Следователи проверяют причастность ветерана KRAKEN к громкому убийству на Бали, – СМИ

Украинские правоохранители расследуют новые подробности громкого дела о жестоком преступлении, совершенном за рубежом. Силовики обнаружили доказательства, которые могут связывать недавно задержанного фигуранта с загадочной расправой на популярном тропическом курорте.

Об этом пишет "Украинская правда".

Что проверят следователи?

Как сообщает издание, украинские следственные органы проверяют возможную причастность ветерана подразделения KRAKEN Глеба Новостройного к убийству Игоря Комарова на острове Бали.

По данным источников в правоохранительных органах, Новостройный находился в Индонезии в период с 31 января по 19 февраля 2026 года. Именно в эти даты на Бали также находился его давний друг Денис Галушко, которому индонезийские следователи уже официально сообщили о подозрении в убийстве Комарова и которого Интерпол объявил в международный розыск. Оба мужчины одновременно находились на территории острова и вместе покинули его.

По информации собеседников издания, после возвращения в Украину Новостройный около двух недель практически не выходил из собственного дома и сводил к минимуму любое общение с окружающими. Его задержали в Киеве 30 июля 2026 года по подозрению в других правонарушениях, после чего суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. При изъятии мобильного телефона следователи обнаружили доказательства, подтверждающие его пребывание на Бали и возможную связь с жестоким преступлением.

В настоящее время украинские правоохранители готовят официальное обращение к коллегам из Индонезии для обмена материалами расследования.

В настоящее время правоохранительными органами Украины в срочном порядке готовится международное правовое поручение для передачи полученной информации правоохранителям Бали и получения дополнительных доказательств возможной причастности Глеба Новостройного к убийству Игоря Комарова,

– отметил источник.

Напомним, ветерана подразделения KRAKEN Глеба Новостройного подозревают по шести статьям Уголовного кодекса, среди которых уклонение от военной службы, самовольное оставление части, мошенничество в особо больших размерах, подделка документов, незаконное изготовление оружия и служебный подлог. В то же время, по данным источников, в подозрении нет обвинений в насильственных преступлениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали ветерана с позывным "Днепрянин". По словам основателя подразделения Константина Немичева, из неофициальных источников поступает информация о его возможной причастности к убийству Игоря Комарова на Бали, однако официальных подтверждений этому пока нет.