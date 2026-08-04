Про це пише "Українська правда".

Що перевірять слідчі?

Як повідомляє видання, українські слідчі органи перевіряють ймовірну причетність ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного до вбивства Ігоря Комарова на острові Балі.

За даними джерел у правоохоронних органах, Новостройний перебував в Індонезії у період з 31 січня по 19 лютого 2026 року. Саме в ці дати на Балі також перебував його давній друг Денис Галушко, якому індонезійські слідчі вже офіційно повідомили про підозру у вбивстві Комарова та якого оголошено у міжнародний розшук Інтерполом. Обидва чоловіки одночасно перебували на території острова та разом залишили його.

За інформацією співрозмовників видання, після повернення в Україну Новостройний близько двох тижнів практично не виходив із власного помешкання та мінімізував будь-яке спілкування з оточенням. Його затримали в Києві 30 липня 2026 року за підозрою в інших правопорушеннях, після чого суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Під час вилучення мобільного телефону слідчі виявили докази, які підтверджують його перебування на Балі та можливий зв'язок із жорстоким злочином.

Наразі українські правоохоронці готують офіційне звернення до колег з Індонезії для обміну матеріалами розслідування.

На сьогодні правоохоронними органами України терміново готується міжнародне правове доручення для передачі отриманої інформації правоохоронцям Балі та отримання додаткових доказів щодо можливої причетності Гліба Новостройного до вбивства Ігоря Комарова,

– зазначило джерело.

Нагадаємо, ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного підозрюють за шістьма статтями Кримінального кодексу, серед яких ухилення від військової служби, самовільне залишення частини, шахрайство в особливо великих розмірах, підробка документів, незаконне виготовлення зброї та службове підроблення. Водночас, за даними джерел, у підозрі немає звинувачень у насильницьких злочинах.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали ветерана з позивним "Дніпрянин". За словами засновника підрозділу Костянтина Немічева, з неофіційних джерел є інформація про його можливу причетність до вбивства Ігоря Комарова на Балі, однак офіційних підтверджень цьому наразі немає.