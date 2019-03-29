Главные новости 29 марта: тревожная ситуация на Донбассе, топ-кандидаты проигнорировали дебаты

Разведка сообщила, что перед выборами президента численность боевиков на Донбассе выросла и они усилили свои позиции. Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко отказались участвовать в дебатах на общественном телеканале "UA: Первый". Американский телеканал HBO презентовал полноценный трейлер к сериалу "Чернобыль". Такими были главные новости пятницы, 29 марта.

Что происходит на Донбассе

Как отметил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию разведки, перед выборами президента Украины боевики активизировались: усиливают передовые позиции и увеличивают численность своих приспешников. Кроме того, оккупанты усиливают контроль над вооруженными подразделениями.

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Так, пророссийские наемники усилили подготовку артиллерийских подразделений. Вместе они обустраивают дополнительные, в том числе и ложные позиции.

В Минобороны отмечают, что боевики это делают для того, чтобы лучше замаскировать свои настоящие передовые позиции и пути выдвижения подразделений артиллерии из глубины.

Тем временем в пресс-центре Объединенных сил сообщили, что в результате боевых действий, проходящих 29 марта, один украинский защитник погиб и еще двое получили ранения.

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Топ-кандидаты и их дебаты

Лидеры соцопросов в президентской гонке Владимир Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты, проходящие на общественном телеканале "UA: Первый". Юлия Тимошенко появилась в студии, но через несколько минут покинула ее.

"Я пришла к вам по приглашению на дебаты с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Я пришла на дебаты, но дебатировать не с кем", – так прокомментировала свой шаг лидер "Батькивщины".

Несмотря на отсутствие оппонентов, на дебатах все же остался другой кандидат в президенты – Анатолий Гриценко.

Как в комментарии 24 каналу отметил медиаэксперт Отар Довженко, ощущения необходимости открытой дискуссии у наших политиков нет.

Их политтехнологи понимают, что они ничего не выигрывают в такой дискуссии, и соответственно они ее избегают. Вместо этого практически вся предвыборная кампания прошла в условиях монологов, в удобных условиях, где политикам подыгрывали их прикормленные так называемые политкомментаторы, эксперты, а также их соратники по партиям,

– подчеркнул он.

По его словам, раньше в таком формате часто выступали Тимошенко и Порошенко на различных телеканалах. Насчет Зеленского, то он в принципе избегал дискуссий. На разные вопросы кандидат отвечал только во время разговоров, которые были хорошо подготовленными и срежиссированными. Поэтому отказ лидеров избирательной гонки принять участие в дебатах был ожидаемым. Хотя до последнего была надежда, что они захотят показать себя с лучшей стороны.

"Законодательно обязать кандидатов приходить на дебаты будет проблематично. Нет объективных причин, почему например Юлия Тимошенко должна дебатировать с Петром Порошенко, а не с менее топовым кандидатом Русланом Рыговановым. Ведь дебаты Тимошенко–Рыгованов были бы никому неинтересны", – добавил Довженко.

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Социолог Ирина Бекешкина также отметила, что кандидаты в президенты привыкли ходить на эфиры со своей командой, говорить монологами и отвечать на удобные вопросы. Во время дебатов на "Громадском" присутствуют эксперты, которые ставят острые вопросы, проверяют на правду те высказывания и предложения, которые выражают кандидаты. Поэтому они и не хотят участвовать в таких дискуссиях.

Общественный активист Николай Выговский, со своей стороны. подчеркнул, что очень показательным является выбор топовых кандидатов между олигархическими каналами и общественным вещанием не в пользу последнего.

Это знак для избирателей. Это страх наиболее тяжеловесных кандидатов, которые привыкли ходить на комфортные для себя эфиры, на те олигархические каналы, владельцы которых их с удовольствием ждут и устраивают им теплые ванны. Вместо того, чтобы прийти на общественный вещатель, который запустили после Революции Достоинства, два основных кандидата – Тимошенко и Порошенко – прежде всего пошли на канал ТРК "Украина" Рината Ахметова. А Тимошенко еще сходит в гости на ICTV к Пинчуку. Очевидно, Пинчук и Ахметов более удобные заказчики, чем украинское общество,

– подчеркнул специалист.

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Напряженная ситуация в Черном море

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО уже вошли в Черное море. Они прибудут в Одесский морской порт с очередным визитом на следующий день после выборов. Капитаны кораблей во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей будут организовывать экскурсии, на которые могут прийти все желающие. Корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения оперативной совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243 , @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 March 2019

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 March 2019

В России уже на такие мероприятия отреагировали, заявив, что корабли военно-морского флота России начали наблюдение за группой из трех фрегатов НАТО.

"Наблюдения за действиями военных кораблей НАТО осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", – отметили в российском национальном центре управления обороной.

Кроме того, в Москве сообщили, что российские военные проводят масштабные учения с ракетными кораблями в акватории Черного и Каспийского моря. На этот раз оккупанты тренировали ракетные и артиллерийские соединения, привлекли корабли, оперативно-тактическую авиацию и части противовоздушной обороны.

В учениях приняли участие участие более 5 тысяч военнослужащих вместе с огромным количеством военной техники. Всего было привлечено 500 единиц артустановок и ракетных комплексов, среди которых – дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С". К тренировкам также приобщили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".



Оккупанты провели масштабные учения в оккупированном Крыму/ Источник: Минобороны России

Кроме того, в пресс-службе Черноморского флота России отмечают, что в порт оккупированного Севастополя зашли два российских корабля "Цезарь Куников" и "Азов". По их словам, суда вернулись после участия в тактических учениях подразделений воздушно-десантных войск на одном из крымских полигонов.



Десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников"/ Источник: tass.ru

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“Чернобыль": что известно о новом сериале

Премьеру ленты следует ожидать 6 мая 2019 года. Ее режиссером является Джон Ренк, а созданием занялись разработчики "Игры престолов". Роли здесь исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие. Продюсерами ленты выступила Каролин Штраус, которая ранее работала над другими знаменитыми лентами – "Секс в большом городе" и "Игра престолов". Над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало".

Сериал рассказывает о техногенной катастрофе 1986 года, которая охватила не только территорию Украины, но и соседские территории. Создатели покажут всю хронологию тех событий, что случились в апреле 33 года назад в городе Припяти Киевской области: от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей. Сериал будет состоять из пяти эпизодов, а съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе.

Отметим, в сети уже появился трейлер киноработы.

"Чернобыль": смотреть трейлер фильма онлайн