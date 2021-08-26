Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, – Зеленский о кровавом теракте в Кабуле
Источник:твитер Владимира Зеленского
В столице Афганистана возле аэропорта произошли взрывы, которые привели гибели людей. Президент Украины выразил глубокие соболезнования народам США и Афганистана.
Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям всех погибших. Об этом он написал в твиттере.
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Владимир Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле
Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым,
– написал президент.
Зеленский заверил, что терроризм должен осуждаться всеми сторонами в Афганистане. Также добавил: "Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".
Кстати, в украинском МИД заверили, что украинцев среди пострадавших нет. Представитель МИД Олег Николенко рассказал, что "у нас нет информации о том, что могли пострадать граждане Украины".
Несмотря на напряженную ситуацию, Николенко отметил, что в ведомстве продолжают анализировать ситуацию, готовить различные варианты эвакуации.
Последние новости о взрывах в Кабуле
- 26 августа возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Предварительно известно, что первый произошел из-за смертника, а второй – в результате взрыва автомобиля.
- На данный момент информации о точном количестве жертв нет. По словам очевидцев, ранены более 150 человек. Также СМИ пишут, что погибли не менее 40.
- Боевики "Талибана" сообщали о 13 жертвах. Известно, что среди них есть дети.
- Кроме того, в результате теракта погибли американские военные. Предварительно известно о 12 жертвах.