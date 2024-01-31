Украина ожидает высокоточных бомб GLSDB: в Пентагоне не комментируют сроки

США готовятся передать Украине высокоточные бомбы GLSDB, но Пентагон избегает комментариев по поводу сроков поставки. Это оружие имеет потенциал повлиять на ход боевых действий.

Пентагон подтвердил намерения предоставить Украине "умные бомбы" GLSDB, которые значительно расширили бы возможности ВСУ в ведении войны. Однако, учитывая вопросы безопасности, официальные лица США воздерживаются от уточнения дат поставок – информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Патрика Райдера.

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Что говорят в минобороны США

Спикер Пентагона отметил, что передача бомб GLSDB состоится в рамках американской программы, которую финансирует Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI). Он подчеркнул, что важно сохранять в тайне конкретные детали относительно отправки такого оружия.

Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB (ground launch small diameter bomb – 24 Канал) в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки,

– констатировал спикер.

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GLSDB – это высокоточные бомбы, которые могут поражать цели на расстоянии до 150 километров. Это оружие способно значительно расширить радиус действия Сил обороны Украины, помочь им эффективнее уничтожать важные объекты для врага, которые расположены дальше за линией фронта.

Бомбы можно запускать из тех же пусковых установок, которые уже есть на вооружении Украины. В частности, из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS, а также систем залпового огня M270.

Украина может стать первой страной, которая использует GLSDB в боевых условиях, поскольку эти бомбы еще не введены в эксплуатацию даже в Соединенных Штатах. Недавно издание Politico писало о возможной отправке этого оружия уже 31 января 2024 года.