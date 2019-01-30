Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві

Уряд втричі знизив норми споживання газу для населення без лічильників. У Миколаєві чоловік розстріляв подружжя на виході з суду через борг, який мав їм віддати. Медведчук відзначився новою сепаратистською заявою щодо статусу окупованого Донбасу. Такими були головні новини середи, 30 січня, в Україні та світі.

Норму споживання газу зменшать

Норма споживання газу для тих, хто не має лічильників, складе 3,29 кубометра газу на одну особу, а не 9,8. Таке рішення прийняв Верховний Суд.

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У січні громадяни почали отримувати платіжки від облгазів, які були фактично утричі більшими, ніж раніше. Це викликало обурення у людей і активно обговорювалось.

Відтак, Кабмін встановив, що з 9 серпня 2018 року починають діяти наступні тарифи для споживачів газу без лічильників:

– для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням – 3,29 кубометра газу;

– для домогосподарств тільки з плитою – 5,39 кубометра;

– для домогосподарств з плитою і газовим водонагрівачем 10,49 кубометра.

Раніше, якщо у споживача немає лічильника газу, рахунки мали виставлятися за такими нормами:

– для домогосподарств з газовою плитою за наявності центрального гарячого водопостачання – 9,8 кубометра газу;

– для домогосподарств тільки з плитою – 18,3 кубометра газу;

– для домогосподарств з плитою і газовим водонагрівачем – 23,6 кубометра газу.

Станом на 1 січня в Україні 782 тисячі господарств не мають лічильників газу.

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Газові лічильники встановити в кожному помешканні безкоштовно має "Нафтогаз". Тому, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що тим, хто їх не має, але отримав платіжки за блакитне паливо з додатковими нарахуваннями, їх можна не сплачувати.

Чому піднімали норми споживання газу? Хмельницькоблгаз Дмитра Фірташа звернувся до суду і домігся, щоб норми споживання газу без лічильників для населення збільшили. У листопаді 2018 року суд прийняв відповідне рішення. Тому, у грудневих платіжках 2018 року громадянам, у яких лічильника немає, прийшли втричі вищі платіжки за газ, ніж у попередні місяці.

Скільки газу реально використовує українець? За обліком газових кантор, кожен киянин, який користується газовою плитою, споживає не 3 куби газу, як було зазначено у постанові Кабміну, яку і відмінив суд, а всі 14 кубів. Тому навіть те, що з грудня споживач має оплачувати по 10 кубів, на думку газових кантор здається несправедливим, а облгази несуть збитки.

Стрілянина у Миколаєві

У Миколаєві біля Ленінського районного суду близько 15 години місцевий чоловік розстріляв двох людей. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у кареті швидкої допомоги.



Фото з місця злочину у Миколаєві

Стрілянина сталася після рішення суду між підозрюваним та загиблим подружжям на користь останніх. За рішенням правового органу, стрілок мав виплатити подружжю 40 тисяч доларів боргу. 10 років тому вони позичили йому велику суму грошей під відсоток, але боржник так і не віддав кошти.

Дивіться відео розстрілу подружжя біля суду в Миколаєві:

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Сепаратистські заяви Медведчука

Очільник проросійської організації "Український вибір – право народу" та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зробив гучну заяву про Донбас.

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