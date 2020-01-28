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      Головні новини 28 січня: санкції ЄС проти Росії та нові ціни на газ

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      Головні новини 28 січня / Колаж 24 каналу

      ЄС розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму. Ціна на газ для населення у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем. VoxUkraine склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці. У рейсовому автобусі Львів – Луцьк виник скандал через фільм російською мовою. В Україну повертаються снігопади. Такими були головні новини 28 січня в Україні та світі.

      Найважливіші новини за вівторок, 28 січня, в Україні та світі:

      Санкції ЄС проти Росії

      Євросоюз розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму. До санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

      Зверніть увагу: Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича, – ЗМІ

      Хто потрапив у санкційний список ЄС:

      • Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
      • Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму";
      • Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

      Однак у Кремлі вважають, що розширені санкції ніяк не вплинуть на анексію півострова. Мовляв, мешканці криму "бачать економічне зростання".

      Подібна політика ніяким чином не зможе вплинути на минулі вибори, як і на повернення Криму до складу Росії. Подібні дії можна розцінювати як черговий раунд агонії з боку ЄС,
      – сказав російський депутат Швиткін.

      Довідка. ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.

      Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

      Зросла ціна на газ

      Ціна на газ для населення в Україні у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 4,65 гривні за кубометр. Таку оптову ціну на газ для населення та виробників тепла встановив "Нафтогаз".

      До теми: Українцям повернуть переплату за газ, куплений за страховою ціною

      Ціна на газ для населення у січні не включає:

      • ПДВ; 
      • націнки газзбутів;
      • витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

      Нова ціна на газ розрахована "Нафтогазом" згідно з постановою Кабміну від 24 січня 2020 року. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.

      тарифи на транспортування газу в Україні
      Ціни на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Головні брехуни країни

      VoxUkraine склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду.

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      Найчастіше маніпулюють фактами або ж просто обманюють представники "Опозиційної платформи – За життя".

      5 найбільших брехунів:

      • Вадим Рабінович – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Нестор Шуфрич – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Олександр Качний – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Юлія Тимошенко – "Батьківщина";
      • Петро Порошенко – "Європейська солідарність".

      5 найчесніших політиків:

      • Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України;
      • Артур Герасимов – "Європейська солідарність";
      • Сергій Власенко – "Батьківщина";
      • Володимир Зеленський – президент України;
      • Віктор Медведчук – "Опозиційна платформа – За життя".

      Найбільші брехуни і маніпулятори в політиці інфографіка 24 канал
      Рейтинг брехунів, маніпуляторів та "правдорубів" в українській політиці / Інфографіка 24 канал

      Більше про дослідження – за посиланням.

      Скандал через фільм російською мовою

      У рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою.

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      Госпітальєрка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути фільм, зважаючи на те, що "право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної".

      Дівчата якраз поверталися з похорону коханого Чорногуз Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі. Водій не виконав прохання і нахамив дівчатам. Після цього волонтерки зійшли з автобусу, а водія у Києві вже чекали активісти.

      Зауважимо, що перевізник оперативно відреагував на ситуацію, висловив обурення і пообіцяв звільнити водія.

      Фото та відео інциденту – тут.

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      Сніг повертається

      Сніг та хуртовини очікуються в Україні протягом 29 – 31 січня. Погіршення погоди в окремих областях відповідатиме І рівню небезпеки, а в Карпатах – місцями ІІ рівню.

      Прогноз тут: Сніг, дощ та штормовий вітер накриють Україну

      Синоптики прогнозують помірний сніг вночі 29 січня та значний – вдень 31 січня. Передбачаються навіть хуртовини (на Закарпатті – значний дощ з мокрим снігом). Сніговий покрив становитиме 20 – 30 сантиметрів.

      У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг утворить сніговий покрив заввишки 3 – 10 сантиметрів. Очікується місцями налипання мокрого снігу, хуртовини.

      Важливо! Через негоду ситуація на дорогах України буде вкрай небезпечною.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Негода в Україні Новини політики Війна на Донбасі Скандал Гроші Ціни Нафтогаз Тарифи на газ Газ Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Санкції Євросоюз
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