"По семейным обстоятельствам": главный прокурор Киева Кипер ездил за границу в новогодний отпуск

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер на новогодние праздники ездил в отпуск за границу, где провел 10 дней. Сам прокурор не скрывает, что цель поездки не была рабочей.

Журналисты "Схем" обнаружили, что Кипер уехал из Украины 29 декабря 2022 через границу с Польшей и вернулся 8 января 2023 года.

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Прокурор подтвердил, что уезжал за границу именно в отпуск, объяснив это "семейными обстоятельствами", но отказался называть страну, где отдыхал,

– говорится в сообщении.

Он объяснил это соображениями безопасности, поскольку его жена летом сменила российское гражданство на украинское. Сказал, что "ради безопасности жены не хотел бы публично сообщать о том, в какой стране она проживает с ребенком".

Российский паспорт жены до сих пор действителен

В то же время журналисты установили, что российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован в России.

Подлинность документа проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится,

– говорится в сообщении.

Также, используя данные паспорта, на официальном сайте федеральной налоговой службы России расследователи обнаружили ее индивидуальный номер налогоплательщика.

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Что Кипер об этом говорит

Когда журналисты спросили Кипера, почему российский паспорт его жены до сих пор действителен, тот ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины" и посоветовал обратиться напрямую в ведомство.

В то же время, в положении о Государственной миграционной службе Украины указано, что ведомство в пределах компетенции "осуществляет производство по вопросам принятия в гражданство Украины и о прекращении гражданства Украины и представляет соответствующие документы на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по гражданству". То есть, среди задач ДМС нет пункта, касающегося пособия по выходу из гражданства другой страны, подчеркнули расследователи.

Кипер дважды выезжал за границу во время войны

Главный прокурор Киева действительно дважды выезжал за границу в частных целях во время полномасштабного вторжения.

Кроме новогоднего отпуска он ездил в отпуск в Вену в августе 2022 года, по его словам, поездка была с целью лечения.

Журналисты отметили, что в подтверждение своих слов Кипер предоставил квитанцию об оплате медицинских услуг в одной из венских клиник на сумму в 1,5 тысяч евро.

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