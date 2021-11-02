Главный подозреваемый по делу Свинарчуков – Жуков снова работает с Укроборонпромом

Фигурант "дела Гладковского" Виталий Жуков снова возвращается к сотрудничеству с Укроборонпромом. Он возглавил "Специальное конструкторское бюро Вектор-В", которое разрабатывает боеприпасы для гранатометов.

Об этом стало известно на брифинге предприятий, посвященном началу производства ВОГ-17В.

Читайте подробнее Впервые в истории: Украина разворачивает серийное производство боеприпасов ВОГ-17В

Жуков снова работает с Укроборонпромом

Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернут первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.

"Дело Гладковского": что известно

В феврале-марте 2019 года программа журналистских расследований "Наші гроші" рассказала о том, что некоторые работники СБУ, военной прокуратуры, ГФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе закрывать дела и решать проблемные вопросы.

Главных фигурантов журналисты называли "мальчиками": это владелец ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, его партнер Виталий Жуков и сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. После публикации разгорелся громкий скандал.

Тогда Жуков был сотрудником "Укроборонпрома". Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, согласившийся повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.

Высший антикоррупционный суд 26 марта 2021 года освободил Жукова от ответственности в связи с истечением срока давности.

Жуков – один из фигурантов коррупционных схем и бизнес-партнер Гладковского-младшего.