Главный подозреваемый по делу Свинарчуков – Жуков снова работает с Укроборонпромом
2 ноября 2021 , 15:56Читати новину українською
Источник:Укроборонпром
Фигурант "дела Гладковского" Виталий Жуков снова возвращается к сотрудничеству с Укроборонпромом. Он возглавил "Специальное конструкторское бюро Вектор-В", которое разрабатывает боеприпасы для гранатометов.
Об этом стало известно на брифинге предприятий, посвященном началу производства ВОГ-17В.
Читайте подробнее Впервые в истории: Украина разворачивает серийное производство боеприпасов ВОГ-17В
Жуков снова работает с Укроборонпромом
Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернут первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.
Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.Обратите внимание! Жуков – один из фигурантов коррупционных схем и бизнес-партнер Гладковского-младшего.
"Дело Гладковского": что известно
- В феврале-марте 2019 года программа журналистских расследований "Наші гроші" рассказала о том, что некоторые работники СБУ, военной прокуратуры, ГФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе закрывать дела и решать проблемные вопросы.
- Главных фигурантов журналисты называли "мальчиками": это владелец ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, его партнер Виталий Жуков и сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. После публикации разгорелся громкий скандал.
- Тогда Жуков был сотрудником "Укроборонпрома". Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, согласившийся повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.
- Высший антикоррупционный суд 26 марта 2021 года освободил Жукова от ответственности в связи с истечением срока давности.