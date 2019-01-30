Главные новости 30 января: уменьшение нормы потребления газа, стрельба в Николаеве

Правительство втрое снизило нормы потребления газа для населения без счетчиков. В Николаеве мужчина расстрелял супругов на выходе из-за суда за долга, который должен был им отдать. Медведчук отметился новым сепаратистским заявлением о статусе оккупированного Донбасса. Такими были главные новости среды, 30 января, в Украине и мире.

Норму потребления газа уменьшат

Норма потребления газа для тех, кто не имеет счетчиков, составит 3,29 кубометра газа на одного человека, а не 9,8. Такое решение принял Верховный Суд.

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В январе граждане начали получать платежки от облгазов, которые были фактически втрое больше, чем раньше. Это вызвало возмущение у людей и активно обсуждалось.

Следовательно, Кабмин установил, что с 9 августа 2018 года начинают действовать следующие тарифы для потребителей газа без счетчиков:

– для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением – 3,29 кубометра газа;

– для домохозяйств только с плитой – 5,39 кубометров;

– для домохозяйств с плитой и газовым водонагревателем 10,49 кубометров.

Раньше, если у потребителя нет счетчика газа, счета должны были выставляться по следующим нормам:

– для домохозяйств с газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения – 9,8 кубометров газа;

– для домохозяйств только с плитой – 18,3 кубометров газа;

– для домохозяйств с плитой и газовым водонагревателем – 23,6 кубометров газа.

По состоянию на 1 января в Украине 782 тысячи хозяйств не имеют счетчиков газа.

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Газовые счетчики установить в каждом доме бесплатно должен "Нафтогаз". Поэтому, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что тем, у кого их нет, но получил платежки за голубое топливо с дополнительными начислениями, их можно не платить.

Почему поднимали нормы потребления газа? Хмельницкоблгаз Дмитрия Фирташа обратился в суд и добился, чтобы нормы потребления газа без счетчиков для населения увеличили. В ноябре 2018 года суд принял соответствующее решение. Поэтому, в декабрьских платежках 2018 года гражданам, у которых счетчика нет, пришли втрое выше платежки за газ, чем в предыдущие месяцы.

Сколько газа реально использует украинец? По учету газовых кантор, каждый киевлянин, пользующийся газовой плитой, потребляет не 3 куба газа, как было указано в постановлении Кабмина, которое и отменил суд, а все 14 кубов. Поэтому даже то, что с декабря потребитель должен оплачивать по 10 кубов, по мнению газовых кантор кажется несправедливым, а облгазы несут убытки.

Стрельба в Николаеве

В Николаеве возле Ленинского районного суда около 15 часов местный мужчина расстрелял двух человек. Женщина погибла на месте, а мужчина умер в карете скорой помощи.



Фото с места преступления в Николаеве

Стрельба произошла после решения суда между подозреваемым и погибшими супругами в пользу последних. По решению правового органа, стрелок должен был выплатить супругам 40 тысяч долларов долга. 10 лет назад они заняли ему крупную сумму денег под процент, но должник так и не отдал деньги.

Смотрите видео расстрела супругов у суда в Николаеве:

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Сепаратистские заявления Медведчука

Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук сделал громкое заявление о Донбассе.

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На партийном съезде 29 января он заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс", а также закрепления такого статуса в Конституции Украины.

По его мнению, договоренности о статусе Донбасса должны определять Киев – Донецк – Луганск – Москва.

Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира – в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем двери с замковой скажиной, от которых этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру,

– добавил он.

Сейчас Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее президент Петр Порошенко обвинял его в том, что на переговорах политик фактически представлял президента РФ Владимира Путина.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео