні новини 28 січня: санкції ЄС проти Росії та нові ціни на газ

ЄС розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму. Ціна на газ для населення у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем. VoxUkraine склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці. У рейсовому автобусі Львів – Луцьк виник скандал через фільм російською мовою. В Україну повертаються снігопади. Такими були головні новини 28 січня в Україні та світі.

Найважливіші новини за вівторок, 28 січня, в Україні та світі:

Санкції ЄС проти Росії

Євросоюз розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму. До санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

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Хто потрапив у санкційний список ЄС:

Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";

Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму";

Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.

С. Даниленко;

Л. Бачова;

К. Перкова;

В. Немуова.

Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

Однак у Кремлі вважають, що розширені санкції ніяк не вплинуть на анексію півострова. Мовляв, мешканці криму "бачать економічне зростання".

Подібна політика ніяким чином не зможе вплинути на минулі вибори, як і на повернення Криму до складу Росії. Подібні дії можна розцінювати як черговий раунд агонії з боку ЄС,

– сказав російський депутат Швиткін.

Довідка. ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.



Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

Зросла ціна на газ

Ціна на газ для населення в Україні у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 4,65 гривні за кубометр. Таку оптову ціну на газ для населення та виробників тепла встановив "Нафтогаз".

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Ціна на газ для населення у січні не включає:

ПДВ;

націнки газзбутів;

витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

Нова ціна на газ розрахована "Нафтогазом" згідно з постановою Кабміну від 24 січня 2020 року. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.



Ціни на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Головні брехуни країни

VoxUkraine склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду.

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Найчастіше маніпулюють фактами або ж просто обманюють представники "Опозиційної платформи – За життя".

5 найбільших брехунів:

Вадим Рабінович – "Опозиційна платформа – За життя";

Нестор Шуфрич – "Опозиційна платформа – За життя";

Олександр Качний – "Опозиційна платформа – За життя";

Юлія Тимошенко – "Батьківщина";

Петро Порошенко – "Європейська солідарність".

5 найчесніших політиків:

Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України;

Артур Герасимов – "Європейська солідарність";

Сергій Власенко – "Батьківщина";

Володимир Зеленський – президент України;

Віктор Медведчук – "Опозиційна платформа – За життя".



Рейтинг брехунів, маніпуляторів та "правдорубів" в українській політиці / Інфографіка 24 канал

Більше про дослідження – за посиланням.

Скандал через фільм російською мовою

У рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою.

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Госпітальєрка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути фільм, зважаючи на те, що "право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної".

Дівчата якраз поверталися з похорону коханого Чорногуз Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі. Водій не виконав прохання і нахамив дівчатам. Після цього волонтерки зійшли з автобусу, а водія у Києві вже чекали активісти.

Зауважимо, що перевізник оперативно відреагував на ситуацію, висловив обурення і пообіцяв звільнити водія.

Фото та відео інциденту – тут.

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Сніг повертається

Сніг та хуртовини очікуються в Україні протягом 29 – 31 січня. Погіршення погоди в окремих областях відповідатиме І рівню небезпеки, а в Карпатах – місцями ІІ рівню.

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Синоптики прогнозують помірний сніг вночі 29 січня та значний – вдень 31 січня. Передбачаються навіть хуртовини (на Закарпатті – значний дощ з мокрим снігом). Сніговий покрив становитиме 20 – 30 сантиметрів.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг утворить сніговий покрив заввишки 3 – 10 сантиметрів. Очікується місцями налипання мокрого снігу, хуртовини.

Важливо! Через негоду ситуація на дорогах України буде вкрай небезпечною.