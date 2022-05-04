Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о "евреях-антисемитах"

Скандальное заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу антисемитизма прокомментировал главный раввин России Берл Лазар. Он подчеркнул, что шокирован такими высказываниями.

Берл Лазарь обратился к главе российского МИД с призывом извиниться за эти слова публично.

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Главный раввин России прокомментировал заявление Лаврова

По словам главного раввина России, было бы неплохо, чтобы Лавров извинился за свои слова перед евреями и признал свою ошибку. В то же время он добавил, что не считает себя уполномоченным давать советы министру иностранных дел России.

Что известно о главном раввине России Считается, что Берл Лазар входит в круг лиц, приближенных к лидеру России и тирану Владимиру Путину. Лазарь также является главой Федерации еврейских общин России. Это организация, связанная с направлением любавицкого хасидизма.

По мнению раввина, после такого шага этот инцидент можно было бы считать исчерпанным и пролистать страницу. Берл Лазар также заявил, что не разделяет мнение по отождествлению действий властей России в Украине с поступками советской армии во времена Второй мировой войны.

По его словам, обвинение жителей Украины в так называемом "неонацизме" со стороны властей России занижает "подвиг и героизм советских военных", которые смогли освободить концлагерь Аушвиц и установили флаг СССР в Берлине, Германия.

Что известно о скандале с Лавровым

В одном из последних интервью главы российского МИД спросили, как в Украине может быть "неонацизм", если президент Владимир Зеленский по национальности еврей. Сергей Лаврова ответил, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами". В качестве примера он назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Это заявление российского дипломата повлекло за собой шквал критики. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что подобное высказывание является оскорбительным как лично для Владимира Зеленского, так и для всей страны. Дипломат также добавил, что аналогично это для Израиля и евреев. В Германии это заявление назвали очередным проявлением "абсурдной пропаганды", тогда как в США заявили, что это "самое позорное проявление расизма, пропаганды и лжи".

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