Главный дипломат Франции посетит Украину ко Дню Независимости

В Киев 24 августа приедет министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Главный дипломат Франции принял приглашение от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. В Киеве политики проведут переговоры.

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Ключевыми темами станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций,

– говорится в сообщении.

Дипломат должен был прибыть на саммит Крымской платформы. В то же время впоследствии Франция сменила своего представителя.

Как в Украине празднуют День Независимости

В украинской столице 24 августа провели масштабный военный парад. Участие в нем приняли более 5 тысяч воинов Вооруженных сил Украины. К торжествам привлекли также морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ.

Торжественная молитва по случаю годовщины Независимости Украины состоялась в Софии Киевской. Мероприятие назвали - "благословение Украины". Участие в молитве приняли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Президент в этот день подарил Украине новый праздник – День расцвета украинской государственности. Его будут отмечать ежегодно 28 июля.

По словам украинского лидера, точкой отсчета Дня украинской государственности является год основания Киева. Зеленский напомнил, что украинцы – потомки могущественной страны, которая была центром Европы.