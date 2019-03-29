Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати

Розвідка повідомила, що перед майбутніми виборами президента чисельність бойовиків на Донбасі зросла та вони посилили свої позиції. Петро Порошенко, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко відмовилися брати участь у дебатах на суспільному телеканалі "UA: Перший". Американський телеканал HBO презентував повноцінний трейлер до серіалу "Чорнобиль". Такими були головні новини п'ятниці, 29 березня.

Що відбувається на Донбасі

Як зауважив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію розвідки, перед виборами президента України бойовики активізувались: посилюють передові позиції та збільшують чисельність своїх посіпак. Окрім того, окупанти посилюють контроль над збройними підрозділами.

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Так, проросійські найманці посилили підготовку артилерійських підрозділів. Водночас вони облаштовують додаткові, зокрема і хибні позиції.

У Міноборони зазначають, що бойовики це роблять для того, аби краще замаскувати свої справжні передові позиції та шляхи висування підрозділів артилерії з глибини.

Тим, часом у прес-центрі Об’єднаних сил сповістили, що унаслідок бойових дій, що відбулися 29 березня, один український захисник загинув і ще двоє зазнали поранень.

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Топ-кандидати та їхні дебати

Лідери соцопитувань щодо президентських перегонів Володимир Зеленський і Петро Порошенко не прийшли на дебати, що проходять на суспільному телеканалі "UA: Перший". Юлія Тимошенко з'явилася у студії, але через кілька хвилин покинула її.

"Я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Я прийшла на дебати, але дебатувати нема з ким", – так прокоментувала свій крок лідерка "Батьківщини".

Попри відсутність опонентів, на дебатах все ж залишився інший кандидат у президенти – Анатолій Гриценко.

Як у коментарі 24 каналу зауважив медіаексперт Отар Довженко, відчуття необхідності відкритої дискусії у наших політиків немає.

Їхні політтехнологи розуміють, що вони нічого не виграють у такій дискусії, і відповідно вони її уникають. Замість цього, практично вся передвиборча кампанія пройшла в умовах монологів у зручних умовах, де політикам підігравали їхні прикормлені так звані політкоментатори, експерти, а також їхні соратники по партіях,

– підкреслив він..

За його словами, раніше у такому форматі часто виступали Тимошенко та Порошенко на різних телеканалах. Щодо Зеленського, то він в принципі уникав дискусій. На різні питання кандидат відповідав лише під час розмов, які були добре підготовленими та зрежисованими. Тому, відмова лідерів виборчої гонки взяти участь у дебатах була очікуваною. Хоча, до останнього було сподівання, що вони захочуть показати себе з кращого боку.

"Законодавчо зобов'язати кандидатів приходити на дебати буде проблематично. Немає об'єктивних причин, чому наприклад Юлія Тимошенко має дебатувати з Петром Порошенком, а не з менш топовим кандидатом Русланом Риговановим. Адже дебати Тимошенко-Ригованов були б нікому не цікавими", – додав Довженко.

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Соціолог Ірина Бекешкіна також зауважила, що кандидати у президенти звикли ходити на ефіри зі своєю командою, говорити монологами та відповідати на зручні питання. Під час дебатів на "Суспільному" є присутніми експерти, які ставлять гострі запитання, перевіряють на правду ті вислови і пропозиції, які висловлюють кандидати. Тому вони й не хочуть брати участі у таких дискусіях.

Громадський активіст Микола Виговський, зі свого боку. підкреслив, що дуже показовим є вибір топових кандидатів між олігархічними каналами та суспільним мовленням не на користь останнього.

Це знак для виборців. Це страх найбільш важковагових кандидатів, які звикли ходити на комфортні для себе ефіри, на ті олігархічні канали, власники яких їх із задоволенням чекають і влаштовують їм теплі ванни. Замість того, аби прийти на суспільний мовник, який запустили після Революції Гідності, два основних кандидатів – Тимошенко і Порошенко – передусім пішли на канал ТРК "Україна" Ріната Ахметова. А Тимошенко ще сходить в гості на ICTV до Пінчука. Очевидно, Пінчук і Ахметов більш зручні замовники, ніж українське суспільство,

– наголосив фахівець.

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Напружена ситуація у Чорному морі

Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО вже увійшли у Чорне море. Вони прибудуть до Одеського морського порту з черговим візитом наступного дня після виборів. Капітани кораблів під час перебування в Одесі проведуть зустріч з військовими Збройних сил України та будуть працювати з моряками ВМС. Окрім того, на борту кораблів будуть організовувати екскурсії, на які можуть прийти усі охочі. Кораблі також візьмуть участь у навчанні PASSEX спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з суднами Альянсу та держав-партнерів.

.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243 , @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 March 2019

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 March 2019

У Росії уже на такі заходи відреагували, заявивши, що кораблі військово-морського флоту Росії розпочали стеження за групою з трьох фрегатів НАТО.

"Спостереження за діями військових кораблів НАТО здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василій Биков", – зазначили у російському національному центрі управління обороною.

Крім того, у Москві повідомили, що російські військові проводять масштабні навчання з ракетними кораблями в акваторії Чорного та Каспійського моря. Цього разу окупанти тренували ракетні та артилерійські з'єднання, залучили кораблі, оперативно-тактичну авіацію та частини протиповітряної оборони.

У навчаннях взяли участь участь понад 5 тисяч військовослужбовців разом із величезною кількістю військової техніки. Загалом було залучено 500 одиниць артустановок і ракетних комплексів, серед яких – далекобійні важкі артилерійські знаряддя "Тюльпан", реактивні системи залпового вогню "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самохідні гаубиці "Мста-С". До тренувань також долучили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і ракетні кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр".



Окупанти провели масштабні навчання в окупованому Криму/ Джерело: Міноборони Росії

Окрім того, у прес-службі Чорноморського флоту Росії зазначають, що в порт окупованого Севастополя зайшли два російських кораблі "Цезарь Куніков" та "Азов". За їхніми словами, судна повернулися після участі в тактичних навчаннях підрозділів повітряно-десантних військ на одному із кримських полігонів.



Десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезарь Куніков"/ Джерело: tass.ru

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“Чорнобиль": що відомо про новий серіал

Прем’єру стрічки слід очікувати 6 травня 2019 року. Його режисером є Джон Ренк, а його створенням зайнялись розробники "Гри престолів". Ролі тут виконали Стеллан Скарсгард, Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та інші. Продюсерами стрічки виступила Керолін Штраус, яка раніше працювала над іншими знаменитими стрічками – "Секс і місто" та "Гра престолів". Над "Чорнобилем" також працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

Серіал розповідає про техногенну катастрофу 1986 року, яка охопила не лише територію України, а й сусідські території. Творці покажуть всю хронологію тих подій, що трапились у квітні 33 роки тому в місті Прип'ять Київської області: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей. Серіал складатиметься з п'яти епізодів, а зйомки серіалу проводились у столиці Литви, Вільнюсі.

Зауважимо, у мережі вже з’явився трейлер кінороботи.

"Чорнобиль": дивитись трейлер фільму онлайн