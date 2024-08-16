Где расположено Глушково, в районе которого уничтожили важный для оккупантов мост

Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ уничтожили важный для российской армии мост в поселке Глушково Глушковского района Курской области. Через этот мост Россия перебрасывала боекомплект и провизию оккупантам.

Вероятно, из-за уничтожения моста ориентировочно 700 врагов могли оказаться в окружении. По данным росСМИ, мост атаковали якобы американскими ракетами Himars, пишет 24 Канал.

Смотрите также Москву никто не будет захватывать: как далеко могут продвинуться ВСУ на Курщине

Где расположено Глушково

Поселок Глушково Курской области расположен ориентировочно в 7 километрах от украинско-российской границы. Мост в поселке проходит через реку Сейм.

Именно через мост в Глушково россияне перебрасывали технику, еду и воду оккупантам в район Теткиного и приграничья. Теперь там 700 оккупантов, по данным вражеских пабликов, могли оказаться в окружении.

Где расположено Глушково Курской области: смотрите на карте

В Глушковском районе есть три моста через Сейм. Кроме разрушенного – еще мост в Званном и Карыже.



Белой ломаной линией показана территория, где россияне могут быть в окружении / Карта из телеграм-канала Лачена

Российские пропагандисты жаловались в телеграм-каналах, что якобы часть Глушковского района осталась отрезанной. В частности, говорится о Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.